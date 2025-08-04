سياسة|تجويع غزة|الشرق الأوسط

بالصور.. غزة تموت جوعا والعالم يهتف من بعيد

A child wearing a shirt stained with fake blood takes part in a demonstration in support of Palestinians in the Gaza Strip, amid the ongoing Israel-Hamas war, in Nablus, West Bank, Sunday, Aug. 3, 2025. (AP Photo/Majdi Mohammed)
طفل يشارك في مظاهرة داعمة لغزة في مدينة نابلس بالضفة الغربية وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع (أسوشيتد برس)
4/8/2025-|آخر تحديث: 17:18 (توقيت مكة)

شهدت مدن عدة حول العالم مع بداية الأسبوع الحالي مظاهرات حاشدة للتنديد بالمجاعة التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة مع حربها المتواصلة، وللتعبير عن التضامن مع الأطفال الفلسطينيين الذين يواجهون الموت جوعا، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية.

Demonstrators march across the Sydney Harbour Bridge during a pro-Palestinian rally against Israel's actions and the ongoing food shortages in the Gaza Strip, in Sydney on August 3, 2025. (Photo by David GRAY / AFP)
متظاهرون يسيرون فوق جسر هاربور في سيدني خلال مسيرة مناصرة لفلسطين تندد بالمجازر الإسرائيلية وأزمة الجوع المتفاقمة بقطاع غزة (الفرنسية)

واحتشد آلاف المتظاهرين في مدينة سيدني الأسترالية على جسر هاربور الشهير ضمن "مسيرة من أجل الإنسانية".

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحصار الإسرائيلي، مطالبين بإنهاء الحرب، وفتح ممرات آمنة لإدخال الغذاء والدواء إلى غزة، في حين راقبتهم الشرطة من على الخيول، وسط أجواء سلمية.

epa12281336 Mounted police observe protesters during the Palestine Action Group's 'March for Humanity', a pro-Palestinian march, in Sydney, Australia, 03 August 2025. EPA/FLAVIO BRANCALEONE NO ARCHIVING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
شرطة الخيالة تراقب حشود المشاركين في مسيرة داعمة لفلسطين نظّمها "تحالف من أجل الإنسانية" في مدينة سيدني الأسترالية (الأوروبية)

 

Thousands of protesters walk across the Sydney Harbour Bridge during the Palestine Action Group's March for Humanity in Sydney, Sunday, August 3, 2025. (Dean Lewins/AAP Image via AP)
متظاهرون يعبرون جسر هاربور الشهير في سيدني خلال مسيرة "من أجل الإنسانية" تضامنا مع غزة ورفضا لتجويع الأطفال الفلسطينيين (أسوشيتد برس)

 

Thousands of protesters line streets ahead of a march across the Sydney Harbour Bridge during the Palestine Action Group's March for Humanity in Sydney, Sunday, August 3, 2025. (Dean Lewins/AAP Image via AP)
آلاف المحتجين تجمعوا في شوارع سيدني استعدادا للمسيرة التي تعبر جسر هاربور ضمن فعاليات "مسيرة من أجل الإنسانية" دعما للفلسطينيين في ظل الأزمة في غزة (أسوشيتد برس)

وفي برلين الألمانية تجمّع العشرات في ساحة بوتسدامر بلاتز حاملين دمى أطفال وصورا توثق معاناة الصغار في غزة، وحمل المشاركون لافتات "أطفال غزة يتضورون جوعا"، في مشهد عبّر عن الغضب الشعبي المتصاعد من المجازر والتجويع المنهجي.

A woman holds a poster that reads "the children in Gaza are starving", in a protest against Israel and in solidarity with Palestinian children in Gaza, at Potsdamer Platz, in Berlin, Germany, August 3, 2025. REUTERS/Nadja Wohlleben
امرأة ترفع لافتة كُتب عليها "أطفال غزة يتضورون جوعا" خلال وقفة تضامنية مع الفلسطينيين في ساحة بوتسدامر بوسط العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

 

الشرطة الألمانية في العاصمة برلين استخدمت العنف ضد الوقفة الداعمة لفلسطين واعتقلت عددا كبيرا من المشاركين (الأناضول)

 

تجمّع مئات المناصرين للقضية الفلسطينية في شارع كورفورستيندام بالقرب من ميدان برايتشايد للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وللفت الانتباه إلى سياسة التجويع الإسرائيلية بغزة (الأناضول)

أما في إسطنبول فقد هتف المحتجون أمام القنصلية الأميركية بشعارات تطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عما وصفوه بـ"القتل الجماعي عبر التجويع".

