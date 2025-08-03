سياسة|التجويع في غزة|الشرق الأوسط

أبرز صور الأسبوع.. من التجويع إلى الحرب الأوكرانية

SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 27: Demonstrators march through the central business district during a rally for Gaza on July 27, 2025 in Sydney, Australia. Many banged on pots and pans calling on Israel for a complete end to the violence and to immediately allow food and aid into Gaza. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)
متظاهرون وسط سيدني يطالبون بوقف فوري للعدوان والسماح بدخول المساعدات إلى غزة (غيتي)
3/8/2025-|آخر تحديث: 14:07 (توقيت مكة)

شهد الأسبوع الأخير تصاعدا مأساويا في الوضع الإنساني داخل قطاع غزة، حيث واصل الاحتلال استهداف المدنيين قرب نقاط المساعدات، بينما كشفت بيانات أممية عن اتساع رقعة المجاعة.

وفي المقابل، اهتزت الأسواق العالمية بسبب رسوم جمركية جديدة فرضها دونالد ترامب، وسط تحركات دولية لإقناع موسكو بإنهاء حرب أوكرانيا.

مجازر على أبواب المساعدات

Palestinians carry aid supplies that entered Gaza through Israel, in Beit Lahia, northern Gaza Strip, August 2, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية نادرة وصلت إلى القطاع عبر معبر إسرائيلي وسط ظروف أمنية مشددة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة حيث تُعد هذه الشحنات من بين القوافل القليلة التي سُمح لها بالدخول في ظل تصاعد التحذيرات من المجاعة (رويترز)

تحوّلت نقاط توزيع الغذاء في غزة إلى "مصائد موت"، بعدما فتحت قوات الاحتلال النار على جموع من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية.

A Palestinian carries the body of a youth killed while trying to reach trucks carrying humanitarian aid en route to Gaza City, outside the Hamad Al-Qatari Hospital in Beit Lahiya, northern Gaza Strip, Friday, Aug. 1, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
فلسطيني يحمل جثمان شاب قضى برصاص الاحتلال أثناء محاولته الوصول إلى شاحنات المساعدات في مشهد يتكرر على أبواب الإغاثة ويكشف فداحة المخاطر التي تحيط بالمدنيين خلال سعيهم لتأمين أبسط مقومات الحياة (أسوشيتد برس)

وأكدت تقارير أممية مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال يومين فقط أثناء بحثهم عن الغذاء، في مناطق مثل زيكيم وموراغ، بينما أصيب المئات بجروح متفاوتة.

Palestinians are carried after being wounded while trying to reach trucks carrying humanitarian aid en route to Gaza City, in the outskirts of Beit Lahiya, northern Gaza Strip, Friday, Aug. 1, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
مصابون فلسطينيون يُنقلون بعد تعرّضهم لإطلاق نار خلال تدافع نحو شاحنات مساعدات إنسانية كانت متوجهة إلى غزة من مشارف بيت لاهيا حيث تحوّلت نقاط الإغاثة إلى ساحة قتل يومية (أسوشيتد برس)

المشهد لم يكن جديدا، لكنه صار أكثر دموية وتكرارا، وسط صمت دولي يتزايد معه اليأس داخل القطاع.

Nabila Al Shaer, center, mourns the body of her son, Jamil Al Shaer, 21, who was killed while trying to receive aid from the U.S.-backed Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in Netzarim, in the central Gaza Strip, at Al-Aqsa Hospital, Thursday, July 31, 2025.(AP Photo/Abdel Kareem Hana)
نبيلة الشاعر تودّع ابنها جميل (21 عامًا) الذي قُتل أثناء محاولته الوصول إلى شحنة مساعدات تابعة لمؤسسة إنسانية مدعومة من الولايات المتحدة في منطقة نتساريم وسط صرخات الأمهات المفجوعات في مستشفى الأقصى (أسوشيتد برس)

الأطفال في قلب المجاعة

A Palestinian child waits to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis, in Gaza City, August 2, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
طفل فلسطيني يقف منتظرا دوره أمام مطبخ خيري في مدينة غزة في مشهد يلخّص قسوة المجاعة التي تفتك بالأهالي وتدفع بالأطفال إلى طوابير الجوع (رويترز)

داخل خيام النزوح، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة طفل نتيجة الجوع.

