غزة- قال المدير العام بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة أنور أبو شاويش إن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع دمرت المساجد ودور العبادة والمقابر والعقارات والممتلكات الوقفية ومقرات المؤسسات والمراكز الدينية، والتي تمثل جزءا أساسيا من النسيج الاجتماعي والديني للسكان.

وأكد أبو شاويش في حديث خاص للجزيرة نت أن الاحتلال انتهك جميع المحرمات والقوانين الدولية والإنسانية، وألحق خسائر وأضرارا بالقطاع الديني والوقفي تفوق قيمتها أكثر من 500 مليون دولار.

واستهدف الاحتلال نحو 1160 مسجدا ما بين تدمير كلي وجزئي من أصل 1244 مسجدا في قطاع غزة، حيث بلغ عدد المساجد المدمرة كليا 909 سُوّيت بالأرض وتحولت إلى أنقاض، وطالت 251 أخرى أضرار جزئية بليغة جعلتها غير صالحة للاستخدام، مما أثر بشكل مباشر على أداء الشعائر الدينية وإقامة الصلوات الجماعية.

كما دمرت آلة العدوان الإسرائيلية 3 كنائس في مدينة غزة.

إجرام وحشي

ووصل إجرام الاحتلال -كما يقول أبو شاويش- إلى قصف مساجد ومصليات على رؤوس المصلين الآمنين مثلما حدث في مصلى مدرسة التابعين في مدينة غزة، ودمرت آلته الحربية مساجد أثرية، على رأسها المسجد العمري الكبير بالمدينة.

وأوضح أبو شاويش أن استهداف وتدمير الاحتلال المساجد أديا إلى تعطيل إقامة صلوات الجمعة والجماعة فيها، وأوقف عمل مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، لكن وزارة الأوقاف وبالتعاون مع المؤسسات الشرعية وأهل الخير في العالم الإسلامي أنشأت أكثر من 500 مصلى مؤقت في جميع أنحاء قطاع غزة "رغم ضراوة الحرب الصهيونية"، وذلك لرفع الآذان، خاصة داخل مخيمات النزوح لضمان استمرار إقامة الصلوات وعقد حلقات تحفيظ القرآن.

ويشير مدير عام الإعلام في وزارة الأوقاف إلى أن الأموات لم يسلموا من بطش الاحتلال وإجرامه، حيث استهدف 40 مقبرة من إجماليها البالغ 60 مقبرة، من بينها 22 تم تدميرها كليا و18 جزئيا، وزاد إجرامه بنبش القبور وسرقة جثامين الشهداء والموتى والتمثيل بها بطرائق همجية وحشية.

ولفت إلى أن آخر جرائم الاحتلال في هذا السياق كانت اقتحام واجتياح المقبرة التركية الواقعة بمنطقة المواصي غرب محافظة خان يونس جنوب القطاع بالدبابات والجرافات، وتجريف ونبش القبور وسرقة جثامين الشهداء والموتى "في سلوك وحشي إجرامي لا يقره دين ولا قانون"، بالإضافة إلى تدمير مقبرة الطوارئ في حي التفاح شرق مدينة غزة.

استهداف متعمد

وشدد أبو شاويش على تعمّد جيش الاحتلال استهداف الأئمة والعلماء، حيث بلغ عدد الذين استشهدوا من موظفي الوزارة ودعاتها وأئمتها أكثر من 330، منهم 233 من الخطباء والأئمة والوعاظ والمحفّظين والدعاة والعلماء، ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 27 موظفا في وزارة الأوقاف، منهم الخطباء والدعاة.

ومع استمرار حرب الإبادة الجماعية على غزة منذ قرابة العامين استشهد عشرات آلاف الشهداء إلى جانب الموتى، مما أدى إلى نقص حاد وكبير في توفر مستلزمات دفنهم، خاصة الأكفان.

وبحسب أبو شاويش، فقد أطلقت الجهات المختصة في المنظومة الصحية نداءات ومناشدات من أجل توفير الأكفان لحفظ كرامة الموتى والشهداء ودفنهم وفق الطريقة الشرعية، ومن خلال التواصل مع أهل الخير تمكنت الوزارة قبل أيام عدة من توفير 3 آلاف كفن تم تسليمها إلى مغاسل القطاع، وجار العمل والتواصل لتوفير كميات إضافية مع استمرار جرائم الاحتلال اليومية بحق المواطنين العزل.

تدمير ممنهج

وفي إطار التدمير الممنهج لجميع قطاعات الحياة دمرت آلة الاحتلال 646 عقارا وقفيا في غزة، مما أدى إلى تضرر كافة المستأجرين من أصحاب المصانع والورش والتجار الذين كانوا ينتفعون منها، وتقدر خسائرهم بأكثر من 30 مليون دولار.

ويقول مدير عام الإعلام في وزارة الأوقاف إن الحرب على غزة حرمت سكانها من أداء فريضة الحج على مدار عامين كاملين ومن مناسك العمرة أيضا، حيث كان يخرج من القطاع سنويا أكثر من 3500 مواطن للحج وعشرات الآلاف لأداء مناسك العمرة.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي طال مؤسسات التعليم الشرعي والعمل الدعوي التابعة للوزارة، مما عطل خدماتها الحيوية وأثر على آلاف الطلبة والمستفيدين من خدماتها بعدما استهدف قرابة 30 مؤسسة شرعية، منها 5 مؤسسات تعليم شرعي تابعة للوزارة تتمثل في كلية الدعوة الإسلامية والمدارس الشرعية.

وأدى عدوان الاحتلال إلى تدمير مقر إذاعة القرآن الكريم التابعة للأوقاف بكل محتوياتها وأستوديوهاتها.

وأضاف أن الاحتلال استهدف 30 مقرا إداريا -على رأسها المقر الرئيس للوزارة- و20 مركبة تابعة للوزارة.