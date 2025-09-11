هل يريد نتنياهو إعادة تشكيل الخليج؟ وما المطلوب لردعه؟

اتفق خبراء في الشأن الخليجي على أن العدوان الإسرائيلي على قطر يستهدف دول الخليج بأسرها، مما يتطلب اتخاذ قرارات وإجراء مراجعات وإعادة النظر في التحالفات القائمة.

ووصف رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية جابر الحرمي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية– بأنه وقح ويمارس بلطجة وتعديا على سيادة الدول، مؤكدا أنه سيتجرأ أكثر في حال لم يواجه بردع حقيقي.

ووفق حديث الحرمي لبرنامج "مسار الأحداث"، فإن العدوان الإسرائيلي على قطر استهداف للمنظومة الخليجية، مما يفرض إجراء مراجعات بشأن السياسات الدفاعية والعلاقات السياسية والتحالفات داخل الخليج والإقليم والعالم.

وكانت إسرائيل قد شنت عصر الثلاثاء غارات على العاصمة الدوحة، استهدفت مبني يجتمع فيه وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمناقشة مقترح أميركي لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وبعد القصف، تساءل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن كان نتنياهو يريد إعادة تشكيل الخليج أيضا بعدما قال إنه يريد إعادة تشكيل الشرق الأوسط، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك رد من المنطقة بأكملها.

وكان نتنياهو قد عرض خرائط لشرق أوسط جديد "يريد إسقاطها على الواقع" -حسب الحرمي- تشمل أجزاء من دول خليجية، مطالبا بضرورة اتخاذ موقف خليجي موحد قبل الوصول لمرحلة الانفجار.

وفي الشهر الماضي، أعلن نتنياهو ارتباطه الشديد بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" القائمة على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية أنه في مهمة "تاريخية وروحية".

"المنطقة مشتعلة"

كما أن استهداف قطر يتجاوز كل الانتهاكات وصولا إلى مناطق لم تكن في وارد العدوان، مما دفع العواصم الخليجية لسرعة التضامن "إذ تدرك أن ما يجري على الدوحة سيجري عليها" وفق الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي.

وفي ضوء هذه المستجدات، أصبحت المنطقة مشتعلة وبات الجميع في مرمى إسرائيل مما يوجب التصدي لها بقوة، خاصة أن مجلس التعاون الخليجي "تحالف إقليمي كونفدرالي وأمن دوله وشعوبه واحد".

وقد آلت أوضاع المنطقة إلى ما هي عليه بعدما لم يرَ رئيس الوزراء الإسرائيلي -حسب مكي- رادعا حقيقيا من الدول الإقليمية على ما يجري في قطاع غزة، مما دفع نتنياهو للتجرؤ على لبنان وسوريا واليمن وإيران وقد يقصف دولا أخرى بذرائع مختلفة.

كما أن نتنياهو لا يوصف فقط بأنه متهور بل هو "مجرم مارق ويشكل خطرا عالميا، ويريد أن تكون المنطقة تحت الوصاية والهيمنة الإسرائيلية" معربا عن قناعته بأنه بات يشكل عبئا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

"الدفاع المشترك"

في السياق ذاته، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي أن العدوان الإسرائيلي على قطر -وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"- ستكون له تداعيات كبيرة.

فلأول مرة تقصف إسرائيل دولة خليجية، مما يؤكد أن نتنياهو يريد ضرب هذا التكتل الخليجي المستقر وجلب الفوضى إليه، مشيرا إلى أن تهديده لقطر يعد تهديدا للمنظومة الخليجية بأسرها.

وشدد الشايجي على ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، إلى جانب الدعوة إلى قمم خليجية وعربية للتعامل مع التداعيات لردع نتنياهو الذي يدفع المنطقة للهاوية ويضر بمصالح واشنطن وحلفائها، مع ضرورة تكبيده تكاليف عالية.

وكذلك، ترافق العدوان الإسرائيلي مع سردية أميركية تنزع ما تبقى من الثقة المتراجعة، إذ استدل الشايجي بغياب أي رد فعل لترامب عندما قصفت منشآت أرامكو السعودية عام 2019 خلال ولايته الأولى، إضافة إلى القصف الأخير على قطر.

وبناء على ذلك، زرع ترامب بذور الشك في العلاقات الأميركية الخليجية ليؤكد أن واشنطن ليس حليفا موثوقا، مما يتطلب التفكير خارج الصندوق في ظل تهديد يطال كل دول الخليج.