دعوا لمحاكمة إسرائيل.. رئيس كرواتيا وشعبها يرفضان زيارة ساعر

زغرب- أثارت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى العاصمة الكرواتية، انقساما حادا داخل كرواتيا وصل إلى حد انتقاد الزيارة من قِبل رئيس الجمهورية نفسه بسبب جرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة.

وبينما التقى رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش الوزيرَ الإسرائيلي، رفض الرئيس زوران ميلانوفيتش لقاء ساعر متسائلا في منشور له على فيسبوك "لماذا دُعي ساعر إلى زغرب؟ ولماذا التقى به رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية؟ في الوقت الذي تُهجّر فيه الحكومة والجيش الإسرائيليان سكان مدينة غزة بالكامل، وتعلن مهاجمة مليون نسمة يسكنون المدينة".

واعتبر ميلانوفيتش في المنشور نفسه أن اللقاء مع ساعر "يُعد دعما لسياسة العنف والتطهير العرقي وجرائم الحرب الإسرائيلية" وقال "بدلا من الشروع بعملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة أولى نحو تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط، تدعم حكومة جمهورية كرواتيا مسؤولي الحكومة الإسرائيلية الذين يقفون بشكل لا لبس فيه وراء سياسة الحرب والعنف".

كما ندد الرئيس ببيان ساعر الذي قارن بين حرب الاستقلال الكرواتية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن "هذا مُسيءٌ لكرواتيا ولجميع ضحايا العدوان عليها، لأنها دافعت عن نفسها، على عكس إسرائيل التي تُمارس العنف وتُقتل عشرات الآلاف في غزة".

رفض جامع

ولم يقتصر التنديد بالزيارة على الرئيس فحسب، بل عقد حزب "نستطيع" المعارض مؤتمرا صحفيا لإدانة الزيارة. وقالت النائبة ساندرا بنشيتش إن بلينكوفيتش باستقباله ساعر "وضع حكومته إلى جانب حكومة بنيامين نتنياهو-المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة- التي تنفذ إبادة جماعية ضد المدنيين والأطفال في غزة، وأعطى ذريعة لمزيد من الإجراءات التي يتخذها نتنياهو فيما يتعلق بالتجويع المتعمد لهم".

إعلان

وأضافت "الشعب الكرواتي لن يدعم مثل هذا السلوك أبدا لأننا عانينا بأنفسنا من جرائم حرب في الماضي، ولأننا شهدنا بأنفسنا الإبادة الجماعية في سربرنيتسا. وبالتالي، ونظرا لتاريخنا وبسبب كل ما مررنا به في التسعينيات، فإن بلينكوفيتش ليس لديه أي شرعية لهذه الخطوة".

وفي سياق الرفض الشعبي لزيارة ساعر، تجمّع متظاهرون في العاصمة زغرب رافعين لافتة كُتب عليها "مجرم الحرب ساعر غير مرحب به. المحطة التالية: لاهاي".

الرئيس الكرواتي: يجب أن نعترف بدولة #فلسطين، وإسرائيل تنتهج سياسة إجرامية لن تؤدي إلى أي نتيجة pic.twitter.com/LKwlzIpANE — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 20, 2025

وهتف المتظاهرون خلال لقاء ساعر بلينكوفيتش "فلسطين حرة" دعما للشعب الفلسطيني ومعارضة لسياسة الحكومة الكرواتية التي يعتقدون أنها لم تنأ بنفسها عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وأكدوا -في كلمة خلال الاحتجاج- رفضهم موقف بلادهم الدبلوماسي وأي تنسيق مع إسرائيل، في ظل الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

وفي المقابل، أشاد الوزير الإسرائيلي بموقف الحكومة الكرواتية وأثنى على "عدم تأثرها بالمبادرة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطينية" كما قال.

