إعلام إسرائيلي: المحتجزون مهددون ونتنياهو حارب الدولة الفلسطينية وسيتسبب بقيامها

حذر محللون وقادة أمنيون إسرائيليون سابقون من احتلال مدينة غزة لما يترتب على ذلك من ثمن سيدفعه المحتجزون والجنود، وإسرائيل التي تتصاعد عزلتها الدولية إلى حد وصفها بـ"الدولة الجرباء المنبوذة"، وفق تعبير ضيوف قنوات إسرائيلية.

وقال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13، أور هيلر إن هذا الأسبوع سيشهد تصعيدا في استعدادات الجيش لاحتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن الفرق العسكرية التي يفترض أنها ستشارك في العملية أنهت استعداداتها.

وحسب مراسل الشؤون السياسية في القناة كان 11، سليمان مسودة، فقد أجرى قادة أجهزة الأمن محادثة أخيرة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال النقاش المقلص الذي أجراه لمدة 5 ساعات.

وقال قادة الأجهزة الأمنية لنتنياهو "لقد قلنا لك سابقا إن العملية في مدينة "عربات جدعون 2" قد تعرض حياة المخطوفين للخطر، لكننا نقول لك هذه المرة إنها ستؤدي بالضرورة إلى مقتل بعض المخطوفين"، لكن نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) رد عليهم بالقول: "رغم ذلك سنقرر تنفيذ العملية التي ستنطلق هذا الأسبوع".

ويقول القيادي في حركة "السلام الآن"، ياريف أوبنهايمر، إن كل يوم تستمر فيه الحرب يكون ذلك لمصلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وليس لمصلحة إسرائيل"، وأضاف أن إسرائيل كان يجب عليها بعد سنتين من الحرب أن تبرم صفقة للإفراج عن الأسرى.

عزلة دولية

وتطرقت القنوات الإسرائيلية في نقاشاتها إلى العزلة الدولية التي تتعرض لها إسرائيل بسبب الفظائع التي ترتكبها في قطاع غزة، وعلقت ميخال إيعاري، وهي "خبيرة في شؤون دول الخليج" على الموضوع، بالقول "اليوم نحن دولة جرباء (منبوذة) يهرب الجميع منها".

وتابعت -في جلسة نقاش على القناة 13- أن "تغيير صورة إسرائيل بنظر الشعوب وليس بنظر القادة أمر شبه مستحيل وسيستغرق سنوات".

وحول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تبني -بأغلبية ساحقة- إعلان حول حل الدولتين، قال شي غولدن، وهو مقدم برامج سياسية في القناة 13، إن "القرار وضع فعليا حجر الزاوية للدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى هذا الأمر بدا مستحيلا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأبعدته إسرائيل عن نفسها كثيرا، لكنه أصبح اليوم شبه واقع على الأرض.

ووفق آري شبيط، وهو صحفي وناشط، فإن "نتنياهو الذي حارب الدولة الفلسطينية طوال حياته سيتسبب في قيامها".

ومن جهتها، ذكرت القناة 12 أن هناك موجة تسونامي ضد إسرائيل ثقافيا ورياضيا، وأشارت إلى مسابقة يوروفيجن، التي قال مراسل القناة في أوروبا، إلعاد سمحيوف إن إسبانيا وأيرلندا سبق أن أعلنت أنهما إذا شاركت إسرائيل في المسابقة المقبلة في النمسا فلن تشاركا.

وكشف المراسل أن هولندا انضمت للقائمة، وأعلنت أنها لن ترسل متسابقين يمثلونها في حال شاركت إسرائيل، وكذلك انضمت إليهم سلوفينيا وآيسلندا، وهذا يشكل صداعا لاتحاد البث الأوروبي، بحسب المراسل الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، أكد مراسل القناة 12 في أوروبا أن منظمي مسابقة الشطرنج المفتوحة في إقليم الباسك الإسباني، قالوا لـ7 مشاركين إسرائيليين إنه لن يسمح لهم بالتنافس تحت علم إسرائيل، كما قرر المنظمون في الأيام الماضية إزالة كل الأعلام ورفع علم فلسطين في قاعة المسابقة.