مئات الأشخاص شاركوا في مظاهرة نظمتها منصة التضامن الإسلامي أمام القنصلية العامة الأميركية بإسطنبول (الأناضول)

 

في إسطنبول اجتمع المتظاهرون للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم أميركي (الأناضول)

 

Demonstrators chant slogans during a protest outside the U.S. consulate in Istanbul, Turkey, Sunday, Aug. 3, 2025, to show solidarity with Palestinians amid the ongoing war in Gaza. (AP Photo/Khalil Hamra)
متظاهرون يهتفون أمام القنصلية الأميركية في إسطنبول خلال احتجاج يندد بالحرب الإسرائيلية على غزة ويطالب بوقف المجاعة (أسوشيتد برس)

وفي أوتريخت الهولندية نظم أبناء الجالية الفلسطينية وقفة في ساحة دومبلين، ورفعوا صور ضحايا المجاعة في غزة، مرددين شعارات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف "المذبحة الصامتة".

epa12281848 Protesters hold placards and Palestinian flags on Domplein during a demonstration against hunger and the many deaths in Gaza, in Utrecht, the Netherlands, 03 August 2025. The rally was organized by the Palestinian community in the Netherlands. EPA/RAMON VAN FLYMEN
محتجون يرفعون لافتات وأعلاما فلسطينية في ساحة دومبلين بمدينة أوتريخت الهولندية في مظاهرة احتجاج على المجاعة والوفيات بغزة (الأوروبية)

 

epa12281847 Protesters hold placards and pots on Domplein during a demonstration against hunger and the many deaths in Gaza, in Utrecht, the Netherlands, 03 August 2025. The rally was organized by the Palestinian community in the Netherlands. EPA/RAMON VAN FLYMEN
مشاركون في أوتريخت يحملون لافتات وقدورا فارغة في وقفة احتجاجية ضد المجاعة ضمن فعالية نظمتها الجالية الفلسطينية بهولندا (الأوروبية)

 

epa12281849 A protester holds up a sign on Domplein during a demonstration against hunger and the many deaths in Gaza, in Utrecht, the Netherlands, 03 August 2025. The rally was organized by the Palestinian community in the Netherlands. EPA/RAMON VAN FLYMEN
لافتة احتجاجية ترفعها متظاهرة بساحة دومبلين في أوتريخت تعبر عن الغضب من الجوع والوفيات التي تحصد أرواح المدنيين بغزة (الأوروبية)

من جهتها، شهدت كوالالمبور الماليزية مسيرة رمزية شارك فيها محتجون حاملين قدور الطعام الفارغة، ولافتات كتب عليها "الصمت ليس خيارا"، في إشارة إلى المجاعة التي تضرب الأطفال الفلسطينيين في ظل الصمت العالمي.

KUALA LUMPUR, MALAYSIA - AUGUST 02: A pro-Palestinian protester holds a pot symbolizing the hunger faced by Palestinian children during the war in Gaza, alongside a banner reading "Silence is Not an Option" during a march to express solidarity with the people of Palestine on August 2, 2025 in Kuala Lumpur, Malaysia. Protesters in Malaysia joined marches and actions globally, as pressure mounts on the Israeli government over a devastating humanitarian crisis unfolding as its war against Hamas continues. (Photo by Annice Lyn/Getty Images)
متظاهر في كوالالمبور يحمل قدرا فارغا يرمز إلى جوع أطفال غزة كتب عليها "الصمت ليس خيارا" (غيتي)

ولم تكن رام الله غائبة عن المشهد، حيث خرج محتجون حاملين صور ضحايا ومجسمات تمثل جثثا ملفوفة بالدماء، تضامنا مع سكان غزة والأسرى الفلسطينيين.

Demonstrators carry bloodied bundles and raise placards bearing pictures, during a protest in solidarity with the people of the Gaza Strip and Palestinian detainees, in the occupied-West Bank city of Ramallah on August 3, 2025. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)
متظاهرون في رام الله يرفعون لافتات وصورا لضحايا غزة ويحملون رُزما مغطاة بدماء رمزية في وقفة تضامنية مع أهالي القطاع والأسرى الفلسطينيين (الفرنسية)

 

Demonstrators raise placards bearing pictures, during a protest in solidarity with the people of the Gaza Strip and Palestinian detainees, in the occupied-West Bank city of Ramallah on August 3, 2025. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)
متظاهرون يرفعون لافتات تحمل صورا خلال احتجاج تضامني مع سكان غزة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة (الفرنسية)

وفي تونس العاصمة، تظاهر عشرات المواطنين رافعين لافتات تطالب بوقف الحرب على غزة وإنهاء سياسة التجويع، وأكد أحد المشاركين "ما يحدث في غزة ليس حربا، بل إبادة بطيئة".

A protester wears a banner during a gathering calling for an end to Israel's war in the Gaza Strip and the starvation of Palestinian civilians, Sunday, Aug. 3, 2025, in Tunis, Tunisia. (AP Photo/Ons Abid)
متظاهر في تونس العاصمة يطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإنهاء سياسة تجويع المدنيين الفلسطينيين (أسوشيتد برس)

 

epa12282260 People rally in solidarity with Palestinians in Gaza, in Tunis, Tunisia, 03 August 2025, calling on Israel to end the conflict and the famine stemming from it. More than 170 Palestinians, the majority of whom are children, have died of malnutrition in Gaza since Israel blocked all supplies from entering the Strip in March 2025, the Palestinian Ministry of Health said on 03 August. EPA/MOHAMED MESSARA
محتجون في تونس ينددون بالحرب على غزة ويدعون إسرائيل إلى إنهاء النزاع والمجاعة التي خلفتها (الأوروبية)

ويأتي هذا التحرك الشعبي العالمي بعد تقارير أممية وصحفية تؤكد ارتفاع معدلات الوفاة بسبب الجوع، ولا سيما في صفوف الأطفال، وسط استمرار القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من 9 أشهر.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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