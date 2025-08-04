غزة- وسط خيام النزوح وتفاقم المجاعة التي تضرب قطاع غزة، تلاشت أحلام الطفولة البريئة لتحل محلها أمنيات مؤلمة في بساطتها، لم تعد تتعلق بالألعاب أو العودة إلى المدارس، بل بالحصول على لقمة تسد الرمق.

في هذا التقرير المصور، يعبر أطفال غزة عن أمانيهم البسيطة التي تتمحور حول الطعام، وخصوصا الخبز، بعدما غاب عن موائدهم. ويقولون إن الجوع يمنعهم من النوم، وإن الدوار والإعياء يلاحقهم عند محاولة اللعب بسبب ضعف أجسادهم، فيما يتمنون العودة لتناول الحليب والفاكهة واللحوم كما كان في السابق.

ويحلم هؤلاء الصغار بانتهاء رحلة النزوح القاسية، والعودة إلى منازلهم المدمرة بدل البقاء في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

ويعكس هذا التقرير الميداني حجم المأساة التي تطحن طفولة غزة، إذ بات الأطفال، الذين يفترض أن ينشغلوا بالأحلام والمستقبل، يخوضون يوميا معركة ضد الجوع والمرض والدوار في بيئة غير صحية نفسيا وجسديا.