Children from the Sobh family rest inside their tent at a camp for displaced Palestinians in Gaza City, Thursday, July 24, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
أطفال من عائلة صبح يحتمون داخل خيمة في أحد مخيمات النزوح بمدينة غزة بعد أن فقدوا منزلهم بسبب القصف وجوههم الغارقة في الصمت تحكي فصولا من الجوع والتعب بينما تظل الخيمة ملاذا هشا لا يقي حرّ الصيف ولا قسوة الحرب (أسوشيتد برس)

بينما حذرت من أن نحو 900 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم.

Omniya Mahra, holds shirtless for a photo her sons Oday, 4, left, and Mohammed, 3, who suffer from malnutrition and a genetic nerve disorder, at the Friends of the Patient Hospital in Gaza City, Tuesday, July 29, 2025. In Gaza, malnutrition is often worsened by preexisting conditions and compounded by illnesses linked to inadequate health care and poor sanitation, largely the result of the ongoing war. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
أمنية مهرة تُمسك بطفليها عدي (4 أعوام) ومحمد (3 أعوام) وهما يعانيان من سوء تغذية حاد واضطراب عصبي وراثي في بيئة صحية تنهار يوما بعد يوم (أسوشيتد برس)
Samah Matar poses for a photo with her sons Yousef, 6, in her arms, and Amir, 4, who suffer from malnutrition and cerebral palsy, at a U.N.-run school in Gaza City, Saturday, July 26, 2025. In Gaza, malnutrition is often worsened by preexisting conditions and compounded by illnesses linked to inadequate health care and poor sanitation, largely the result of the ongoing war. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
سماح مطر تحمل ابنها يوسف (6 أعوام) إلى جانب شقيقه أمير (4 أعوام) وكلاهما يعاني من الشلل الدماغي وسوء التغذية داخل مدرسة تؤوي نازحين حيث اختلطت المأساة الإنسانية بواقع طبي كارثي يفتقد لأبسط أشكال الرعاية (أسوشيتد برس)
Yazan Abu Ful, a 2-year-old malnourished child, sits with his father for a picture at their home in the Shati refugee camp in Gaza City, Wednesday, July 23, 2025. In Gaza, malnutrition is often worsened by preexisting conditions and compounded by illnesses linked to inadequate health care and poor sanitation, largely the result of the ongoing war. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
يزن أبو فل طفل في عامه الثاني يجلس على ساق والده داخل منزلهم بمخيم الشاطئ بعد أن أنهكه سوء التغذية ومرضه المزمن والهزال واضح على جسده فيما تظهر نظرات الأب بين العجز والخوف من فقدان آخر ما تبقى له (أسوشيتد برس)
Hossam Azzam holds the body of his son Amir who was killed in an Israeli military airstrike on Gaza, at Shifa Hospital in Gaza City, July 15, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
حسام عزام يحتضن جثمان طفله أمير الذي قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في ممرات مستشفى الشفاء حيث تختلط دموع الآباء برائحة الموت وتُحمَل الأجساد الصغيرة بلا وداع يليق ببراءتها (أسوشيتد برس)

وأكدت المنظمات الأممية، أن الأزمة دخلت مراحل "الكارثة الجماعية"، إذ لم تعد المساعدات تصل بشكل منتظم، فيما تواصل إسرائيل تقييد دخول الإمدادات الغذائية والدوائية.

غضب داخل إسرائيل

A demonstrator wearing a mask depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures, during a protest to demand the immediate release of hostages held in Gaza since the October 7, 2023, attack on Israel by Hamas and to end the war, in Tel Aviv, Israel, August 2, 2025. REUTERS/Ammar Awad
متظاهر إسرائيلي يضع قناعا يُجسّد وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب وتُجسد الصورة اتساع رقعة المعارضة داخل إسرائيل وتزايد الاتهامات للحكومة بالتقاعس عن إنهاء الأزمة (رويترز)

في تل أبيب، تظاهر مئات الإسرائيليين مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى، وسط تنامي الغضب الشعبي من استمرار الحرب وطول أمدها.

