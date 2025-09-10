إعلام إسرائيلي: إذا قتلنا قادة حماس فمع من نتفاوض؟ ونتنياهو يبرئ ترامب

رأى محللون إسرائيليون معارضون لحكومة بنيامين نتنياهو ومؤيدون لها أيضا، أن محاولة اغتيال الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، هو محاولة من نتنياهو لقتل أي فرصة لإنهاء الحرب في غزة، ومسعى للتسبب في مقتل المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي أمس الثلاثاء، اجتماع الوفد المفاوض من حماس في الدوحة، ووصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بـأنه "اعتداء إجرامي وانتهاك لكافة القوانين الدولية وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين".

وعلق محلل شؤون سياسية في القناة 13 الإسرائيلية، غي تماري على محاولة اغتيال قادة حماس "لو كانت هذه أهم العمليات نجاحا في العالم، وإذا قتلنا كل قادة حماس فمع من سنتحدث؟ مع من سنجري مفاوضات؟"، معتبرا أن إسرائيل هي المسؤولة عن هذه العملية التي "لن تقربها قيد أنملة من إطلاق سراح الأسرى الأحياء".

ويذكر أن حركة حماس أعلنت أن إسرائيل أخفقت في اغتيال وفدها المفاوض في الدوحة، في حين استشهد في الهجوم 6 أشخاص، هم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين وعنصر من قوة الأمن الداخلي القطري.

وحسب رئيس شعبة التخطيط في الجيش سابقا، نمرود شيفر، فإن الهجوم على قادة حماس بقطر لم يحقق أهدافه وسيؤدي إلى تصلب في مواقف الجانب الفلسطيني، وتحدث عن وجود نية للخلط بين "النجاحات التكتيكية والإخفاقات الإستراتيجية".

واعتبر رئيس حزب " الديمقراطيين"، يائير غولان، أن الهجوم الإسرائيلي يهدد إطلاق سراح الأسرى، قائلا إن" إطلاق سراح الأسرى هو مصلحة عليا أهم من بقاء خليل الحية على قيد الحياة أم لا".

ومن جهته، تساءل رئيس شعبة العمليات في الجيش سابقا، يسرائيل زيف، عن المصلحة الإسرائيلية في الإفراج عن الأسرى، وقال "دون استعادة المخطوفين لن يكون هناك انتصار"، ولا يعتقد زيف أن استهداف قادة حماس في الدوحة له تأثير على قطاع غزة عسكريا أو على مستوى التحديات هناك.

ومن جهتها، اتهمت عيناف تسنغاوكر، وهي والدة أسير إسرائيلي في غزة، نتنياهو بالمخاطرة بحياة الأسرى، وقالت إنه يصر على تفجير كل فرصة صغيرة للتوصل إلى صفقة.

وفي المقابل، يقول مرسل الشؤون السياسية في القناة 14 تامير موراغ، إن "إسرائيل أوصلت رسالة واضحة جدا بأنها من الآن فصاعدا لن تفاوض بالكلمات بل بالقنابل وستمضي حتى النهاية".

النأي بالنفس

ومن جهة أخرى، ذكرت القناة 13 أن نتنياهو خرج بتصريح باللغة الإنجليزية قال فيه إن "إسرائيل هي المسؤولة بالكامل عن الهجوم وقد نفذناه بشكل مستقل"، وعلقت القناة "تبرئة لترامب نوعا ما"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعن دور الولايات المتحدة، قال مراسل الشؤون العربية في القناة 12، أوهاد حمو "من المستحيل أن الأميركيين لم يعلموا عن هذه العملية"، مشيرا إلى أن الإستراتيجية التي نفذت في الهجوم على إيران نفذت الآن، إذ كان مهما للأميركيين النأي بأنفسهم.

وأضاف "لكن بدلا من أن يصدر ماركو روبيو (وزير الخارجية الأميركي) بيان النأي بالنفس أصدر نتنياهو بيان النأي بالنفس".