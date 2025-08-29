ماذا فعل بلير وكوشنر في البيت الأبيض؟

واشنطن- اعتبر البيت الأبيض أن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع صهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الأربعاء، حول مستقبل قطاع غزة لم يكن إلا "مجرد اجتماع سياسي".

ورفض البيت الأبيض مشاركة أي تفاصيل إضافية عما حدث فيه، إلا أن نظرة على المشاركين فيه لم تترك إلا المزيد من الشكوك في أهداف الاجتماع الذي جاء في وقت بدأت فيه إسرائيل خططها للهجوم على مدنية غزة.

وذلك إضافة إلى تزامنه مع وجود وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر، القريبين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن لعقد اجتماعات مع كبار قادة إدارة ترامب.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف شارك في وضع خطط لغزة ما بعد الحرب مع كوشنر وبلير منذ أشهر.

"شريك جرائم الحرب"

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد اطلعت قبل أسابيع على خطة طورتها "مجموعة بوسطن الاستشارية" (بي سي جي) أحد أكبر شركات الاستشارات الأميركية، بالتعاون مع "معهد توني بلير" (تي بي آي) وعدد من رجال الأعمال الإسرائيليين، بعنوان "الثقة العظيمة (غريت ترست) Great Trust"، وتتعلق بتطوير غزة ما بعد الحرب.

وتضمنت الخطة تأسيس "ترامب ريفييرا" و"منطقة إيلون ماسك الذكية للتصنيع"، و"مناطق صناعية خاصة" وطرق سريعة ومطار وميناء، وجزر صناعية وبنية استثمارية وتجارية ولوجستية ضخمة لربط غزة بالممر الاقتصادي المخطط له بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وثيقة معهد بلير جاء فيها أن الحرب المدمرة في غزة "خلقت فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في القرن لإعادة بناء غزة كمجتمع آمن وعصري ومزدهر"، ولم تشر وثيقة المعهد إلى إعادة توطين الفلسطينيين، إلا أنها ذكرت أنه يمكن تسهيل تهجير نصف مليون فلسطيني مقابل 9 آلاف دولار للشخص الواحد.

مُتصهْين (بلير) وصهيونيٌ (كوشنر) في قلب المشهد من جديد! الأول هو مُصمّم سلطة رام الله، صاحبة التنسيق الأمني "المقدّس"، وهو العدوّ الحاقد لأشواق أمّتنا في الحرية والتحرّر، وتاجر الشنطة المتصهْين المخضرم. أما الثاني، فهو صبيُّ نتنياهو، وصهر ترامب، صاحب "صفقة القرن" التافهة إياها.… pic.twitter.com/l92E1ouXXz — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) August 27, 2025

ويرى أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة سيراكيوز في نيويورك، أسامة خليل، أن "التخطيط المستمر لإدارة ترامب لليوم التالي في غزة يتوافق مع مشروع نتنياهو لإسرائيل الكبرى".

وقال البروفيسور خليل للجزيرة نت "إن تورط توني بلير في اليوم التالي للتخطيط دليل آخر على أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يعتقدون أن الفلسطينيين يستحقون حقوق الإنسان والكرامة الأساسية. في 2003، كان بلير حليفا مخلصا للرئيس الأميركي جورج دبليو بوش ويمكن الاعتماد عليه، وأيّد خطط إدارته لغزو العراق واحتلاله".

وأضاف "ساعدت سمعة بلير في ذلك الوقت، إلى جانب المعلومات الاستخباراتية البريطانية المُزوَّرة عن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، في حماية بوش من الانتقادات الدولية. لكن بعد أكثر من عقدين انهارت مكانة بلير، ويتضح ذلك من خلال ارتباطه بصهر ترامب، جاريد كوشنر".

يواصل خليل أن الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع لن تكون ممكنة لولا الدعم والمشاركة النشطان من أميركا وحلفائها الأوروبيين الرئيسيين، وخاصة المملكة المتحدة. وكما فعل قبل نحو ربع قرن، فإن بلير مستعد للعمل كشريك بجرائم الحرب التي ارتكبتها أميركا وإسرائيل بينما يدّعي أنه يدافع عن السلام".

مكاسب مادية

أما الأكاديمية وخبيرة الشؤون الخارجية الأميركية، والباحثة بالمعهد العربي، عسل آراد، فاعتبرت أن تعليقات الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا العام على استيلاء بلاده على غزة تتماشى مع تصريحات كوشنر حول الإمكانات العقارية في غزة و"الممتلكات القيّمة المطلة على البحر التي عبر عنها العام الماضي، وتلقت أيضا رد فعل رافضا".

وفي حديث للجزيرة نت، قالت آراد إن "هذه التعليقات تعكس ميلا أوسع نطاقا لرؤية المنطقة من منظور الاستغلال والتنمية بدلا من القانون والأعراف الدولية، إذ يشير الاجتماع مع توني بلير وكوشنر إلى أن واشنطن قد تعطي الأولوية للمصالح الإستراتيجية والاقتصادية على تقرير المصير الفلسطيني والمساءلة عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

من جانبه، استبعد المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، السفير ديفيد ماك، "أن يكون جاريد كوشنر وتوني بلير يشاركان ميل الرئيس ترامب إلى التحالف مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية في ما يتعلق بغزة".

واعتبر ماك، في حديث للجزيرة نت، أن "كوشنر وزوجته إيفانكا حافظا على مسافة بينهما وبين ترامب منذ عودته للبيت الأبيض، بعكس فترة ولاية ترامب الأولى، إذ أسس كوشنر استثمارات متبادلة مهمة مع السعودية ودول عربية غنية أخرى يريد حمايتها".

أما بالنسبة لتوني بلير، يضيف ماك "أنا أشك في أنه سيرغب في التماهي عن كثب مع ما قد يكون سياسة لا تحظى بشعبية لدى الحكومة البريطانية الحالية والشعب البريطاني بشكل عام. من المحتمل أن تكون بعض الدول العربية قد طلبت منه كبح جماح ترامب في ما يتعلق بغزة".

مستقبل غزة

ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتدهور الحالة الإنسانية مع تفشي التجويع في القطاع، يستمر الغموض الأميركي في ما يتعلق بمستقل إدارة قطاع غزة.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن القاهرة بدأت بتدريب مئات الفلسطينيين ليكونوا جزءا من قوة تصل إلى 10 آلاف جندي لتوفير الأمن للقطاع، بما يُمهِّد لسيطرة السلطة الفلسطينية عليه، إلا أن الرفض الإسرائيلي المتوقع لرؤية الجانب العربي، وتحديدا مصر وقطر، لمستقبل غزة بعد الحرب، يعقد من حسابات إدارة ترامب.

وجاءت هذه التطورات في وقت أظهر فيه استطلاع جديد للرأي، صدر تزامنا مع اجتماع ترامب بكوشنر وبلير بالبيت الأبيض، وأجرته جامعة كوينيبياك، أن 60% من الناخبين لا يوافقون على إرسال أميركا مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، بينما يؤيد 32% إرسال مساعدات إضافية، وهو أعلى مستوى من المعارضة وأدنى مستوى من الدعم للتحالف العسكري الأميركي مع إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومع عدم التوصل إلى اتفاق بعد يسمح بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة، أو إدخال المساعدات، أو انسحاب الجيش الإسرائيلي، فإن هناك اتفاقا بين مختلف الأطراف على ألا تكون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جزءا من خطط اليوم التالي.