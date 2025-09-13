ردا على العدوان الإسرائيلي.. قمة طارئة في قطر تعيد ترتيب الأولويات

الدوحة- تتجه الأنظار، يومي الأحد والاثنين، إلى الدوحة التي تحتضن القمة العربية الإسلامية الطارئة في ظرف إقليمي ودولي شديد الحساسية، وبعد أن شكل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر نقطة تحول كبرى ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بل في التطورات السياسية على مستوى المنطقة.

وتؤكد المؤشرات وردود الأفعال العربية والدولية إزاء إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر، أن القمة المرتقبة لا تبدو كسابقاتها من القمم التقليدية، بل تكتسب خصوصية استثنائية لأنها تأتي في لحظة توحي للجميع بأن الاستهداف لم يعد موجها إلى دولة بعينها، وإنما إلى منظومة كاملة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتبرز أهمية القمة هذه المرة من كونها:

منصة لإعادة صياغة الأولويات العربية والإسلامية على ضوء التطورات الأخيرة، والانتقال من دائرة الإدانة والشعارات إلى خطوات عملية في مواجهة السياسات الإسرائيلية التوسعية.

كما تمثل محطة لاختبار مدى قدرة العواصم العربية والإسلامية على صياغة موقف موحد يتكامل بين المسارات القانونية والسياسية والدبلوماسية.

وفي هذا السياق، أكد إعلاميون وخبراء قطريون للجزيرة نت، أن العدوان الإسرائيلي على قطر أعاد إحياء الشعور القومي العربي وغيّر أولويات المنطقة مما يجعل للقمة المرتقبة أهمية كبيرة، موضحين ضرورة التوقف عن الاكتفاء بالإدانات، والدفع باتجاه قرارات فاعلة وتحالفات دولية جديدة تتجاوز الهيمنة الغربية.

توحيد الموقف العربي والإسلامي

ويرى مدير عام وكالة الأنباء القطرية أحمد الرميحي، في تصريح للجزيرة نت، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة المقبلة تمثل محطة مهمة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المسار القانوني الدولي هو الخيار الأمثل والواجب اتباعه في مواجهة الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال، وفي مقدمتها الجرائم الموثقة التي ارتكبها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فالمحاكم الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، سجلت العديد من السوابق التي تؤكد حجم هذه الجرائم، كما أن حجم الأدلة والوقائع المتزايدة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

إعلان

ويعتقد الرميحي أن قطر ستكون في طليعة الدول الداعمة لأي خطوات قانونية جماعية ضد الحكومة الإسرائيلية، خاصة مع وجود دعم واسع من دول عربية وإسلامية وصديقة تسعى جميعها إلى تحقيق العدالة وإنصاف الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن إدانة العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطر اكتسبت زخما دوليا متصاعدا، ولم يأت هذا بمحض الصدفة، وإنما كان نتيجة لاستشعار العالم حجم الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، وتقديرا للدور الذي قامت به قطر في الدفع بعملية السلام، وبذل جهود حثيثة لإطلاق سراح الأسرى، والعمل المتواصل لتخفيف معاناة المدنيين.

مصادر خاصة لوكالة الأنباء القطرية: الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة يومي الأحد والإثنين لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة #قطر#قنا pic.twitter.com/iYxVCCTKR5 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 11, 2025

وأشار إلى أن تلك الجهود موجهة ضد السياسات العدوانية لنظام يسعى إلى صرف الأنظار عن أزماته الداخلية عبر إشعال جبهات جديدة من خلال العدوان الأخير على قطر، وهو الأمر الذي قوبل برفض واسع من المجتمع الدولي.

ويجزم الرميحي بأن القضية الفلسطينية ستبقى في صميم أولويات قطر، ليس فقط على مستوى الخطاب السياسي؛ ولعل التضحيات العملية التي قدمها بعض أبناء قطر ممن استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في دعم الفلسطينيين تمثل دليلا ساطعا على أن قطر لم ولن تتوانى عن نصرة القضية الفلسطينية، وأنها ستظل ثابتة في مواقفها حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه.

إحياء الشعور القومي

من جهته، أعرب رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جابر الحرمي، عن اعتقاده بأن العدوان الإسرائيلي الغادر على قطر أعاد إحياء الشعور القومي العربي بشكل غير مسبوق، ورسخ قناعة لدى الجميع بأن المستهدف ليس دولة بعينها وإنما المنطقة بأسرها، مما يجعل أولويات المنطقة تتغير.