Families of hostages protest, demanding the release from Hamas captivity in the Gaza Strip, at the plaza known as the hostages square in Tel Aviv, Israel, Saturday, Aug. 2, 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)
عائلات الأسرى في غزة يواصلون احتجاجاتهم في قلب تل أبيب مطالبين بجهود عاجلة لاستعادة ذويهم المحتجزين منذ أكتوبر والساحة التي تحوّلت إلى منصة أسبوعية للمطالبة بإنهاء الحرب باتت تعبّر عن أزمة داخلية متصاعدة في إسرائيل (أسوشيتد برس)

رئيس الوزراء الإسرائيلي يوآف ويتكوف قال إن "الحرب تقترب من نهايتها"، في محاولة لتهدئة الشارع المتوتر.

Demonstrators show their hands, which are painted red to represent blood, during a protest to demand the immediate release of hostages held in Gaza since the October 7, 2023, attack on Israel by Hamas and to end the war, in Tel Aviv, Israel, August 2, 2025. REUTERS/Ammar Awad
متظاهرون يرفعون أيديهم المصبوغة بالأحمر في تل أبيب في مشهد رمزي يعكس غضبهم من استمرار الحرب وسقوط ضحايا واختيار الطلاء الأحمر ليحاكي الدم في رسالة احتجاجية ضد ما يرونه استنزافا بلا نهاية (رويترز)

غضب عالمي يتسع.. صدى غزة يملأ الشوارع

Mounted police keep watch as protesters in support of Palestinians in Gaza march towards Sydney's Harbour Bridge during a demonstration against the actions of Israel on August 3, 2025. (Photo by Saeed KHAN / AFP)
قوات الخيالة الأسترالية تتابع عن كثب مسيرة احتجاجية انطلقت في مدينة سيدني حيث تجمّع مئات المتظاهرين بالقرب من جسر هاربور تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة (الفرنسية)

توسّعت رقعة الاحتجاجات المؤيدة لغزة حول العالم، وسط غضب شعبي من استمرار الحرب وتفاقم المجاعة في القطاع المحاصر.

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وشهدت مدن كبرى مثل لندن وباريس ونيويورك وسيدني وكوالالمبور تظاهرات حاشدة.

epa12279606 Protesters carry a mock coffin during a rally titled 'March for Gaza' in Kuala Lumpur, Malaysia, 02 August 2025. More than a thousand people joined the peaceful demonstration, part of a global movement calling on Israel to immediately end the use of starvation as a weapon of war. EPA/NAZIR SUFARI
محتجون في العاصمة الماليزية كوالالمبور يحملون نعشا رمزيا خلال مسيرة "من أجل غزة" ضمن موجة تضامن عالمية تطالب بوقف استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين (الأوربية)
Pro-Palestinian demonstrators, detained by police officers during a protest at the offices of U.S. Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-NY) and Sen. Kirsten Gillibrand (D-NY), stand with their hands ziptied, in New York City, U.S., August 1, 2025. REUTERS/Jeenah Moon
الشرطة الأميركية تقيد متظاهرين مؤيدين لفلسطين داخل مبنى إداري في نيويورك بعد محاولتهم إيصال مطالبهم مباشرة لمكاتب نواب الكونغرس الداعمين لإسرائيل (رويترز)

ورفع فيها المشاركون لافتات تطالب بوقف فوري للعدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

epa12279262 Protesters lie on the ground during a rally titled 'March for Gaza' in Kuala Lumpur, Malaysia, 02 August 2025. More than a thousand people joined the peaceful demonstration, part of a global movement calling on Israel to immediately end the use of starvation as a weapon of war. EPA/NAZIR SUFARI
متظاهرون يتمددون أرضا خلال فعالية "مسيرة من أجل غزة" في كوالالمبور في مشهد درامي يحاكي ضحايا القصف والمجاعة مطالبين بإنهاء الحرب فورا (الأوربية)

مساعدات جوية محدودة وسط الحصار

Humanitarian aid is airdropped to Palestinians over Khan Younis, in the Gaza Strip, Friday, Aug. 1, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
طائرة شحن تُسقط مساعدات إنسانية فوق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في إطار محاولات لتخفيف حدة الأزمة الغذائية التي تعصف بالمدنيين (أسوشيتد برس)

رغم استمرار الحصار الإسرائيلي، أعلنت الأمم المتحدة عن إسقاط مساعدات جوية محدودة بالتعاون مع الأردن والمغرب.

