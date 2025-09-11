وول ستريت جورنال: العنف السياسي بات حقيقة مرعبة في أميركا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن مقتل الناشط والمؤثر اليميني تشارلي كيرك (31 عاما) -أثناء حديثه الأربعاء إلى طلاب جامعيين في حرم جامعي بولاية يوتا- هو أحدث دليل على أن العنف السياسي أصبح الآن حقيقة متكررة ومرعبة في الحياة السياسية الأميركية.

وتتابع الصحيفة في تقرير بقلم آرون زيتنر "فمن الرئيس دونالد ترامب -الذي استُهدف في محاولتي اغتيال العام الماضي- إلى المشرعين والقضاة ومسؤولي الانتخابات المحليين، لقد أصبح العنف الآن تهديدا مستمرا للشخصيات العامة في جميع أنحاء البلاد".

ورجحت وول ستريت جورنال أن يتسبب إطلاق النار على كيرك بمزيد من تقسيم الحياة الحزبية والسياسية في البلاد.

آلاف التهديدات

وذكرت الصحيفة أنه في العام الماضي، تم توجيه ما يقرب من 9500 تهديد وتصريح مثير للقلق ضد أعضاء الكونغرس وعائلاتهم وموظفيهم ومجمع الكابيتول (في حين كان هناك) حوالي 8 آلاف العام السابق، وفقا لتقرير شرطة الكابيتول.

وقالت إن الأميركيين واجهوا في السنوات الأخيرة حوادث مثل مقتل النائبة الديمقراطية ميليسا هورتمان وزوجها في يونيو/حزيران الماضي، وإطلاق النار على النائب الجمهوري ستيف سكاليس عام 2017، والذي كاد أن يودي بحياته، كما استُهدف القضاة والمدعون العامون.

ومقارنة بعام 2021، تضاعفت التهديدات ضد القضاة الفدراليين إلى 457 خلال السنة المالية التي انتهت في سبتمبر/أيلول 2023.

وأبرزت أن ترامب وجه انتقادات لاذعة لخصومه وأعاد إحياء الجدل بأن اليسار هو المسؤول عن أعمال العنف الأخيرة، غير أنها أوضحت أن الرئيس يتجاهل الأحداث التي استهدفت الديمقراطيين.

عداء

ورجحت الصحيفة أن يدفع حادث إطلاق النار الشخصيات العامة إلى إعادة التفكير في كيفية تفاعلهم مع جمهورهم.

وقالت إن حالة العداء بين الحزبين الرئيسيين ارتفعت السنوات الأخيرة، وكشفت أن أكثر من 80% من الديمقراطيين و80% من الجمهوريين لا يحملون فقط وجهة نظر سلبية تجاه الحزب المنافس، بل وجهة نظر "سلبية للغاية" وفق ما توصلت إليه وول ستريت جورنال باستطلاع أجرته في يوليو/تموز الماضي.

وفي المقابل، كان 50% من الجمهوريين و40% من الديمقراطيين يحملون آراء "سلبية للغاية" تجاه الحزب المنافس عندما أجرت الصحيفة وكذلك "إيه بي سي نيوز" استطلاعا للناخبين عام 2010، كما تتابع وول ستريت جورنال.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن مساء الأربعاء مقتل كيرك إثر تعرضه لإطلاق النار خلال مشاركته في فعالية بولاية يوتا (غربي البلاد).

وأعرب ترامب -في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها- عن حزنه العميق على رحيل كيرك، وقال "لقد رحل العظيم، بل الأسطوري، تشارلي كيرك".

واتهم الرئيس خطابَ "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه الوثيق ذلك المؤثّر اليميني الذي قتل بالرصاص، معتبرا إياه "شهيد الحقيقة والحرية".

وقال ترامب بمقطع فيديو على "تروث سوشيال" إنّه منذ سنوات "واليسار الراديكالي يشبّه أميركيين رائعين من أمثال تشارلي بالنازيين وبأسوأ المجرمين والقتلة الجماعيين في العالم".