صحيفة سويسرية: أسطول الصمود هو الأقدر على كسر حصار غزة

قالت صحيفة لوتان السويسرية إن أكبر أسطول ينظم على الإطلاق لكسر الحصار عن قطاع غزة يبدأ نشاطه اليوم الأحد في برشلونة بتنظيم من ناشطين مخضرمين في الحركة المؤيدة لفلسطين.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم فرانسوا موسو من مدريد- أن كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة كان وما زال هدف كثيرين، وبينهم سيف أبو كشك، الفلسطيني ذو الجنسية الإسبانية، وهو يأمل أن يحققه في الأيام القادمة.

ورأى الكاتب أن طموح أبو كشك حتى الآن كبير، لأن جميع المحاولات لم تنجح في الوصول لغزة بسبب إسرائيل، إلا أن 40 سفينة على الأقل تنطلق اليوم الأحد من ميناء برشلونة، لتنضم إليها في الرابع من سبتمبر/أيلول سفن من تونس وعدة موانئ أخرى، قبل أن تلتقي على ساحل غزة، ما لم تعترضها البحرية الإسرائيلية.

وستكون هذه "أكبر مهمة تضامن في التاريخ"، كما صرح سيف أبو كشك للصحيفة، موضحا أن مئات الركاب سيشاركون في الرحلة، بمن فيهم الناشطة غريتا ثونبرغ والممثلة سوزان ساراندون، وشخصيات سياسية محلية مختلفة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.

التزام راسخ

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين يأتون من 44 دولة، بينها إسبانيا وإيطاليا واليونان والمغرب، وقد طلب 28 ألف شخص -حسب المنظمين- الصعود على متن أحد قوارب هذا الأسطول، الذي يطلق عليه اسم "الصمود"، وهو مصطلح يستخدمه الفلسطينيون للدلالة على الثبات في وجه القمع الإسرائيلي.

وقال أبو كشك للصحيفة: "مثل كثيرين غيري، اعتقلت وتعرضت للتعذيب، ولم أتلق أي دعم من السفارة الإسبانية. لم نحقق هدفنا، لكننا نجحنا في إيصال صوت الناس وكسب أنصار لا حصر لهم".

وخطرت لأبو كشك فكرة أسطول الصمود عندما التقى في مصر مع تياغو أفيلا، الشخصية البارزة في الحركة المؤيدة للفلسطينيين في البرازيل، وأحد منظمي محاولة عبور سفينة مادلين في التاسع من يونيو/حزيران، إلى جانب غريتا ثونبرغ و10 ركاب آخرين، وقد قال لوسائل الإعلام: "لقد جمعنا الكثير من الدعم بحيث يمكننا هذه المرة أخيرا فتح طريق إنساني وتغيير كل شيء".

إعلان

وليس من قبيل الصدفة أن تنطلق القافلة من برشلونة التي يقيم فيها سيف أبو كشك، وهو ناشط في منطقة كتالونيا التي تحظى القضية الفلسطينية بشعبية كبيرة داخلها، ومعظم أحزابها تدين إسرائيل بشدة.

برشلونة

ويؤكد سانتياغو غونزاليس فاليخو -عضو شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين التي أطلقت عام 2005 في كتالونيا- أن جميع الإدارات تقريبا تسهل أي مبادرات من أجل غزة والضفة الغربية، مضيفا أن "التعبئة من أجل غزة قوية جدا في جميع أنحاء إسبانيا، لكن كتالونيا وخاصة برشلونة، هي الأقدر على تنظيمها".

وقالت الصحيفة إن المشاعر المؤيدة للعرب تتجلى بوضوح في إسبانيا، وخاصة لدى اليسار لأسباب تاريخية، وبالفعل اعترف رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز رسميا بالدولة الفلسطينية في مايو/أيار 2024، إلى جانب نظرائه في أيرلندا والنرويج، ومنذ ذلك الحين، تضاعفت الخلافات الدبلوماسية بين مدريد وتل أبيب.

وتساءل الكاتب هل يمكن لأسطول صمود أن ينجح؟ مشيرا إلى أن ذلك مشكوك فيه، بالنظر إلى التجارب السابقة، إذ فشلت جميع الرحلات الاستكشافية المنطلقة من تركيا واليونان والسويد بين عامي 2010 و2015، ومنذ ربيع هذا العام، أُحبطت 3 محاولات أخرى.

هذه العملية فرصة لكسر الحصار بالنظر إلى عدد السفن والركاب، سيكون من الصعب على السلطات الإسرائيلية الصعود على متن هذا العدد الكبير من السفن، إلا إذا قرروا قصفها.

ونقلت الصحيفة عن خبير في الأمن البحري -طلب عدم الكشف عن هويته- قوله إن "أي عملية تمثل فرصة لكسر الحصار هي هذه، بالنظر إلى عدد السفن والركاب"، وأضاف "سيكون من الصعب على السلطات الإسرائيلية الصعود على متن هذا العدد الكبير من السفن، إلا إذا قرروا قصفها".

وبحسب متابعين، فقد نجحت جميع المحاولات السابقة ضمن "أسطول الحرية" في إسماع صوت الغزيين المحاصرين، وكشفت للعالم كيف تمنع إسرائيل جميع المتضامنين من الوصول إلى المجوعين في القطاع المحاصر بحرا وبرا وجوا.

وأعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميا للمرة الأولى -الأسبوع الماضي- تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها المجاعة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا بجنيف أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.