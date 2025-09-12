سياسة|ترجمات|نيبال

تايمز: "جيل زد" يختار زعيم نيبال المؤقت عبر الذكاء الاصطناعي

A protester holds a smoke flare and waves a pirate flag during a demonstration part of the "Bloquons tout" ("Let's block everything") protest movement, in Montpellier, southern France, on September 10, 2025. The broad anti-government campaign, dubbed "Bloquons tout" ("Let's block everything"), calls for a a shutdown of France on September 10 with a string of protest actions and civil disobedience around the country, while the handover of power between the new Prime Minister and his predecessor, who suffered a crushing loss in a confidence vote on September 8, is scheduled for the same day at noon. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)
المتظاهرون اختاروا الرئيسة السابقة للمحكمة العليا سوشيلا كاركي لقيادة الحكومة المؤقتة (الفرنسية)
Published On 12/9/2025
|
آخر تحديث: 14:15 (توقيت مكة)

حفظ

بعد ثورة عارمة نجحت في إسقاط الحكومة النيبالية خلال 48 ساعة، اختار "جيل زد" اللجوء للذكاء الاصطناعي للتعامل مع تحدي اختيار قيادة البلاد المستقبلية، حسب صحيفة تايمز البريطانية.

ويسلط تقرير تايمز الضوء بالتحديد على مجموعة "هامي نيبال" الشبابية، التي كان لها دور في توجيه الاحتجاجات، إذ كانت العقل المدبر وراء تنظيم الفعاليات والنقاشات الرقمية عبر مجموعة "شباب ضد الفساد" على تطبيق ديسكورد.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

واستخدمت "هامي نيبال" تطبيق "شات جي بي تي" لتوليد قائمة بالمرشحين المحتملين مع مزايا وعيوب كل مرشح، وشملت القائمة الرئيسة السابقة للمحكمة العليا سوشيلا كاركي (73 عاما)، وبالين شاه عمدة العاصمة كاتماندو، والمهندس ساغار داكال، والسياسية سومانا شريستا، حسب الصحيفة.

وبعد نقاشات مكثفة، اختار المتظاهرون كاركي لتمثيلهم في التفاوض مع الجيش وإدارة الحكومة الانتقالية، وفق تايمز.

Flames come out from the residence of Nepal President Ram Chandra Poudel after it was set on fire by protesters during a protest against social media ban and corruption in Kathmandu, Nepal, Tuesday, Sept. 9, 2025. (AP Photo/Prabin Ranabhat)
المتظاهرون أشعلوا النيران في مقر إقامة الرئيس النيبالي رام تشاندرا باوديل خلال الاحتجاجات (أسوشيتد برس)

ووفق تقرير نشرته الجزيرة، اشتعلت الثورة النيبالية خلال أيام، نجح فيها "جيل زد" بالإطاحة بالحكومة وحرق مبنى البرلمان، قبل أن يتدخل الجيش أخيرا ويحكم سيطرته على الأوضاع في البلاد.

ورغم أن شرارة الاحتجاجات اندلعت بعد أن حظرت الحكومة منصات التواصل الاجتماعي، فإنها كانت أساسا مدفوعة بإحباط الشباب من عدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة الفساد وتعزيز الفرص الاقتصادية، حسب الجزيرة.

سياسة "جيل زد"

ولفت تقرير تايمز إلى أن احتجاجات الشباب اتخذت طابعا ثقافيا لافتا يعبر عن "جيل زد"، إذ تبنى المتظاهرون شعار الجمجمة والعظمتين المستوحى من أنيمي قراصنة "ون بيس"، معتبرين إياه رمزا للتمرد والحرية، وهو ما فعله المتظاهرون في إندونيسيا الشهر الماضي.

كما عقدت هامي نيبال جلسات نقاش بُثت مباشرة على تطبيق يوتيوب لمناقشة القضايا الدستورية، وجذبت هذه المقاطع آلاف المتابعين في الداخل والخارج.

متظاهر يرفع علم القراصنة على مجمع "سينغا دوربار" الذي يضم مكتب رئيس الوزراء (الأناضول)

ووفق ما نقلته تايمز، أكد "شات جي بي تي" أن كاركي معروفة بنزاهتها، وقال إن ذلك يجعلها شخصية قادرة على كسب ثقة مختلف الأطراف وقيادة جهود الإصلاحات في البلاد لتحقيق انتخابات عادلة.

إعلان

وأكدت تايمز أن اختيار كاركي حظي بدعم شخصيات بارزة، من بينها عمدة كاتماندو، الذي كتب على فيسبوك أن مهمة الحكومة المؤقتة هي "قيادة البلاد نحو اتجاه جديد"، مثنيا على شجاعة "جيل زد" وحماسته للتغيير.

تحفظ وحيطة

وأوضح تقرير تايمز أن بعض الشباب أبدوا تحفظاتهم حيال دمج التكنولوجيا الحديثة مع السياسة، معتبرين أن الشرعية السياسية تحتاج إلى تفويض شعبي ومؤسساتي وليس مجرد تصويت رقمي على منصة ديسكورد.

وقال أحد النيباليين على مجموعة عبر المنصة ذاتها: "تغيير القوانين يتطلب دراسة ومصداقية وتفويضا رسميا من الشعب، ولا يمكن إنجاز كل ذلك باستخدام (شات جي بي تي) وحده، ولو حدث خطأ واستغلته أطراف خارجية، ستكون النتيجة كارثية".

Demonstrators gather near the parliament during a protest against corruption and the government's decision to block several social media platforms, in Kathmandu, Nepal, September 8, 2025. REUTERS/Navesh Chitrakar
آلاف المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع في كاتماندو، حيث واجهتهم الشرطة بعنف مفرط أدى لمقتل وإصابة المئات (رويترز)

وأضاف مخاطبا مجموعة "هامي نيبال" قائلا: "أنتم لا تمثلون جيل زد بالكامل. فِكرتكم جيدة، ولكن أسسها ضعيفة".

وبيّن تقرير تايمز أن مجموعة "شباب ضد الفساد" تعاني من الفوضى والانقسامات، إذ حُظر بعض المستخدمين لمخالفتهم سياسات المشرفين المجهولي الهوية، أو تحديهم لوجهات النظر السائدة، وفق زعمهم.

ومع ذلك، اعتبر التقرير أن هذه الفوضى وإشراك التكنولوجيا بالسياسة جزء من ميزات "جيل زد".

المصدر: تايمز

إعلان