هآرتس: نتنياهو طبّع مع الفساد ويجرّ إسرائيل إلى الهاوية

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) walks on the Rahav, the fifth submarine in the fleet, after it arrived in Haifa port January 12, 2016. The Dolphin-class submarines, widely believed to be capable of firing nuclear missiles, were manufactured in Germany and sold to Israel at deep discounts as part of Berlin's commitment to shoring up the security of the country set in part as a haven for Jews who survived the Holocaust.REUTERS/Baz Ratner
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعايّن غواصة إسرائيلية (رويترز)
Published On 11/9/2025
آخر تحديث: 19:27 (توقيت مكة)

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرعن الفساد في الحكومة وسوف يجر إسرائيل إلى الهاوية، مشيرة إلى استنتاجات التقرير المرحلي للجنة التحقيق الحكومية في "قضية الغواصات".

وأكدت الصحيفة أن التقرير -الذي نُشر الأسبوع الماضي- لم يحظ بالاهتمام أو التنديد الذي يستحقه، وسط أحداث أمنية متلاحقة مثل قصف إسرائيل العاصمة القطرية الدوحة، والضربات الجوية على مدينة غزة.

ويكشف تقرير لجنة التحقيق في "قضية الغواصات" أن "رئيس الوزراء عرّض أمن الدولة للخطر وأضر بعلاقاتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية"، وترى هآرتس أن هذا وحده كان يجب أن يطيح بنتنياهو فورا.

وأضافت الافتتاحية أن التقرير "كان يجب أن يُخرج الإسرائيليين إلى الشوارع"، ولكن في "إسرائيل نتنياهو، التي صار انعدام الخجل علامتها الفارقة، قوبل التقرير باللامبالاة"، مما يعكس تفكك المجتمع والدولة.

نتنياهو يواجه أيضا اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة حسب التقرير (الفرنسية)

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت، في 2022، تشكيل لجنة تحقيق في صفقة شراء 3 غواصات وسفن حربية من شركة "تيسنكروب" الألمانية لحراسة منصات الغاز في البحر المتوسط، وكذلك التحقيق في موافقة نتنياهو على بيع الشركة ذاتها غواصات متطورة لمصر.

ووجدت اللجنة أن نتنياهو والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساديوسي كوهين "أخفيا محاضر الاجتماعات وبعض المعلومات الحساسة وقدما تقارير انتقائية لمجلس الوزراء، مما أدى إلى قرارات استندت إلى معلومات جزئية ومضللة".

واستنكرت الصحيفة عدم اهتمام المجتمع الإسرائيلي بهذه الحقائق، وأكدت أنه لو نشر التقرير في أي دولة "سويّة"، لكانت النتيجة الإطاحة برئيس الوزراء.

تفكك أمني

وقالت هآرتس إن هذه اللامبالاة "ليست بسبب الحرب وحسب، بل هي نتيجة حملة نتنياهو الفاسدة على أنظمة الدولة وقوانينها سنوات".

وحذرت من أن ذلك أتاح لنتنياهو تحويل مجلس الأمن القومي إلى "ذراع تنفيذية خاصة"، وفتح قناة موازية للسياسات الأمنية والخارجية دون عمل منظم أو نقاش مهني، وهو ما "يتعارض مع احتياجات إسرائيل الدفاعية الفعلية"، بحسب هآرتس.

FILE - In this Feb. 16, 2015 file photo, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, speaks with former Israeli Defense Minister Moshe Yaalon, during a ceremony at the Prime Minister's office in Jerusalem. A former defense minister who was fired by Benjamin Netanyahu says the Israeli prime minister is "corrupt" and should resign over an alleged conflict of interest related to the purchase of German submarines. (AP Photo/Sebastian Scheiner, File)
من المشتبه بضلوعهم في قضية الغواصات نتنياهو (يسار) ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون (أسوشيتد برس)

ولفتت الصحيفة إلى أن 3 سنوات مرت منذ بدء عمل اللجنة، وأن الوثيقة الحالية، ما هي إلا تقرير مرحلي، مؤكدة أن بطء سير التحقيقات "ليس صدفة"، إذ يعمل نتنياهو وأنصاره على عرقلة عمل اللجنة عبر تقديم التماسات لمحكمة العدل العليا.

كما يماطل نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية على ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة– في محاكمته الجنائية بتهم فساد، ويمنع تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حسب الافتتاحية.

المصدر: هآرتس

