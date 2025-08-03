سياسة|التجويع في غزة|الشرق الأوسط

أبرز لقطات الأسبوع.. من التجويع إلى الحرب الأوكرانية

SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 27: Demonstrators march through the central business district during a rally for Gaza on July 27, 2025 in Sydney, Australia. Many banged on pots and pans calling on Israel for a complete end to the violence and to immediately allow food and aid into Gaza. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)
متظاهرون وسط سيدني يطالبون بوقف فوري للعدوان والسماح بدخول المساعدات إلى غزة (غيتي)
3/8/2025-|آخر تحديث: 13:35 (توقيت مكة)

شهد الأسبوع الأخير تصاعدا مأساويا في الوضع الإنساني داخل قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين قرب نقاط المساعدات، في وقت كشفت بيانات أممية عن اتساع رقعة المجاعة.

وفي المقابل، اهتزت الأسواق العالمية بسبب رسوم جمركية جديدة فرضها الرئيس الأميركي، وسط تحركات دولية لإقناع موسكو بإنهاء حرب أوكرانيا.

مجازر على أبواب المساعدات

Palestinians carry aid supplies that entered Gaza through Israel, in Beit Lahia, northern Gaza Strip, August 2, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
فلسطينيون في بيت لاهيا شمال القطاع في ظل تصاعد التحذيرات من المجاعة (رويترز)

وقد تحوّلت نقاط توزيع الغذاء في غزة إلى "مصائد موت"، بعدما فتحت قوات الاحتلال النار على جموع من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية.

A Palestinian carries the body of a youth killed while trying to reach trucks carrying humanitarian aid en route to Gaza City, outside the Hamad Al-Qatari Hospital in Beit Lahiya, northern Gaza Strip, Friday, Aug. 1, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
مشهد يتكرر على أبواب الإغاثة ويكشف فداحة المخاطر التي تحيط بالفلسطينيين (أسوشيتد برس)

وأكدت تقارير أممية استشهاد أكثر من 100 فلسطيني خلال يومين فقط أثناء بحثهم عن الغذاء، في مناطق مثل زيكيم وموراغ، بينما أصيب المئات بجروح متفاوتة.

Palestinians are carried after being wounded while trying to reach trucks carrying humanitarian aid en route to Gaza City, in the outskirts of Beit Lahiya, northern Gaza Strip, Friday, Aug. 1, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
مساعدات إنسانية بطعم الدم كانت متوجهة لغزة من مشارف بيت لاهيا (أسوشيتد برس)

ولم يكن المشهد جديدا، لكنه صار أكثر دموية وتكرارا، وسط صمت دولي يتزايد معه اليأس داخل القطاع المنكوب.

Nabila Al Shaer, center, mourns the body of her son, Jamil Al Shaer, 21, who was killed while trying to receive aid from the U.S.-backed Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in Netzarim, in the central Gaza Strip, at Al-Aqsa Hospital, Thursday, July 31, 2025.(AP Photo/Abdel Kareem Hana)
نبيلة الشاعر تودّع ابنها جميل (21 عامًا) الذي استشهد أثناء محاولته الوصول لشحنة مساعدات "مؤسسة غزة" الأميركية (أسوشيتد برس)

الأطفال في قلب المجاعة

A Palestinian child waits to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis, in Gaza City, August 2, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
أمام مطبخ خيري بمدينة غزة (رويترز)

وداخل خيام النزوح، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة طفل نتيجة الجوع.

Children from the Sobh family rest inside their tent at a camp for displaced Palestinians in Gaza City, Thursday, July 24, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
أطفال من عائلة صبح بمخيم نزوح في مدينة غزة (أسوشيتد برس)

بينما حذرت صحة غزة من أن نحو 900 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم.

