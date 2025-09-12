ميديا بارت الفرنسي: هكذا تعمل آلية قتل الجوعى في غزة

"أنت جائع إذن أنت هدف"، هذا هو شعار الجيش الإسرائيلي والمرتزقة العاملين في مناطق توزيع المساعدات بقطاع غزة، بحسب موقع ميديا بارت الفرنسي.

وجمع الموقع الفرنسي -في تقرير مفصل بقلم غوينايل لونوار- شهادات عدد من الغزيين الذين تحدثوا بمرارة عن تفاصيل قنص الضحايا الباحثين عن الطعام، من الذين يضطرون للذهاب إلى نقاط الموت بحثا عما يسد رمق أطفالهم، ويتوجهون إلى نقاط التوزيع وهم يعلمون أنهم قد لا يرجعون أحياء.

وتابع الموقع أن من بين الضحايا شابا يدعى يوسف (22 عاما)، توجه مع صديقه في أحد الأيام إلى إحدى نقاط الموت، لعلهما يحظيان بكيس طحين، أو علبة معكرونة.

وعندما وصل إلى عين المكان، ويطلق عليه الرقم 3، أو تينا رفح، وجداه مزدحما بالمجوعين، ثم سرعان ما بدأ إطلاق كثيف للنار من دبابات قريبة، ومن مسيّرات، مما اضطرهما وغيرهما للاختباء، والهرب من الرصاص، وافترقا في الطريق لكن عاد أحمد لخيمته في حين لقي يوسف مصرعه.

خبز ملطخ بالدماء

وبحسب ميديا بارت، يقع المركز 3، تينا رفح، في المنطقة الحمراء المعروفة أيضا بالمنطقة العسكرية النشطة، وفقا للتصنيف الإسرائيلي، ويوجد في محور محاذ لخان يونس، أنشأه الجيش الإسرائيلي ويخضع لسيطرته الكاملة.

كما تحدثت ميديا بارت عن مقتل بيليه فلسطين، اللاعب سليمان العبيد، الذي لقي مصرعه في نفس المكان.

ونقلت عن صديقه المقرب مصطفى، أنها لم تكن المرة الأولى التي يذهب فيها بيليه فلسطين إلى المركز 3، حيث كان همه إسكات جوع أطفاله الخمسة، وطلبت منه زوجته عدم الذهاب هذه المرة للمركز 3، لكنه رفض.

وتابع مصطفى أن سليمان غادر مع شقيقه وأبناء أخيه قبل الفجر، لكن لاحقا أُبلغت أسرته أنه أصيب، فقط للتخفيف من هول الفاجعة، لأنه كان قد قتل بالفعل جراء إطلاق نار من مسيّرة إسرائيلية. كما قتل أيضا أحد أبناء عمومته، في حين أصيب شقيقه في رقبته لكنه نجا من موت محقق.

إعلان

وتروي مسؤولة الأنشطة التمريضية في منظمة أطباء بلا حدود في تقريرها في يوليو/تموز -يتابع ميديا بارت- أنها ترى "الطرقات تزدحم بالناس، أسمع الصراخ والهتافات، أرى أشخاصا على عربات يحملون أكياس الطعام، ثم يبدأ الجرحى بالوصول، في نفس الوقت تقريبا".

وفقا للمعلومات التي جمعتها وتحققت منها الأمم المتحدة، قُتل أكثر من ألفي شخص أثناء بحثهم عن المساعدة، وكان ذلك يحدث بشكل أساسي بالقرب من مراكز مؤسسة غزة الإنسانية، وكذلك بالقرب من معبر زيكيم.

فوضى القتل

ويوضح الموقع أن القتل أو الإصابة أثناء الذهاب للحصول على غذاء بات أمرا عاديا "فالفوضى مطلوبة تماما، وكل شيء مدبر لإثارة هذه الفوضى"، كما يحلل أحد العاملين في المجال الإنساني المطلع على قطاع غزة.

ويتابع الموقع أن مراكز توزيع المساعدات تفتح في المتوسط لـ20 دقيقة في اليوم، وبشكل عشوائي تماما، يتم خلاله إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على السكان المدنيين، من قبل الجنود الإسرائيليين، أو المرتزقة الذين يُزعم أنهم يحمون تلك المراكز.

"من المسؤول عن هذه المذابح؟"، يتساءل ميديا بارت، موضحا أن مؤسسة غزة الإنسانية تنفي أي تورط لها، لكن اثنين من الحراس السابقين شهدوا بالعكس، أحدهما بشكل مجهول أمام بي بي سي، والآخر مكشوف الوجه أمام فرانس 24، وكلما تم استجواب الجيش الإسرائيلي، أشار إلى أنه يحقق في "الحادث".

وأبرز التقرير أنه وفقا للمعلومات التي جمعتها وتحققت منها الأمم المتحدة، قُتل أكثر من ألفي شخص أثناء بحثهم عن المساعدة، وكان ذلك يحدث بشكل أساسي بالقرب من مراكز مؤسسة غزة الإنسانية، وكذلك بالقرب من معبر زيكيم.

وتقول الكاتبة إن مؤسسة غزة الإنسانية هي مؤسسة أميركية إسرائيلية غامضة ظهرت من العدم، وهي بدون خبرة معروفة في المجال الإنساني، وسرية بشأن أموالها ومصدرها، وكل ما يعرف عنها هو أنها تتعارض مع جميع الأعراف الإنسانية المتعلقة بالاستقلالية والشفافية والإنصاف.

كما أنها سمحت لتل أبيب وواشنطن بكسر الدوائر التقليدية لتوزيع المساعدات، التي أثبتت فعاليتها على مدى عقود، حيث كان التعاون الوثيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية يسمح بتوزيع المساعدات على أقرب مسافة من السكان، مع نحو 400 نقطة موزعة على الأراضي، يؤكد ميديا بارت.

ويضيف أنه لطالما سعت الحكومة الإسرائيلية إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية بشكل كامل، لذلك اتهمت حركة حماس بالاستيلاء على شحنات المساعدات، وهذه تهمة رفضها عشرات المسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، كما رفضها في وقت سابق تقرير صادر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "لكن لا يهم، كالعادة، كان هذا العذر كافيا لواشنطن لتأييد الخطة الإسرائيلية"، توضح الكاتبة في تقريرها بميديا بارت.