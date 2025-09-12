إعلام إسرائيلي: قصف قطر يقلق أهالي الأسرى ويقضي على سمعتنا

أثار العدوان الإسرائيلي على قطر قلقا شديدا لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، إذ اتهموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– بتخريب المفاوضات وعدم الرغبة بإطلاق سراحهم.

وتساءل روبي حين، والد أسير إسرائيلي قُتل في غزة، عن توقيت تنفيذ الهجوم على مقر الوفد التفاوضي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وعمّا تسعى إليه حكومة إسرائيل وكذلك أولوياتها.

وحسب حين، فإنه كان يجب إتاحة المجال لتقدم مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، متهما حكومة نتنياهو بـ"التراجع 3 خطوات عند التقدم خطوة واحدة في المفاوضات".

وتبدي عائلات الأسرى خشية على مصير أبنائها الموجودين في غزة منذ أكثر من 700 يوم، وسط تساؤلات إن كانت قطر ستواصل دورها في وساطة المفاوضات، فضلا عن مصير مقترحات الصفقة.

وفي هذا الإطار، شنت عيناف تسنغاوكر، وهي والدة أسير إسرائيلي في غزة، هجوما لاذعا على نتنياهو، مؤكدة أن "من يسعى لإنقاذ المحتجزين لا يفجّر مفاوضات استعادة الأسرى، ولا يسعى إلى احتلال القطاع".

وبدوره، قال غيل تماري محلل الشؤون السياسية في القناة الـ13 الإسرائيلي إن الهجوم على قطر "قضى على ما تبقى من سمعة إسرائيل في العالم تماما"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهرب من الوضع.

وحسب تماري، فإن ترامب قال لنتنياهو في المواجهة الأخيرة مع إيران "إن لم تنجح فلا تبحث عني".

وكانت إسرائيل قد شنت عدوانا على قطر عصر الثلاثاء استهدفت فيه عددا من قادة حماس، كانوا يبحثون مقترحا أميركيا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ قرابة عامين، وأسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وعنصر من الأمن الداخلي القطري.

ولطالما أكدت الدوحة أن وجود قيادات سياسية من حماس على أراضيها تم بالاتفاق والتنسيق المباشر مع الولايات المتحدة، كما أن الوساطة التي قادتها قطر بالتشارك مع مصر لإنهاء حرب غزة أسفرت عن الإفراج عن عشرات الأسرى الإسرائيليين، في وقت لم تنجح فيه آلة الحرب الإسرائيلية باستعادة أي أسير.