Omniya Mahra, holds shirtless for a photo her sons Oday, 4, left, and Mohammed, 3, who suffer from malnutrition and a genetic nerve disorder, at the Friends of the Patient Hospital in Gaza City, Tuesday, July 29, 2025. In Gaza, malnutrition is often worsened by preexisting conditions and compounded by illnesses linked to inadequate health care and poor sanitation, largely the result of the ongoing war. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
أمنية مهرة تُمسك بطفليها عدي ومحمد (4 و3 أعوام) في بيئة صحية تنهار يوما بعد يوم (أسوشيتد برس)
Samah Matar poses for a photo with her sons Yousef, 6, in her arms, and Amir, 4, who suffer from malnutrition and cerebral palsy, at a U.N.-run school in Gaza City, Saturday, July 26, 2025. In Gaza, malnutrition is often worsened by preexisting conditions and compounded by illnesses linked to inadequate health care and poor sanitation, largely the result of the ongoing war. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
سماح مطر مع ابنيها يوسف وأمير (6 و4 أعوام) وكلاهما يعاني من الشلل الدماغي وسوء التغذية (أسوشيتد برس)
Yazan Abu Ful, a 2-year-old malnourished child, sits with his father for a picture at their home in the Shati refugee camp in Gaza City, Wednesday, July 23, 2025. In Gaza, malnutrition is often worsened by preexisting conditions and compounded by illnesses linked to inadequate health care and poor sanitation, largely the result of the ongoing war. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
يزن أبو فل ذو العامين أنهكه سوء التغذية والمرض المزمن والأب عاجز خائف من فقده (أسوشيتد برس)
Hossam Azzam holds the body of his son Amir who was killed in an Israeli military airstrike on Gaza, at Shifa Hospital in Gaza City, July 15, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
حسام عزام يحتضن ابنه أمير في ممرات مستشفى الشفاء (أسوشيتد برس)

وأكدت المنظمات الأممية أن الأزمة دخلت مراحل "الكارثة الجماعية" إذ لم تعد المساعدات تصل بشكل منتظم، في وقت تواصل إسرائيل تقييد دخول الإمدادات الغذائية والدوائية.

غضب داخل إسرائيل

A demonstrator wearing a mask depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures, during a protest to demand the immediate release of hostages held in Gaza since the October 7, 2023, attack on Israel by Hamas and to end the war, in Tel Aviv, Israel, August 2, 2025. REUTERS/Ammar Awad
وقفة احتجاجية إسرائيلية تطالب بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب (رويترز)

في تل أبيب، تظاهر مئات الإسرائيليين مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى، وسط تنامي الغضب بين الإسرائيليين من استمرار الحرب وطول أمدها.

Families of hostages protest, demanding the release from Hamas captivity in the Gaza Strip, at the plaza known as the hostages square in Tel Aviv, Israel, Saturday, Aug. 2, 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)
من قلب تل أبيب عائلات الأسرى بغزة يواصلون احتجاجاتهم مطالبين بإنهاء الحرب (أسوشيتد برس)
الإسرائيليون يوجهون رسائل غضب من استمرار الحرب وسقوط الضحايا (رويترز)
الإسرائيليون يوجهون رسائل غضب من استمرار الحرب وسقوط الضحايا (رويترز)

غضب عالمي يتسع.. صدى غزة يملأ الشوارع

Mounted police keep watch as protesters in support of Palestinians in Gaza march towards Sydney's Harbour Bridge during a demonstration against the actions of Israel on August 3, 2025. (Photo by Saeed KHAN / AFP)
مسيرة احتجاجية انطلقت بمدينة سيدني تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة (الفرنسية)

وقد توسّعت رقعة الاحتجاجات المؤيدة لغزة حول العالم، وسط غضب شعبي من استمرار هذه الحرب وتفاقم المجاعة في القطاع المحاصر.

