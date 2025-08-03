أبرز صور الأسبوع.. من التجويع إلى الحرب الأوكرانية

شهد الأسبوع الأخير تصاعدا مأساويا في الوضع الإنساني داخل قطاع غزة، حيث واصل الاحتلال استهداف المدنيين قرب نقاط المساعدات، بينما كشفت بيانات أممية عن اتساع رقعة المجاعة.

وفي المقابل، اهتزت الأسواق العالمية بسبب رسوم جمركية جديدة فرضها دونالد ترامب، وسط تحركات دولية لإقناع موسكو بإنهاء حرب أوكرانيا.

مجازر على أبواب المساعدات

تحوّلت نقاط توزيع الغذاء في غزة إلى "مصائد موت"، بعدما فتحت قوات الاحتلال النار على جموع من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية.

وأكدت تقارير أممية مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال يومين فقط أثناء بحثهم عن الغذاء، في مناطق مثل زيكيم وموراغ، بينما أصيب المئات بجروح متفاوتة.

المشهد لم يكن جديدا، لكنه صار أكثر دموية وتكرارا، وسط صمت دولي يتزايد معه اليأس داخل القطاع.

الأطفال في قلب المجاعة

داخل خيام النزوح، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة طفل نتيجة الجوع.

بينما حذرت من أن نحو 900 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم.

وأكدت المنظمات الأممية، أن الأزمة دخلت مراحل "الكارثة الجماعية"، إذ لم تعد المساعدات تصل بشكل منتظم، فيما تواصل إسرائيل تقييد دخول الإمدادات الغذائية والدوائية.

غضب داخل إسرائيل

في تل أبيب، تظاهر مئات الإسرائيليين مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى، وسط تنامي الغضب الشعبي من استمرار الحرب وطول أمدها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يوآف ويتكوف قال إن "الحرب تقترب من نهايتها"، في محاولة لتهدئة الشارع المتوتر.

غضب عالمي يتسع.. صدى غزة يملأ الشوارع

توسّعت رقعة الاحتجاجات المؤيدة لغزة حول العالم، وسط غضب شعبي من استمرار الحرب وتفاقم المجاعة في القطاع المحاصر.

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وشهدت مدن كبرى مثل لندن وباريس ونيويورك وسيدني وكوالالمبور تظاهرات حاشدة.

ورفع فيها المشاركون لافتات تطالب بوقف فوري للعدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

مساعدات جوية محدودة وسط الحصار

رغم استمرار الحصار الإسرائيلي، أعلنت الأمم المتحدة عن إسقاط مساعدات جوية محدودة بالتعاون مع الأردن والمغرب.

إلا أن هذه الإمدادات لم تكن كافية لمواجهة الكارثة المتفاقمة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين، وتدمير المخابز وشبكات المياه. ووصفت منظمات دولية الوضع الإنساني في غزة بأنه "خارج السيطرة".

عالميا.. رسوم ترامب تهزّ الاقتصاد

في جانب آخر من العالم، شهدت الأسواق العالمية اضطرابا واسعا بعد أن أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من عشرات الدول.

وشملت القائمة دولا مثل البرازيل وكندا والهند وتايوان وسويسرا، حيث تراوحت الرسوم بين 10% و50%.

ضغط أميركي على بوتين لوقف الحرب

سياسيا، قالت مصادر دبلوماسية إن واشنطن كثفت جهودها للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك في دونيتسك وزاباروجيا، بينما يرتفع عدد الضحايا يوميا.

وتحاول الولايات المتحدة، تمرير اتفاق مشروط يتضمّن ضمانات أمنية لموسكو، في مقابل وقف شامل لإطلاق النار، لكن الكرملين لم يبد حتى الآن مرونة كافية.

هكذا انتهى أسبوع آخر ثقيل في غزة والعالم. في القطاع، الموت يتربص بالنازحين والطوابير، وفي مراكز القرار العالمي، لاتزال المصالح الاقتصادية والعسكرية تطغى على صرخات الجياع.

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وبينما يترقب العالم نهاية قريبة للحرب، يموت الأطفال بصمت، وتُطوى مأساة غزة يوما بعد يوم دون عدالة أو حساب.