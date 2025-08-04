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كاتبة إسرائيلية: من يتجاهل مجاعة غزة ينتهك التعاليم اليهودية

Omniya Mahra, holds shirtless for a photo her sons Oday, 4, left, and Mohammed, 3, who suffer from malnutrition and a genetic nerve disorder, at the Friends of the Patient Hospital in Gaza City, Tuesday, July 29, 2025. In Gaza, malnutrition is often worsened by preexisting conditions and compounded by illnesses linked to inadequate health care and poor sanitation, largely the result of the ongoing war. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
مسؤولو الصحة بغزة أكدوا استشهاد 175 غزيا من التجويع، منهم 6 خلال 24 ساعة الماضية فقط (أسوشيتد برس)
4/8/2025-|آخر تحديث: 06:51 (توقيت مكة)

وجّهت الكاتبة الإسرائيلية إفرات ليبوفيتز انتقادات حادة للمجتمع الإسرائيلي والديني خاصة، معتبرة أن استمرار تجاهل المجاعة والمعاناة في قطاع غزة خيانة صريحة للتعاليم اليهودية ولقيم التوراة نفسها.

ورأت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة هآرتس العبرية، أن صور المجاعة والدمار في غزة تُعيد إلى الأذهان ما ورد في سفر مراثي إرميا "الذي يُتلى تقليديا في طقوس الحداد على خراب الهيكل، وتحديدا في ليلة ذكرى التاسع من أغسطس/آب".

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وتؤكد ليبوفيتز، أن المأساة هذه المرة يعيشها الطرف الآخر: "الصور المروّعة للأطفال الجوعى والمرضى في غزة، والآباء العاجزين عن إطعام أبنائهم، تتطابق بشكل مفجع مع ما كُتب في المراثي قبل 2500 عام".

وأضافت: "نحن الذين كنا ضحايا على مدى التاريخ، أصبحنا اليوم نكرر نفس الأذى الذي لحق بنا".

وترى الكاتبة أن هذا الانهيار في غزة يتطلّب موقفا أخلاقيا حازما من المجتمع اليهودي.

وأكدت إفرات ليبوفيتز، أن العار الأكبر ليس في فعل الظلم فقط، بل في إنكار حدوثه.

وتابعت: "ما نفعله في غزة منذ أكثر من 22 شهرا هو الجريمة بعينها، أما صمتنا فهو الشهادة الكاملة على هذه الجريمة".

وأكدت إفرات ليبوفيتز، أن من لا يرفع صوته لوقف الحرب والحصار، يعترف ضمنا بأن المجاعة جزء من أهدافه.

وكان المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران قد أكد الأحد أن حرب التجويع في قطاع غزة دخلت المرحلة الخامسة.

وأوضح، في مداخلة لـ قناة الجزيرة، أن عدد ضحايا سوء التغذية في ازدياد مستمر، لافتا إلى أن تسجيل 175 وفاة بسبب التجويع، منها 6 خلال 24 ساعة فقط، إلى جانب آلاف الحالات المرضية التي تستقبلها المستشفيات يوميا.

المصدر: هآرتس

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