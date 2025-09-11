الدم القطري يمتزج بالفلسطيني.. رمزية التضحيات في وداع شهداء الدوحة

الدوحة- في يوم سيبقى محفورا في الذاكرة الوطنية، شيّعت دولة قطر، شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مكاتب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، وأسفر عن استشهاد العريف القطري بدر الدوسري و5 فلسطينيين، في جريمة وُصفت بأنها من أفظع الانتهاكات التي طالت سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.

وأدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صلاة الجنازة على شهداء الواجب الوطني الذين ارتقوا جراء الهجوم الإسرائيلي على مدينة الدوحة. وشاركه الصلاة التي أقيمت في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وامتلأ الجامع وساحاته الخارجية، في حين علت أصوات الدعاء والتكبير في مشهد مؤثر جمع بين رهبة الفقد وفخر التضحية، وجسّد الحضور الحاشد صورة واضحة لوحدة الصف القطري خلف قيادته، ورسالة قوية مفادها أن الاعتداءات لن تنال من تماسك المجتمع ولا من ثوابته الوطنية والإنسانية.

من الصلاة إلى الدفن

وعقب أداء الصلاة، انطلق موكب جنائزي مهيب باتجاه مقابر "مسيمير" جنوبي الدوحة، حيث وُوريت جثامين الشهداء الثرى وسط حضور رسمي وشعبي كبير، يتقدمهم أمير قطر الذي قدّم التعازي لأسر الشهداء عقب مراسم التشييع.

وتحول مشهد الدفن إلى لوحة إنسانية مؤثرة، إذ رفعت الأعلام القطرية والفلسطينية جنبا إلى جنب، وتعالت الهتافات بالتكبير والدعاء، في أجواء امتزجت فيها مشاعر الحزن العميق بالفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء.

كما شهدت المقبرة احتشاد آلاف المواطنين والمقيمين الذين لم يتسنَ لهم حضور الصلاة في الجامع، فحرصوا على المشاركة في توديع الشهداء إلى مثواهم الأخير، في تعبير جماعي عن التضامن والمواساة والغضب من هذا العدوان الغادر.

رمزية الدم القطري والفلسطيني

وأجمع المشاركون في التشييع على أن دماء الشهيد العريف بدر الدوسري، الذي ارتقى وهو يؤدي واجبه الوطني، واختلطت بدماء 5 فلسطينيين قضوا معه في الاستهداف، ستبقى شاهدا على بشاعة الاحتلال الإسرائيلي، ودليلا على وحدة المصير بين قطر وفلسطين. ورؤوا أن هذه التضحيات ستزيد الشعبين تمسكا بعدالة قضيتهما وإصرارا على مواجهة الاحتلال.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تصريح خاص للجزيرة نت "اليوم رأينا مشهدا عظيما من مشاهد التعظيم للشهداء الذين ارتقت أرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى".

وأضاف أنه لم يشهد في قطر مثل هذا التجمع الكبير، حيث امتلأ جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالمصلين، وكلهم في دعاء وتضرع إلى الله، في مشهد عظيم جدا.

وأوضح أن هذا الحدث يحمل دلالات بالغة، إذ اختلط الدم القطري بالدم الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وسيادتها ومدنييها، مشددا على أن هذه الجريمة مدانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن العالم بأسره متفق على رفضها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأشار القره داغي إلى أن هذه الإدانة الواسعة تعكس عزلة حكومة الاحتلال وانكشاف وجهها القبيح أمام العالم، مؤكدا أن أفعال الاحتلال قد سودت وجوه قادته أمام المجتمع الدولي.

وتابع القره داغي قائلا "هكذا هو الإسلام، يعظم من مكانة الشهداء، ويجعلهم أحياءً عند الله، إذ يقول رب العالمين ﴿ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾، ويقول أيضا ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله﴾".

وأكد أن هذا هو الأجل العظيم للشهداء الذين يعيشون في كنف رحمة الله وفضله، بينما القتلة والمعتدون، وإن بدوا أحياء، فإنهم "أموات حقا بدنيا ونفسيا وروحيا وإنسانيا".