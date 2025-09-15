صحف فرنسية: تضامن واسع مع قطر ورفض لازدواجية المعايير

اهتمت الصحف الفرنسية بالقمة العربية الإسلامية التي تقام اليوم في الدوحة، وقالت إن "قطر ليست وحدها"، وأوضحت أن الدوحة ترفض "إرهاب الدولة الإسرائيلي"، وتدعو المجتمع الدولي للكف عن "ازدواجية المعايير" وتطالبه بمعاقبة إسرائيل.

وقالت صحيفة لوفيغارو إن عددا من القادة العرب والمسلمين يجتمعون في الدوحة اليوم الاثنين لإدانة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قلب العاصمة القطرية الدوحة.

وقبيل القمة حثت قطر المجتمع الدولي على "التوقف عن ازدواجية المعايير" مع إسرائيل، وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اجتماع تحضيري لقمة الدوحة "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن ينهي ازدواجية المعايير ويعاقب إسرائيل على جميع الجرائم التي ارتكبتها".

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "على إسرائيل أن تعلم أن حرب الإبادة المستمرة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الشقيق، والتي تهدف إلى طرده من أرضه، لن تجدي نفعا".

ويأتي هذا الاجتماع -حسب الصحيفة- في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، لدعمها قبل اعتراف عدة دول بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اختبار حاسم

وصرح باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس يوم الأحد، بأن الحركة تأمل أن تسفر القمة عن "موقف عربي إسلامي حاسم وموحد" و"إجراءات واضحة" تجاه إسرائيل.

وترى إلهام فخرو، من مركز تشاتام هاوس للأبحاث، أن القمة تمثل في المقام الأول وسيلة لدول مجلس التعاون الخليجي "لإظهار وحدتها في وقت انتهكت فيه إسرائيل بشكل مباشر سيادة دولة عضو، وهو أول هجوم من نوعه في التاريخ".

بات من المسلم به الآن وجود تهديد وجودي، ليس فقط للشعبين الفلسطيني واللبناني، بل لكل دولة تقريبا بواسطة كريم بيطار

من جانبه، يرى كريم بيطار من معهد الدراسات السياسية، أن الاجتماع "اختبار حاسم"، وأشار إلى أنه "بات من المسلم به الآن وجود تهديد وجودي، ليس فقط للشعبين الفلسطيني واللبناني، بل لكل دولة تقريبا".

وأضاف باسم كريم أن "الولايات المتحدة هي وحدها التي تملك النفوذ الكافي لإجبار إسرائيل على تغيير سلوكها"، لكنها لن تفعل ذلك "إلا إذا شعرت أن حلفاءها القدامى في الخليج يضغطون عليها للتحرك".

ومن جانبها قالت صحيفة ليبيراسيون، إن قطر تستضيف قمة للدول العربية والإسلامية اليوم الاثنين، للتعبير عن رفضها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية، وتضامنها مع الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن هذه القمة الطارئة ستبحث "مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، أعد خلال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي يعقد يوم الأحد".

وأضاف الأنصاري أن ذلك يعكس "تضامنا عربيا وإسلاميا واسعا مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الإسرائيلي".

وذكرت الصحيفة أن ضربات إسرائيل التي استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية أثارت إدانة دولية واسعة النطاق، ولا سيما من دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل عالميا.

وقال أندرياس كريغ من كلية كينغز كوليدج لندن إن "الهدف من هذا الاجتماع هو رسم خطوط حمر واضحة وإنهاء الانطباع بأن إسرائيل تستطيع التصرف دون عقاب"، وتوقع "موقفا أكثر حزما تجاه فلسطين وموقفا أكثر صرامة تجاه الأفعال الإسرائيلية".

قطر ليست وحدها

أما صحيفة لوباريزيان فأشارت إلى أن قطر تقول للعالم "كفى ازدواجية معايير"، وتحث المجتمع الدولي على "معاقبة" إسرائيل على "جرائمها"، وتطالب بفرض عقوبات على إسرائيل.

وعنونت مجلة لوبوان بأن "قطر ليست وحدها"، وقالت إن هذا التجمع اليوم يبعث رسالة واضحة مفادها أن "قطر ليست وحدها، وأن الدول العربية والإسلامية تدعمها"، كما صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وذكرت المجلة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على الإدانة الدولية لهجومه على الدوحة، واصل الضغط على قطر، وحثها على طرد مسؤولي حماس من هناك أو "تقديمهم للعدالة"، وهدد قائلا "إذا لم تفعلوا، فسنفعل نحن".

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن استيائه من الهجوم الإسرائيلي، وقال إنه لم يحقق الأهداف الإسرائيلية ولا الأميركية، ووصف قطر بأنها حليف وثيق يعمل جاهدا على التوسط في السلام.

ومع ذلك -كما تقول المجلة- أعلن ترامب أن القضاء على حماس "هدف نبيل"، وأكد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد الهجوم، أن "مثل هذا لن يتكرر على أراضيها".