رؤوس خنازير أمام مساجد.. موجة إسلاموفوبيا تجتاح فرنسا

أثارت عدة صحف فرنسية مسألة العثور على رؤوس خنازير أمام بعض المساجد في فرنسا صباح أمس الثلاثاء، واتفقت على أنها تدخل في سياق موجة جديدة من كراهية الإسلام، لا تستبعد الشرطة أن تكون تدخلا أجنبيا.

واعتبر موقع ميديا بارت أن وجود رؤوس خنازير أمام المساجد يدخل في سياق موجة من أعمال التخريب المعادية للإسلام، وأثارت صحيفة لوفيغارو مع الشرطة احتمال وجود تدخل أجنبي، في حين رأت لوموند في الأمر "خطوة جديدة ومحزنة في تصاعد كراهية المسلمين".

وانطلق ميديا بارت من مسجد الإصلاح في مونتروي، حيث عثر حارس أمن عند وصوله "قبل الصلاة بدقائق" على رأس خنزير، وأكدت جارة للمسجد أنها رأت "رأس خنزير مرسوما عليه رسومات غرافيتي عند أسفل باب" مكان العبادة.

وأشار الموقع إلى أن هذا العمل المعادي للإسلام ليس عملا فرديا، إذ عثر صباح أمس الثلاثاء على 9 رؤوس خنازير ملقاة قرب 9 مساجد في منطقة إيل دو فرانس، 4 منها في باريس، وقال مكتب المدعي العام في باريس إن خمسة رؤوس على الأقل "كتبت عليها بالحبر الأزرق كلمة ماكرون".

وقد تنازلت مكاتب المدعين العامين في نانتير وبوبيني وكريتاي عن اختصاصها القضائي لصالح مكتب المدعي العام في باريس، وفتح تحقيق أُوكل إلى الفرقة الجنائية في جرائم التحريض على الكراهية المتفاقمة بالتمييز على أساس العرق أو الدين.

تدخل أجنبي

ولم تستبعد الشرطة أن تكون هذه الأعمال منسقة، ولم تستبعد أن تكون لها دوافع معادية للإسلام أو أن تكون تدخلا أجنبيا، وقال لوران نونيز قائد شرطة باريس "لا يسعنا إلا أن نقارن هذه الأفعال بأفعال سابقة، ثبت أنها أعمال تدخل أجنبي".

وذكّر نونيز بما كشفته تحقيقات الشرطة في عامي 2024 و2025 من أن هجمات وتدميرا لأماكن عبادة يهودية ارتكبت من قبل مواطنين أجانب، بناءً على أوامر من محرضين مجهولين.

وأظهرت صور كاميرات المراقبة من محيط مسجد مونتروي رجلا يرتدي سترة سوداء بغطاء رأس وحذاء رياضي أبيض وجينز أزرق داكن، مر بمحاذاة المبنى عند الساعة 5:05 صباحا، وتوقف أمام مدخل المسجد وفتح حقيبته وأخرج شيئا تركه أمام الباب، ثم استدار لالتقاط صورة لما تركه، والتقط صورتين أخريين من مسافة بعيدة، وانصرف.

وأعلنت عمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو أن "مدينة باريس تتخذ إجراءات قانونية في مواجهة هذه الأعمال المشينة".

كما سارع عمدة مونتروي الشيوعي باتريس بيساك إلى إصدار بيان يندد "بأعمال كراهية معادية للإسلام تمثل اعتداءً خطيرا على حرية المعتقد وعلى قيمنا ومجتمعنا وأمتنا".

وتوجه المسؤول المنتخب إلى مسجد الإصلاح للقاء الإمام عثمان سوماري، وقال في خطاب أمام حوالي 50 مصليا وبعض وسائل الإعلام "بعد أعمال الكراهية التي وقعت هذا الصباح، نود أن نعرب عن مودتنا ودعمنا. هذه الأعمال لا تؤثر علينا، فنحن نؤمن بأن ما يجمعنا أقوى من أعمال الكراهية هذه".

واعتبر وزير الداخلية المنتهية ولايته برونو روتايو أن هذه الأعمال "غير مقبولة إطلاقا"، وقال إنه يأمل "أن نعثر على مرتكبي هذا النوع من التدنيس"، وأوضح أن "الجمهورية هي العلمانية، وأن العلمانية هي الحرية في أن يتمكن كل فرد من ممارسة دينه ومعتقده كما يشاء".

وعلق النائب عبد القادر لحمر من حزب فرنسا الأبية على ذلك قائلا إن "هذا نفاق" وأضاف "عندما يصر وزير الداخلية على خطاب معاد للإسلام ويشرعه، فكيف لنا أن نستغرب تزايد الأعمال التي تستهدف المسلمين؟".

وكان روتايو الذي يرفض استخدام مصطلح "الإسلاموفوبيا" لأنه "كلمة صاغتها جماعة الإخوان المسلمين"، حسب ما نقلته ميديا بارت، قد أساء إلى شريحة كبيرة من الجالية المسلمة بهتاف "يسقط الحجاب".

وذكّر الموقع بأن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 شهدت فيها الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا زيادة مذهلة وصلت 75%، حيث سجلت وزارة الداخلية 145 عملاً من ذلك القبيل، مقارنة بـ83 عملا خلال الفترة نفسها من عام 2024، رغم أن هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة، حسب الموقع.

ماكرون بخط أزرق

أما صحيفة لوفيغارو، فقد أشارت إلى أن 9 رؤوس خنازير ألقيت أمام واجهات العديد من المساجد في منطقة باريس الكبرى صباح أمس الثلاثاء، وقارنتها برسومات الغرافيتي المتنوعة التي عثر عليها أمام المؤسسات اليهودية خلال الصيف.

واستعرضت ما قاله نونيز من أن "عملا بهذا الحجم ينفذه عدة أشخاص في وقت واحد يثير التساؤلات"، كما تناولت إشارته إلى ما وقع للمواقع اليهودية خلال الصيف، حيث قال إن اتهامات وجهت آنذاك إلى 3 بلغاريين، وخلصت المحكمة إلى أنها عملية تدخل نفذها ناطقون بالروسية.

بسبب دعم نتنياهو وتصريحات وزير الداخلية، تنتشر كراهية الإسلام بشكل جنوني في فرنسا بواسطة ميلانشون

ومن ناحيتها، نقلت صحيفة لوموند عن مكتب المدعي العام في باريس أن "العديد من رؤوس الخنازير كتبت عليها لفظة "ماكرون" بالحبر الأزرق"، وقالت إن التحقيق أُوكل إلى الفرقة الجنائية بتهمة "التحريض العلني على الكراهية والعنف" في ظل الظروف المشددة.

وقالت نجاة بن علي عميدة مسجد جافيل إن "هذه الأعمال جزء من موجة كراهية متواصلة ضد المسلمين، تغذيها تصريحات جريئة من بعض الشخصيات السياسية والإعلامية"، وذكّرت بأنها تلقت رسالة قبل أشهر تحثها على "العودة إلى بلدها".

وقالت الصحيفة إن هذه الحادثة أثارت موجة من ردود الفعل، حيث دعا إمام المسجد الكبير في باريس شمس الدين حافظ إلى "صحوة ضمير"، وندد بما وصفها "بخطوة جديدة ومؤسفة في تصاعد الكراهية ضد المسلمين".

وبدوره، علق زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قائلا "بسبب دعم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ودعم تصريحات وزير الداخلية، ها هي كراهية الإسلام تنتشر بشكل جنوني في فرنسا".