مغاربة للجزيرة نت: نشعر بالعجز وتجويع غزة عار على الإنسانية

الرباط- استنكر مواطنون مغاربة حرب التجويع التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، معتبرين أن منع دخول الطعام للقطاع أمر "غير مسبوق في التاريخ" و"عار على الإنسانية".

وعبروا، في تصريحات للجزيرة نت، عن إحساسهم بالعجز والمرارة إزاء ما يشاهدونه من صور الأطفال والنساء والرجال المجوعين، وطالبوا الشعوب العالمية وأصحاب الضمائر الحية باتخاذ كل المبادرات الممكنة من أجل إنقاذ الغزيين من التجويع المقصود والممنهج.