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وقد انطلقت مظاهرات حاشدة شهدتها مدن كبرى مثل لندن وباريس ونيويورك وسيدني وكوالالمبور.

epa12279606 Protesters carry a mock coffin during a rally titled 'March for Gaza' in Kuala Lumpur, Malaysia, 02 August 2025. More than a thousand people joined the peaceful demonstration, part of a global movement calling on Israel to immediately end the use of starvation as a weapon of war. EPA/NAZIR SUFARI
محتجون بالعاصمة كوالالمبور يطالبون بوقف استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين (الأوروبية)
Pro-Palestinian demonstrators, detained by police officers during a protest at the offices of U.S. Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-NY) and Sen. Kirsten Gillibrand (D-NY), stand with their hands ziptied, in New York City, U.S., August 1, 2025. REUTERS/Jeenah Moon
الشرطة الأميركية تقيد متظاهرين مؤيدين لفلسطين داخل مبنى إداري في نيويورك (رويترز)

وقد رفع فيها المشاركون لافتات تطالب بوقف فوري للعدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

epa12279262 Protesters lie on the ground during a rally titled 'March for Gaza' in Kuala Lumpur, Malaysia, 02 August 2025. More than a thousand people joined the peaceful demonstration, part of a global movement calling on Israel to immediately end the use of starvation as a weapon of war. EPA/NAZIR SUFARI
متظاهرون ماليزيون يتعاطفون مع ضحايا القصف والمجاعة مطالبين بإنهاء الحرب فورا (الأوربية)

مساعدات جوية محدودة وسط الحصار

Humanitarian aid is airdropped to Palestinians over Khan Younis, in the Gaza Strip, Friday, Aug. 1, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
مساعدات إنسانية فوق خان يونس جنوبي القطاع لا تسمن ولا تغني من جوع (أسوشيتد برس)

رغم استمرار الحصار الإسرائيلي، أعلنت الأمم المتحدة عن إسقاط مساعدات جوية محدودة بالتعاون مع الأردن والمغرب.

IN FLIGHT, GAZA - JULY 31: A Jordanian C-130 military aircraft performs an air drop of aid and supplies on July 31, 2025 over the Gaza Strip. The air drop was a joint effort with the United Arab Emirates Air Force and delivered twenty tons of food, baby milk, and other basic items. Jordan and other regional governments have recently resumed air drops of aid as the humanitarian crisis, including lack of access to food, has worsened. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
طائرة عسكرية أردنية من طراز "سي 130" تُسقط مساعدات فوق غزة بالتنسيق مع الإمارات (غيتي)
TOPSHOT - Humanitarian aid packages bound for Palestinians in the Gaza Strip are loaded into the back of a Royal Moroccan Air Force C-130 Hercules military transport aircraft at Kenitra Air Base north of Rabat on August 2, 2025, to be eventually unloaded at Israel's Ben Gurion airport and transported to the Kerem Shalom crossing.
طائرة نقل عسكرية تحمل شحنة مساعدات بقاعدة القنيطرة شمال الرباط في طريقها للفلسطينيين (الفرنسية)
IN FLIGHT, GAZA - JULY 31: A Jordanian C-130 military aircraft performs an air drop of aid and supplies on July 31, 2025 over the Gaza Strip. The air drop was a joint effort with the United Arab Emirates Air Force and delivered twenty tons of food, baby milk, and other basic items. Jordan and other regional governments have recently resumed air drops of aid as the humanitarian crisis, including lack of access to food, has worsened. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
مبادرة لسلاح الجو الأردني بإسقاط مساعدات فوق غزة وسط تصاعد المجاعة (غيتي)

غير أن هذه الإمدادات لم تكن كافية لمواجهة الكارثة المتفاقمة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين، وتدمير المخابز وشبكات المياه. وقد وصفت منظمات دولية الوضع الإنساني في غزة بأنه "خارج السيطرة".

الصورتان 10 و11: وضع صور تبرز مأساة المجاعة في غزة على الحاجز الأمني الفاصل بين الاعتصام والقنصلية
الحاجز الأمني الفاصل بين المعتصمين والقنصلية الأميركية بالمغرب (الجزيرة)

عالميا.. رسوم ترامب تهزّ الاقتصاد

Activists rally during a "Rage Against the Regime" protest at Columbus Circle, in front of Union Station in Washington, DC on August 2, 2025.
أميركيون وسط واشنطن ينددون بسياسات الحكومة الخارجية (الفرنسية)

في جانب آخر من العالم، شهدت الأسواق العالمية اضطرابا واسعا بعد أن أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من عشرات الدول.