وأوضح الحرمي في حديث للجزيرة نت، أن هذه الرسالة وصلت بوضوح وأثارت موجة تضامن استثنائية مع قطر على المستويين العربي والدولي، وهو تضامن لم نشهده من قبل مع أي دولة أخرى بهذه الصورة الواسعة، متجسدا في حجم الاتصالات والزيارات للوفود الدولية للدوحة وهو ما يعكس حجم الوعي العربي والإسلامي والدولي.

وتوقع الحرمى أن تكون القمة المقبلة مغايرة تماما للقمم السابقة، إذ إن الجميع بات يشعر بأنه في دائرة الاستهداف، وأن الكيان الإسرائيلي لا يعترف بأي خطوط حمراء، ولا يلتزم بمواثيق أو عهود، بل يمارس سياسات عدوانية بلا أي اعتبارات أخلاقية، فقد استهدف الوسيط، واعتدى على كل الأطراف دون استثناء، وأثبت أنه لا يحمل أي رغبة حقيقية في السلام أو الاستقرار بالمنطقة.

ويرى الحرمى أن قطر نجحت في قلب الطاولة على الكيان الإسرائيلي، حيث تعاملت مع العدوان بضبط نفس، وواجهته بحشد عالمي واسع وبمسارات متعددة، فالمسار الأول قانوني، حيث بدأت الدوحة في إعداد ملفاتها وتقديم مذكرات للمنظمات الدولية المختصة.

أما المسار الثاني فهو سياسي ودبلوماسي، يقوم على استثمار مكانة قطر وعلاقاتها الوثيقة مع الدول الكبرى والفاعلة، وهو رصيد تستمده الدوحة من تاريخ طويل من الاحترام المتبادل وأدوار إيجابية في مختلف الملفات الدولية، وهناك أيضا مسار ثالث يرتبط بالعمل العربي والإسلامي الجماعي، من خلال السعي لبلورة موقف موحد ينتقل من دائرة التنديد والرفض إلى دائرة الفعل.

إعلان

وتسعى إسرائيل من خلال هذا العدوان إلى فرض واقع جديد على الأرض، مستندة إلى ما يسمى مشاريع إسرائيل الكبرى وهذا يضع العرب أمام خيار وجودي، ومن ثم فالقمة المقبلة مطالبة بالانتقال من دائرة الأقوال إلى الأفعال، وإثبات أن العرب قادرون على حماية أوطانهم من خلال إرادة سياسية فاعلة وتكامل في الأدوار والجهود، حسب تصريحات الحرمي.

اعتداء على الوساطة

وبدروه، يشدد محامي القانون الدولي ناصر العذبة، على أن الوقت قد حان للتوقف عن الاكتفاء بالإدانات والشعارات، مشددا على ضرورة الانتقال إلى خطوات عملية وقرارات فاعلة على أرض الواقع.

وأوضح العذبة، في حديث للجزيرة نت أن ما حدث مؤخرا من اعتداء إسرائيلي على الوساطة القطرية يمثل خرقا صارخا لاتفاقية فيينا لعام 1968، والتي أرست الأطر القانونية لحماية الدبلوماسيين والوسطاء الدوليين، فعلى مدار التاريخ، كان المبعوثون يتمتعون بحصانة مطلقة، واليوم هذا منصوص عليه في القانون الدولي، لكن ما حدث في الدوحة يظهر أن إسرائيل لا تقيم وزنا لهذه الالتزامات.

وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن الرد لا يجب أن يكون قانونيا فقط، بل لابد أن يكون من خلال تحالفات واسعة مع قوى دولية غير غربية، مثل الصين وروسيا ودول البريكس، إلى جانب تعبئة الرأي العام العالمي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أن العالم العربي يمتلك الموارد والقدرات لكنه بحاجة إلى إرادة سياسية وقرار جماعي يضع حدا للهيمنة الإسرائيلية.

وختم العذبة بالقول إن إسرائيل لا تعبأ بالقانون الدولي بقدر ما تعبأ بمنطق القوة والتحالفات. ولذلك فإن المطلوب اليوم هو موقف عربي وإسلامي موحد، وتحالفات دولية أوسع، حتى لا يبقى القرار رهينة بيد الغرب وحده.