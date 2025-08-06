إعلام إسرائيلي: نتنياهو يبني أوهاما ونجله يدخل في السجالات

احتدم النقاش في قنوات إسرائيلية بشأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع دائرة الحرب على غزة لتشمل مناطق قد يوجد فيها أسرى إسرائيليون، والخلافات بين الحكومة ورئيس الأركان إيال زامير، وتدخل نجل نتنياهو في السجالات المتواصلة.

واعتبرت القناة الـ12 أن قرار توسيع القتال إلى المناطق التي يوجَد فيها الأسرى هو أكثر القرارات التي يدور عليها الخلاف، بينما قال جوش براينر، وهو مراسل شؤون الشرطة في صحيفة هآرتس "إذا قرر الجيش أن يقوم باحتلال قطاع غزة فهذا حكم بالإعدام على المخطوفين".

ومن جهتها، قالت لوسي اهريش، وهي مقدمة برامج سياسية في القناة الـ13 إن الرواية الجديدة تفيد بأن "نتنياهو يريد الاحتلال لكن رئيس الأركان يصعب عليه ذلك".

وتحدثت القناة الـ12 عن تدخل يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء في السجال الدائر في الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث ألمح إلى أن رئيس الأركان هو وراء ما كتبه المحلل العسكري في القناة (i24)، يوسي يهوشوع في حسابه الخاص على منصة إكس.

وقال يهوشوع "إن كان نتنياهو معنيا حقا باتخاذ قرار درامي جدا وعليه خلاف لدى الجمهور الإسرائيلي، باحتلال غزة، فعليه أن يقف أمام الشعب ويشرح له الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة، بالرغم من معارضة الجيش الإسرائيلي".

ويؤيد محلل الشؤون السياسية في القناة الـ14، يعكوف باردوغو، موقف نتنياهو، ويقول "مع احترامي لرئيس الأركان، هذا ليس جيشه الخاص.. ويؤسفني أن الفريق زامير يتصرف بهذه الطريقة".

إرباك الجمهور

أما أتيلا شومفلفي، وهو مستشار سياسي وإستراتيجي، فعلق على السجال الدائر، بالقول "هم يعيشون ويؤمنون بأن الأرض أهم من حياة الإنسان، فهم يريدون احتلال غزة مهما كان الثمن ومهما كان عدد القتلى.. ليتعفن المخطوفون في الأنفاق".

ميتان فيلنائي، وهو نائب سابق لوزير الدفاع ولرئيس الأركان دعا رئيس الحكومة والمجلس المصغر الى القيام بما اقترحه رئيس الأركان، وهو "إنهاء الحرب واستعادة المخطوفين إلى بيوتهم".

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ووفق عقيد احتياط أورن سيتر، وهو قائد اللواء الإستراتيجي في الجيش الإسرائيلي سابقا، فقال إن المشكلة ليست في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل المشكلة في عدم استعداد الجانب الإسرائيلي لإبداء أي مرونة في المفاوضات.

كما اعتبر جدعون أوكو، وهو مقدم برامج إخبارية في القناة الـ12 أنه يستحيل التوفيق بين هدفي "تقويض حماس وإطلاق سراح المخطوفين".

وحسب محلل الشؤون العسكرية في القناة كان الـ11، روعي شارون، فإن "الحكومة لا تريد الإعلان عن إنهاء الحرب، ولذلك فإنها تواصل إرباك الجمهور وتبني له أوهاما".