GENEVA, SWITZERLAND - AUGUST 2: The view of the Campus Biotech logo on August 2, 2025 in Geneva, Switzerland. Yesterday, US President Donald Trump issued a new batch of tariffs on foreign imports, which saw the rate on Swiss goods increase from 31% to 39%. The new rates would take effect on August 7th, unless the countries can reach a trade agreement. (Photo by Robert Hradil/Getty Images)
مبنى"كامبوس بيوتيك"بجنيف مع تصاعد التوترات التجارية بعد فرض رسوم ترامب الجمركية (غيتي)

وشملت القائمة دولا مثل البرازيل وكندا والهند وتايوان وسويسرا، حيث تراوحت الرسوم بين 10% و50%.

Shipping containers sit stacked at the Evergreen terminal at the port of Los Angeles, Friday, Aug. 1, 2025. (AP Photo/Damian Dovarganes)
حاويات تتكدس في ميناء لوس أنجلوس بالتزامن مع تصاعد أزمة التجارة العالمية (أسوشيتد برس)

ضغط أميركي على بوتين لوقف الحرب

سياسيا، قالت مصادر دبلوماسية إن واشنطن كثفت جهودها للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

LONDON, ENGLAND - MAY 24: Protestors, with a sign reading "Kim Jong-Putin" gather to demand the return of the Ukrainian children abducted by Russia on May 24, 2025 in London, England. According to the Ukrainian government, more than 19,500 children have been forcibly taken by Russia since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine. To date, only 1,307 of these children have been safely returned to areas under Ukrainian government control. (Photo by Alishia Abodunde/Getty Images)
بريطانيون أمام السفارة الروسية بلندن ينتقدون الرئيس الروسي مطالبين بإعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين (غيتي)

وجاء ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك في مدينتي دونيتسك وزاباروجيا الأوكرانيتين، بينما يرتفع عدد الضحايا يوميا.

ZHYTOMYR, UKRAINE - MAY 28: (EDITOR'S NOTE: Image depicts death.) A grandmother says goodbye to her grandson, Roman Martyniuk, 17, who was killed along with his siblings Tamara and Stanislav, during a funeral for the three children who were killed when Russia launched a massive aerial attack on May 25th across multiple cities, on May 28, 2025 in Korostyshiv, Zhytomyr region, Ukraine. Russia fired over 367 missiles and drones across Ukraine over the weekend, causing U.S. President Donald Trump to criticize Russian President Vladimir Putin, calling him "absolutely crazy". (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)
أوكرانية تلقي نظرة الوداع على حفيدها (17 عاما) خلال جنازة مؤثرة بعد غارات روسية (غيتي)

وتحاول الولايات المتحدة تمرير اتفاق مشروط يتضمّن ضمانات أمنية لموسكو، مقابل وقف شامل لإطلاق النار، لكن الكرملين لم يبد حتى الآن مرونة كافية.

ZHYTOMYR, UKRAINE - MAY 28: Mourners attend a funeral for the three children from the Martyniuk family who were killed when Russia launched a massive aerial attack on May 25th across multiple cities, on May 28, 2025 in Korostyshiv, Zhytomyr region, Ukraine. Russia fired over 367 missiles and drones across Ukraine over the weekend, causing U.S. President Donald Trump to criticize Russian President Vladimir Putin, calling him "absolutely crazy". (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)
جنازة جماعية لـ3 أطفال من عائلة "مارتينيوك" الأوكرانية لقوا حتفهم إثر هجوم جوي روسي (غيتي)

وهكذا انتهى أسبوع آخر ثقيل في غزة والعالم. ففي القطاع الفلسطيني المنكوب، الموت يتربص بالنازحين والطوابير. وفي مراكز القرار العالمي ما تزال المصالح الاقتصادية والعسكرية تطغى على صرخات الجياع.

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وبينما يترقب العالم نهاية قريبة للحرب، يموت الأطفال بصمت، وتُطوى مأساة غزة يوما بعد يوم دون عدالة أو حساب.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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