وأضاف "أولئك الذين يستخدمون الشعارات أو يخدمون دعاية حماس ليسوا ذوي صلة، ومحاولة إملاء نهاية الصراع من خلالنا أمر غير عادل، وكرواتيا أو أي دولة أخرى لا تريد ذلك لنفسها، ولن يحدث".

وردا على سؤال حول تصريحات ميلانوفيتش، قال ساعر "أما بالنسبة لرئيس كرواتيا، وبعض السياسيين الآخرين، فالأمر مؤسف، يؤسفني أننا نتعرض للهجوم في وقت يهاجمنا فيه الإسلام المتطرف، أرفض محتوى هذه التصريحات وأذكركم بأن كرواتيا أيضا اتهمت في الماضي، لكننا في النهاية نعرف ما حدث ونعلم أن هذه الاتهامات لم تكن عادلة".

موقف صعب

بدوره، ربط أرمين هودجيتش النائب البرلماني عن الأقليات القومية بكرواتيا بين استقبال ساعر وقصف إسرائيل للعاصمة الدوحة. وقال إن الحكومة وضعت نفسها بموقف دبلوماسي صعب "إذ تدّعي تأييدها للسلام، بينما تستقبل في الوقت نفسه ساعر في اليوم الذي تهاجم فيه إسرائيل قطر".

وأوضح للجزيرة نت أن الحكومة الكرواتية تواجه تحديا خطيرا، إذ يُنظر إلى وصول ساعر على أنه انحياز لإسرائيل "في حين أن تلك الدولة تقصف صديقتنا قطر" مشيرا إلى أنه عبّر خلال اجتماع للائتلاف الحكومي، أمس الخميس، عن هذا الموقف الذي يمثّل أيضا موقف الأقليات القومية التي يمثّلها في البرلمان الكرواتي، وهم البوشناق والسلوفينيون والمقدونيون والألبان والمونتينيغريون، وفق تصريحه.

وعبّر هودجيتش عن دعمه المطلق لصالح الاعتراف بفلسطين، قائلا "لا يوجد أي عرض سياسي أقبله مقابل الامتناع عن التصويت. لدي انطباع بأن الحكومة تتفهم موقفي تماما، وهو أمر أرحب به، وأرى أن هناك مجالا للتحرك. ومع ذلك، فإن كيفية سير التصويت، إذا دخل في الإجراءات البرلمانية، لا تعتمد عليّ".

يُذكر أن رئيس الجمهورية دعا حكومة بلاده -في أكثر من مناسبة- للاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره حقا للشعب الفلسطيني، والخطوة الوحيدة نحو تحقيق السلام الدائم بالشرق الأوسط.

مع قطر

وردا على سؤال الجزيرة نت حول شعوره تجاه ما يجري في غزة، قال هودجيتش "أشعر بالفزع، كأب وابن وأخ وزوج، مما يحدث للشعب الفلسطيني، هذا الشعور بالعجز في مواجهة الوضع العالمي يُقلقني بشدة. ما أستطيع فعله وسأفعله: التحدث علنا، والدفاع عن إخوتي الفلسطينيين" وأيضا "الدفاع علانية عن القوى الساعية لإنهاء هذا الصراع، وهذا يشمل قطر بالتأكيد".

إعلان

وأشار إلى أهمية الدور القطري في كرواتيا بقوله "بالنسبة لنا، قطر مهمة، دولة لا تستثمر فقط في الدبلوماسية، بل أيضا في الثقافة والتعليم، وقد موَّلت، من بين أمور أخرى، بناء المركز الثقافي الإسلامي الرائع في كرواتيا، كما أن ما تقوم به قطر وتستثمره في البوسنة والهرسك وكرواتيا ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وحول الاعتداء الإسرائيلي على قطر، أكد هودجيتش أن "إسرائيل لم تكتفِ بانتهاك القانون الدولي والاعتداء على دولة ذات سيادة، بل قصفتها بعنف. وبهذا، أثبتت أنها لا تسعى للسلام".