IN FLIGHT, GAZA - JULY 31: A Jordanian C-130 military aircraft performs an air drop of aid and supplies on July 31, 2025 over the Gaza Strip. The air drop was a joint effort with the United Arab Emirates Air Force and delivered twenty tons of food, baby milk, and other basic items. Jordan and other regional governments have recently resumed air drops of aid as the humanitarian crisis, including lack of access to food, has worsened. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
طائرة عسكرية أردنية من طراز C-130 تُنفذ إسقاطا جويا للمساعدات فوق غزة بالتنسيق مع القوات الجوية الإماراتية (غيتي)
TOPSHOT - Humanitarian aid packages bound for Palestinians in the Gaza Strip are loaded into the back of a Royal Moroccan Air Force C-130 Hercules military transport aircraft at Kenitra Air Base north of Rabat on August 2, 2025, to be eventually unloaded at Israel's Ben Gurion airport and transported to the Kerem Shalom crossing.
القوات الجوية الملكية المغربية تُحمّل طائرة نقل عسكرية بالمساعدات الموجهة للفلسطينيين في قاعدة القنيطرة شمال العاصمة الرباط على أن تُنقل عبر مطار بن غوريون ثم إلى معبر كرم أبو سالم (الفرنسية)
IN FLIGHT, GAZA - JULY 31: A Jordanian C-130 military aircraft performs an air drop of aid and supplies on July 31, 2025 over the Gaza Strip. The air drop was a joint effort with the United Arab Emirates Air Force and delivered twenty tons of food, baby milk, and other basic items. Jordan and other regional governments have recently resumed air drops of aid as the humanitarian crisis, including lack of access to food, has worsened. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
في تحرك إقليمي متجدد تنفذ طائرات سلاح الجو الأردني عمليات إسقاط مساعدات فوق القطاع استجابةً لنداءات إنسانية عاجلة وسط تصاعد المجاعة وانعدام الغذاء (غيتي)

إلا أن هذه الإمدادات لم تكن كافية لمواجهة الكارثة المتفاقمة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين، وتدمير المخابز وشبكات المياه. ووصفت منظمات دولية الوضع الإنساني في غزة بأنه "خارج السيطرة".

الصورتان 10 و11: وضع صور تبرز مأساة المجاعة في غزة على الحاجز الأمني الفاصل بين الاعتصام والقنصلية
صور تبرز مأساة المجاعة في غزة على الحاجز الأمني الفاصل بين الاعتصام والقنصلية الأميركية في المغرب (الجزيرة)

عالميا.. رسوم ترامب تهزّ الاقتصاد

Activists rally during a "Rage Against the Regime" protest at Columbus Circle, in front of Union Station in Washington, DC on August 2, 2025.
نشطاء أميركيون يتجمعون في محيط محطة "يونيون" وسط العاصمة واشنطن خلال مظاهرة حملت شعار "الغضب ضد النظام"، تنديدا بسياسات الحكومة الأميركية الخارجية (الفرنسية)

في جانب آخر من العالم، شهدت الأسواق العالمية اضطرابا واسعا بعد أن أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من عشرات الدول.

GENEVA, SWITZERLAND - AUGUST 2: The view of the Campus Biotech logo on August 2, 2025 in Geneva, Switzerland. Yesterday, US President Donald Trump issued a new batch of tariffs on foreign imports, which saw the rate on Swiss goods increase from 31% to 39%. The new rates would take effect on August 7th, unless the countries can reach a trade agreement. (Photo by Robert Hradil/Getty Images)
شعار مركز "كامبوس بيوتيك" يظهر في واجهة المبنى بمدينة جنيف السويسرية وسط تصاعد التوترات التجارية بين سويسرا والولايات المتحدة بعد فرض رسوم جمركية جديدة من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (غيتي)

وشملت القائمة دولا مثل البرازيل وكندا والهند وتايوان وسويسرا، حيث تراوحت الرسوم بين 10% و50%.

