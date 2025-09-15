رصاصات المتهم بقتل تشارلي كيرك حملت رسائل غريبة.. هذا معناها

بعد أيام من مقتل تشارلي كيرك، اكتشف المحققون أن رصاصات المشتبه به حملت رسائل غامضة، تجمع بين ألعاب الفيديو والميمات والشعارات المناهضة للفاشية، وفقا لتقرير بمجلة فرنسية.

وحسب لوبوان، فإن شرطة ولاية يوتا كشفت عن تفاصيل جديدة مثيرة للقلق، إذ نقش المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما، نقوشا على عدة رصاصات عُثر عليها قرب مسرح الجريمة، وفقًا لمجلة وايرد التي حققت في معنى تلك النقوش.

وحملت إحدى الرصاصات عبارة "يا فاشي خذها" متبوعة بسلسلة من الأسهم، وقد اتضح أن هذا المزيج يُطابق أمر غارة قصف في لعبة "Helldivers 2" أو "غواصو الجحيم 2" وهي لعبة فيديو إطلاق نار متعددة اللاعبين صدرت عام 2024، وهي مستوحاة من عالم "Starship Troopers" أو "جنود المركبة الفضائية".

وتُصوّر اللعبة ما يسمى "جنود الديمقراطية" الذين يرسلون إلى حشرات عملاقة مُسلحة برشاشات، وسايبورغ (شخص خيالي أو افتراضي تتجاوز قدراته الجسدية الحدود البشرية الطبيعية من خلال العناصر الميكانيكية المدمجة في جسمه)، ومخلوقات فضائية أخرى كل ذلك باسم حرية مشوهة، كل شيء فيها مُبالغ فيه عمدا، بنكهة ساخرة جعلت اللعبة محبوبة لدى بعض مجتمعات الإنترنت.

وظهرت رصاصة أخرى تحمل كلمات أغنية "Bella Ciao" ومعناها "مرحبا يا جميلة" وهي أغنية إيطالية للمقاومة المُناهضة للفاشية، اشتهرت هذه الأغنية عالميًا بفضل سلسلة "Money Heist" ومعناها "سرقة المال" وتُستخدم الآن كنشيد للتمرد في سياقات عديدة، بما في ذلك ألعاب فيديو مثل "Far Cry 6" ومعناها "بعيد كل البعد".

واكتشف المحققون أيضًا إشارات أكثر غموضًا لعامة الناس، حملت إحدى الرصاصات عبارة "الملاحظات تنتفخ، يا إلهي، ما هذا؟"، وهي عبارة مرتبطة بمجتمع إلكتروني.

إعلان

وتستخدم "يا إلهي" كرمز تعبيري يُمثل مفاجأة طفولية، وقد كتب في نقش آخر ببساطة: "إذا قرأت هذا فأنت مثلي، هاهاها"، وهو نموذج للفكاهة الاستفزازية الطفولية المتداولة في بعض منتديات المراهقين الأميركيين، وفقا للمجلة.

ونسبت لوبوان لأليكس نيوهاوس، الباحث في جامعة كولورادو، تحذيره من البحث عن معنى سياسي مباشر للغاية، موضحا لمجلة وايرد أن: "المشكلة ليست في لعبة فيديو معينة، أو ميم معين، بل في كيفية استخدامه".

وأضاف: "المهم ليس الرسالة الدقيقة المنقوشة على المسدس، بل في حقيقة أن شيئًا ما كان يُقصد كتابته هناك، ويعكس هذا في الغالب لغة أكثر زوايا الإنترنت تطرفا، حيث تهيمن السخرية والفكاهة السوداء".

ومع ذلك، تُعيد هذه القضية، حسب لوبوان، إشعال الجدل حول تأثير ألعاب الفيديو والمجتمعات الإلكترونية في بعض أعمال العنف في الولايات المتحدة.

وتذكر أن وزير الصحة الأميركي روبرت إف. كينيدي الابن ألقى مؤخرًا باللوم على صناعة ألعاب الفيديو بعد عدة حوادث إطلاق نار، لكن هذا الوزير ليس أول من يلقي تلك الاتهامات، إذ ما فتئت ألعاب الفيديو تتهم مع كل حادث دموي بتشجيع العنف، وفقا للمجلة.

ونسبت المجلة لخبراء قولهم إن المفتاح لا يكمن في محتوى الإشارات بقدر ما يكمن في عملية نقشها على الرصاص، وهي تمثيلية مرعبة ومدروسة، مصممة لإثارة الصدمة والتأثير على العقول.

وكان كيرك قتل الأربعاء الماضي بينما كان يتحدث لمجموعة من الطلاب خلال فعالية في جامعة يوتا فالي حول أفكاره وقد ألقي القبض على المتهم بقتله لاحقا.