الرائد بصل: استهداف إسرائيلي مباشر للدفاع المدني في غزة يسفر عن مقتل 14 شخصا

أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المحميين بالقانون الدولي الإنساني بشكل مباشر ومتعمد، مؤكدا أن المستشفيات تعتبر أماكن مقدسة لا تختلف عن الكنائس والمساجد، وأن استهدافها يكشف عدم وجود أي خطوط حمراء أو قواعد لدى قوات الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الجزيرة، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ هجوما مباشرا على مستشفى أسفر عن مقتل 14 شخصا في لحظة واحدة، مشيرا إلى أن القذيفة أُطلقت بشكل مباشر على المستشفى أمام مرأى ومسمع العالم وعلى الهواء مباشرة.

وأوضح بصل أن طواقم الدفاع المدني والصحة والصحفيين جميعهم محميون بالقانون الدولي الإنساني وحسب الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن المفترض عدم المساس بهم بأي شكل.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف الأطباء في غرف العمليات والصحفيين أثناء تواجدهم في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن طواقم الإنقاذ تعرضت للاستهداف المباشر فور وصولها لبدء عمليات الإجلاء والتدخل، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الطواقم، ليرتفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 138 عنصرا قُتلوا بهذه الطريقة.

وأضاف أن 7 آخرين أصيبوا إصابات بالغة الخطورة، 3 منهم في العناية المركزة ومن المحتمل أن يفارقوا الحياة في أي لحظة.

وطالب بصل المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مؤكدا على ضرورة وقف فوري لاستهداف المرافق الصحية وطواقم الدفاع المدني بشكل مباشر.

ودعا إلى إنشاء ممرات إنسانية ثابتة وآمنة للطواقم للعمل دون أي قيود أو منع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شدد على ضرورة السماح بدخول جميع المؤن والقدرات والإمكانيات بما فيها الوقود والمعدات الثقيلة لممارسة المهام الإنسانية على أكمل وجه.

كما طالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة التي أودت بحياة عناصر من الدفاع المدني ومصورين وصحفيين.

وأعرب بصل عن اعتقاده بأن العالم تحرك فعليا بعد استهداف مراسلي الجزيرة في مدينة غزة قبل أسبوعين تقريبا، وأن هناك هبة قوية ربما تمنع الاحتلال الإسرائيلي من تكرار هذا السيناريو.

لكنه أشار إلى أن الاحتلال استهدف بالعكس 14 عنصرا وليس 6 أشخاص، مما يدل على عدم وجود خطوط حمراء أو قواعد لديه.

ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني العالم إلى فهم وإدراك خطورة ما يجري في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه كما أدرك خطورة المجاعة ووصل إلى قناعة أن غزة تجوع، المفترض الآن أن يصل إلى قناعة أن غزة تُقتل ويُقتل فيها الناس الأبرياء.

وأكد أن 138 عنصرا من رجال الدفاع المدني استشهدوا وهم يقومون بمهام إنسانية بحتة.