Shipping containers sit stacked at the Evergreen terminal at the port of Los Angeles, Friday, Aug. 1, 2025. (AP Photo/Damian Dovarganes)
حاويات شحن تتكدس في محطة "إيفرغرين" بميناء لوس أنجلوس بالتزامن مع تصاعد أزمة التجارة العالمية وارتفاع التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات متعددة (أسوشيتد برس)

ضغط أميركي على بوتين لوقف الحرب

سياسيا، قالت مصادر دبلوماسية إن واشنطن كثفت جهودها للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

LONDON, ENGLAND - MAY 24: Protestors, with a sign reading "Kim Jong-Putin" gather to demand the return of the Ukrainian children abducted by Russia on May 24, 2025 in London, England. According to the Ukrainian government, more than 19,500 children have been forcibly taken by Russia since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine. To date, only 1,307 of these children have been safely returned to areas under Ukrainian government control. (Photo by Alishia Abodunde/Getty Images)
متظاهرون بريطانيون يرفعون لافتات تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطالبين بإعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين تقول كييف إن موسكو قامت بترحيلهم قسرا منذ بدء الحرب في مشهد احتجاجي أمام السفارة الروسية في لندن (غيتي)

جاء ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك في دونيتسك وزاباروجيا، بينما يرتفع عدد الضحايا يوميا.

ZHYTOMYR, UKRAINE - MAY 28: (EDITOR'S NOTE: Image depicts death.) A grandmother says goodbye to her grandson, Roman Martyniuk, 17, who was killed along with his siblings Tamara and Stanislav, during a funeral for the three children who were killed when Russia launched a massive aerial attack on May 25th across multiple cities, on May 28, 2025 in Korostyshiv, Zhytomyr region, Ukraine. Russia fired over 367 missiles and drones across Ukraine over the weekend, causing U.S. President Donald Trump to criticize Russian President Vladimir Putin, calling him "absolutely crazy". (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)
جدة أوكرانية تلقي نظرة الوداع على حفيدها البالغ من العمر 17 عاما خلال جنازة مؤثرة لثلاثة أطفال من عائلة واحدة قُتلوا جراء غارات روسية كثيفة استهدفت عدة مدن أوكرانية في هجوم هو الأعنف منذ أشهر (غيتي)

وتحاول الولايات المتحدة، تمرير اتفاق مشروط يتضمّن ضمانات أمنية لموسكو، في مقابل وقف شامل لإطلاق النار، لكن الكرملين لم يبد حتى الآن مرونة كافية.

ZHYTOMYR, UKRAINE - MAY 28: Mourners attend a funeral for the three children from the Martyniuk family who were killed when Russia launched a massive aerial attack on May 25th across multiple cities, on May 28, 2025 in Korostyshiv, Zhytomyr region, Ukraine. Russia fired over 367 missiles and drones across Ukraine over the weekend, causing U.S. President Donald Trump to criticize Russian President Vladimir Putin, calling him "absolutely crazy". (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)
عشرات الأوكرانيين يشاركون في جنازة جماعية لثلاثة أطفال من عائلة "مارتينيوك" الذين لقوا حتفهم إثر هجوم جوي روسي واسع بينما تستمر الإدانات الدولية لموجة القصف المكثفة التي خلفت عشرات الضحايا المدنيين (غيتي)

هكذا انتهى أسبوع آخر ثقيل في غزة والعالم. في القطاع، الموت يتربص بالنازحين والطوابير، وفي مراكز القرار العالمي، لاتزال المصالح الاقتصادية والعسكرية تطغى على صرخات الجياع.

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وبينما يترقب العالم نهاية قريبة للحرب، يموت الأطفال بصمت، وتُطوى مأساة غزة يوما بعد يوم دون عدالة أو حساب.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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