إندبندنت: هذه هي أبرز الهجمات الأوكرانية على روسيا

تناول تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية أبرز هجمات أوكرانيا على روسيا، مشيرا إلى استخدام القوات الأوكرانية وسائل هجومية متنوعة تشمل المسيّرات، والتوغل البري، واستهداف البنية التحتية الحيوية لموسكو.

ويأتي التقرير عقب هجوم على محطة نووية في كورسك، صادف يوم الاستقلال الأوكراني الأحد الماضي، وتسبب في اندلاع حريق واسع وتدمير أجزاء من البنية التحتية للمحطة، وخفض قدرة أحد المفاعلات التشغيلية بنسبة 50%، وفق السلطات الروسية.

ولفتت مراسلة إندبندنت بريوني غووش إلى رأي الخبيرة أوريزيا لوتسيفيتش -رئيسة منتدى أوكرانيا في مركز تشاتام هاوس للأبحاث- التي أكدت أن أوكرانيا "حسّنت مقوماتها العسكرية بشكل كبير" بهدف إثبات قدراتها العسكرية للعالم واستنزاف روسيا.

"شبكة العنكبوت"

ويرى التقرير أن أبرز الهجمات الأوكرانية كانت عملية "شبكة العنكبوت"، التي نُفذت في يونيو/حزيران الماضي باستخدام 117 مسيّرة، واستهدفت قواعد جوية روسية في أكبر عملية من نوعها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن الضربات أثارت إعجاب قادة عسكريين وخبراء دوليين، بل حظيت بمديح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفها بأنها "مذهلة".

التوغل في كورسك

كذلك أشارت الصحيفة إلى عملية التوغل الأوكرانية الواسعة في كورسك، حيث سيطرت القوات الأوكرانية على مساحة ألف كيلومتر مربع و28 قرية، وهو تقدم اعتبرته لوتسيفيتش دليلا على أن الأراضي الروسية لم تعد عصية على الاختراق.

وذكرت إندبندنت أن موسكو استعادت بعض الأراضي لاحقا ودفعت القوات الأوكرانية للتراجع في مارس/آذار، ولكنها لم تتمكن من استعادة كامل المساحات التي فقدتها.

استهداف المطارات الروسية

وأدت هجمات أوكرانية بالمسيّرات على مطارات موسكو في يوليو/تموز إلى إغلاقها مؤقتا وإلغاء أكثر من 140 رحلة، وفق وزارة الدفاع الروسية، التي قالت إنها أسقطت أكثر من 230 مسيّرة خلال الهجوم، منها 27 فوق العاصمة، حسب التقرير.

وحسب بيانات صحيفة نوفايا غازيتا الروسية، دفعت هذه الضربات روسيا لتعليق نشاط مطاراتها 217 مرة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2025، وهو رقم قياسي منذ بداية الحرب مقارنة بـ58 إغلاقا عام 2023 و91 في 2024.

إستراتيجية عسكرية جديدة

وحسب إندبندنت، ترى المحللة لوتسيفيتش أن أوكرانيا تبنت إستراتيجية أكثر جرأة في مهاجمة الأراضي الروسية بهدف إثبات قدرتها على هزيمة القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية لترامب والعالم، إذ إن هدف أوكرانيا الأول ليس احتلال روسيا بل استعادة أراضيها المحتلة.

وأضافت -في مقابلتها مع الصحيفة- أن هذه التكتيكات تهدف أيضا إلى زيادة كلفة الحرب على روسيا، ومن ثم تصعيب استمرارها، مؤكدة أن مقومات أوكرانيا العسكرية ستستمر في التطور.