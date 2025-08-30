نيوزويك: تركيا تستعد لبدء التجارب البحرية لأول حاملة طائرات محلية الصنع

أوردت مجلة نيوزويك الأميركية أن تركيا تستعد لبدء التجارب البحرية لأول حاملة طائرات محلية الصنع قريبا، مع خطط لإدخالها الخدمة قبل نهاية العقد، وفق ما صرّح به مسؤول دفاعي رفيع.

وقالت المجلة إن امتلاك حاملة طائرات محلية سيمنح تركيا قدرة بحرية بعيدة المدى لأول مرة، ما يوسع نفوذها في البحرين المتوسط والأسود ويعزز أوراق ضغطها.

وأضافت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم بقوة مساعي البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي وتوسيع صادرات السلاح.

وأشارت إلى أن القدرات المتنامية لتركيا قد تعزز عمليات حلف الشمال الأطلسي (ناتو) البحرية، لكنها في الوقت ذاته تبرز قدرة أنقرة على اتباع أجندتها الإستراتيجية الخاصة.

تطور

وذكرت المجلة أن حاملة الطائرات التركية الجديدة، والتي ستدخل الخدمة في 2028، تختلف عن نظيرتها التقليدية، إذ صُممت كـ"حاملة مسيّرات مزودة بمنحدر إقلاع".

ومن المتوقع أن تبدأ الصناعات الجوية التركية، وشركة بايكار الخاصة، الرائدة في تصدير المسيّرات، تجاربها في الأشهر المقبلة.

ونقلت المجلة تصريحا للأميرال رجب أردينتش يتكين، قائد ترسانة إسطنبول البحرية، لقناة "سي إن إن ترك" أكد فيه أن البناء جارٍ بالفعل.

وكشف يتكين عن أن طول حاملة الطائرات الوطنية يبلغ 285 مترا ووزنها 60 ألف طن، مقارنة بحاملة المسيرات "تي جي جي أناضولو" الحالية التي يبلغ طولها 230 مترا ووزنها 27 ألف طن.

أردوغان: لقد قطعنا شوطا واسعا خلال فترة قصيرة رغم كل العراقيل.

حاملة أناضولو

يُذكر أن البحرية التركية تشغّل حاليا "تي جي جي أناضولو" المخصصة للمسيّرات ضمن أسطولها، وستتمكن المسيّرات كيزيل ألما، "تي بي 3″، أنكا، و"تي بي 2" من الإقلاع والهبوط عليها.

وكشفت وزارة الدفاع التركية لأول مرة عن مشروع حاملة الطائرات العام الماضي وبدأت البناء في يناير/كانون الثاني.

ولفتت نيوزويك الانتباه إلى أن تركيا تطور منصات عسكرية متقدمة أخرى مثل الغواصات من فئة "تي إف"، ونظام الدفاع الجوي المحلي "القبة الفولاذية"، والمقاتلة "قآن".

إعلان

التوتر مع إسرائيل

ووفقا للمجلة، فالقدرات الدفاعية المتنامية لتركيا، تأتي وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل، التي قطعت أنقرة العلاقات التجارية معها أمس الجمعة بسبب تفاقم الحرب على غزة.

ونقلت نيوزويك عن أردوغان قوله إن ما يحدد الفرق بين أن تكون على المائدة أو أن تكون مجرد طبق عليها، هو قدراتك في الدفاع الجوي والهجوم، "وبهذا الفهم، نحرز تقدما كبيرا في عملية البناء والتطوير التي بدأناها منذ فترة طويلة. لقد قطعنا شوطا واسعا خلال فترة قصيرة رغم كل العراقيل. ونتائج اليوم هي الدليل الأوضح على أن كفاحنا لم يذهب سدى".