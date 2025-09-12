صحف عالمية: إدانة هجوم قطر أمميا يظهر حالة توحد نادرة ضد إسرائيل

ركزت صحف عالمية الضوء على إدانة مجلس الأمن الدولي القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وآخر التطورات الميدانية على صعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن مجلس الأمن الدولي أظهر حالة توحد نادرة ضد إسرائيل بعد إدانته قصفها لدولة قطر بدعم جميع أعضائه الـ15، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من أعضاء المجلس اتهموا إسرائيل بإثارة الحرب وعرقلة مفاوضات السلام، مؤكدة أنهم في الأصل يشعرون بالإحباط إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

ومساء الخميس، دان مجلس الأمن الدولي -في جلسة طارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر- الهجمات التي وقعت في الدوحة. وأكد أعضاؤه -في بيان صحفي- أهمية وقف التصعيد، وشددوا على دعمهم لسيادة الدولة الخليجية.

وبدورها، تحدثت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تقارير أفادت بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن القصف الإسرائيلي للدوحة فشل في تحقيق أهدافه، وسط تزايد التشاؤم داخل إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن أصدر بيانا مشتركا نادرا بدعم من واشنطن يدين الهجوم على الدوحة، مما يعكس عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الهجوم الذي أمر به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

وتطرقت صحيفة غارديان البريطانية إلى إصدار عضوي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولين وجيف ميركلي نتائج َتقرير بعد عودتهما ضمن وفد برلماني إلى الشرق الأوسط.

وتوصل هذان العضوان إلى أن إسرائيل تعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير وتطهير فلسطينيي غزة عرقيا وإجبار السكان المحليين على الرحيل، وتستخدم الغذاء سلاح َحرب، وأكدا أن الولايات المتحدة متواطئة.

أما بشأن التطورات الميدانية، فذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن سعي إسرائيل لإلحاق هزيمة شاملة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يزال أمرا بعيد المنال.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن إسرائيل حققت في السابق تقدما عسكريًا في مدينة غزة في بداية الحرب، لكن حماس عادت للظهور في أماكن أخرى.

وبناء على ذلك، يطالب كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين نتنياهو بالسعي إلى وقف إطلاق نار مؤقت بدلا من توسيع نطاق الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم أفراد حماس يعيشون تحت الأرض، إذ لا تزال شبكة الأنفاق قائمة إلى حد كبير في مدينة غزة.

وعلى صعيد تداعيات الحرب، قالت صحيفة واشنطن بوست إن عددا متزايدا من الجنود الإسرائيليين وأمهاتهم يرفضون بشدة العودة للخدمة إلى غزة رغم مواجهتهم لخطر السجن.

ووفق الصحيفة، فإن هذه ظاهرة جديدة في الحرب، في حين يخشى العديد من المعارضين، بمن فيهم مسؤولون أمنيون كبار سابقون في إسرائيل، من أن الهجوم الموسع لن يُحقق الكثير وسيُعرض المحتجزين للخطر.

وخلص مقال في جيروزاليم بوست إلى أن إسرائيل بحاجة إلى قادة مهتمين ببناء ثقافة التنازل والمسؤولية والشجاعة، لا إلى دوامة لا نهاية لها من المعارك التي تحركها "الأنا" والتي تُضعف إسرائيل وتقسمُها.

كما أنه ليس بوسع الإسرائيليين تحمل خداع جديد بوجوه مألوفة تتبنى عين السياسات القديمة، وفق المقال، الذي قال إن السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 علّم الجميع بالدم ثمن القيادة الفاشلة و"لا يمكن تحملُ المزيد من الفشل".