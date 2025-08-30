من العناق للتراشق.. لماذا علاقة ترامب ومودي ليست على ما يرام؟

لم يكن أحد يتوقع أن تتحول علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من الاستقبال بالعناق والحشود الكبيرة، إلى تراشق علني ورسوم جمركية خانقة واتهامات بـ"الإذلال الوطني".

غير أن الشهور الأخيرة كشفت عن تصدّع عميق في علاقات واشنطن ونيودلهي، في وقت حساس تتشابك فيه الملفات التجارية والجيوسياسية، ويستعر فيه التنافس مع الصين وروسيا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز -في تقرير مطول بقلم كل من مجيب ماشال وتايلر بيجر وأنوبريتا داس- أن شرارة الخلاف اندلعت في منتصف يونيو/حزيران الماضي، عندما اتصل ترامب بمودي مكررا فكرته أنه نجح في وقف النزاع العسكري بين الهند وباكستان الذي استمر 4 أيام.

وتزيد الصحيفة أن ترامب ذهب أبعد من ذلك حين ذكّر مودي بأن باكستان قررت ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، ملمحا بأن على الهند أن تفعل الأمر نفسه. لكن رئيس الوزراء الهندي ردّ بما يخالف رغبة ترامب، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار تم عبر قنوات ثنائية مباشرة، من دون أي دور أميركي.

عقاب أم سياسة؟

وتتابع الصحيفة أن رفض مودي الانخراط في الحديث عن جائزة نوبل شكّل منعطفا في العلاقة بين الرجلين، التي كانت قبل سنوات توصف بالوثيقة، والتي تجلت بشكل واضح عام 2020 خلال زيارته إلى ولاية غوجارات وسط حشود بشرية ضخمة.

ويوضح التقرير المطول أنه لم تمض أسابيع على المكالمة حتى صعّد ترامب بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية، قبل أن يضيف 25% أخرى بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي، لتصل النسبة إلى 50%.

وبرر البيت الأبيض الخطوة بأنها جزء من معاقبة روسيا والتأثير على مصادر تمويل حربها، لكن مراقبين اعتبروها عقابا للهند لعدم سيرها في الخط الأميركي. وأشاروا إلى أن الصين، وهي أكبر مشتر للخام الروسي، لم تتعرض لأي إجراء مماثل.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن الهند والبرازيل -التي يقودها الرئيس لولا دا سيلفا الذي يختلف علنا مع ترامب- باتتا الدولتين الوحيدتين اللتين تواجهان رسوما بحجم 50%، بينما خرجت باكستان بتعرفة أقل بكثير بلغت 19% فقط.

الهجرة وتأشيرات الطلاب

ويتابع التقرير أن التوتر لم يقتصر على التجارة، فقد اصطدمت نيودلهي بتيار مناهض للهجرة داخل القاعدة السياسية لترامب. ورغم أن المسؤولين الهنود توقعوا الوصول إلى أرضية مشتركة مع اليمين الأميركي، إلا أنهم فوجئوا بالانتقادات الموجهة إلى حاملي تأشيرات العمل "إتش-1 بي" (H-1B) ومعظمهم من الهنود.

كما أن تشديد القيود على تأشيرات الطلاب -والهنود يمثلون ربع الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة- أثار صدمة في نيودلهي.

الأمر ازداد حساسية مع ترحيل مئات الهنود مكبلين بالقيود على متن طائرات في فبراير/شباط الماضي، وهو ما تسبب بإحراج بالغ لمودي بينما كان يستعد لزيارة واشنطن.

مع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، واستمرار مستشاري ترامب في انتقاد الهند -أحدهم وصف مقاربة نيودلهي التجارية بـ"المتعجرفة"، وآخر حمّلها مسؤولية الحرب في أوكرانيا واصفا إياها بـ"حرب مودي"- بدا أن رئيس الوزراء الهندي اختار قلب الصفحة.

وساطة مرفوضة

وذكر تقرير نيويورك تايمز أنه في مايو/أيار، ومع اشتداد القتال بين الهند وباكستان، حاولت إدارة ترامب لعب دور الوسيط. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الجانبين وافقا على "محادثات في موقع محايد"، بينما نشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" إعلانه عن "وقف فوري وكامل لإطلاق النار".

الموقف أثار غضب المسؤولين الهنود، إذ تخالف أي وساطة خارجية عقيدة راسخة في دبلوماسية نيودلهي تقوم على حصر ملف كشمير في إطار ثنائي فقط. وقال أحد المسؤولين للصحفيين الغاضبين: "هل تصدقونني أم ترامب؟".

لاحقا، ومع استمرار المفاوضات التجارية -تتابع الصحيفة- حاول ترامب ترتيب اتصال جديد مع مودي من أجل "اتفاق جزئي"، لكن رئيس الوزراء الهندي رفض. مسؤولون هنود قالوا إنهم خشوا من أن يقوم ترامب بنشر ما يشاء على "تروث سوشيال" من دون الالتزام بما تم التوافق عليه.

وفي حين نفى البيت الأبيض أن ترامب حاول التواصل مع مودي أكثر من مرة، تؤكد مصادر هندية أنه أرسل عدة طلبات لم تلق ردا.

وتابعت نيويورك تايمز أن البيت الأبيض حاول تخفيف حدة التوتر عبر ترشيح سيرجيو غور، أحد المقربين من ترامب، سفيرا بالهند، مع تكليفه أيضا بمهمة "مبعوث إقليمي". لكن نيودلهي رأت في الجمع بين "الهند وباكستان" تحت لقب "إقليمي" إهانة إضافية.

مودي يتجه شرقا

وفي العلن، تحدث مودي عن شعار "الاكتفاء الذاتي" وأعاد إحياء حملته "صُنع في الهند"، موجها خطابه إلى الداخل بدل الرهان على اتفاق تجاري مع واشنطن، وفق نيويورك تايمز.

وتضيف أنه خلال زيارته المرتقبة هذا الأسبوع إلى الصين -الأولى منذ 7 سنوات- ينتظر أن يجد مودي آذانا صاغية في بكين وموسكو لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية، في مشهد يلخص كيف تحوّل "الصديق الحقيقي" الذي كان يوصف به ترامب، إلى خصم تتهمه نيودلهي بـ"الإذلال الوطني".