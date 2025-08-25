الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا: ما يحدث استهداف ممنهج للصحفيين في غزة

وصف الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا شيمس دولي ما يجري في قطاع غزة بأنه حرب ممنهجة تُشن ضد الصحفيين والمسعفين، مؤكدا أن العدد الحالي من الصحفيين القتلى يُعد غير مسبوق على الإطلاق من حيث المدى واستهداف العاملين في الإعلام.

وأشار خلال مداخلة للجزيرة إلى أن كل تطور جديد يحمل أخبارا مروعة وصادمة تضاف إلى قافلة طويلة لها بداية وليس لها نهاية حتى الآن، مؤكدا أن ما يحدث يمثل يوما آخر مظلما.

وفي هذا السياق، عبر دولي عن تعاطفه مع جميع الضحايا وخاصة الصحفيين المستهدفين، موضحا أن الأمر لا يقتصر على الصحفيين فحسب بل يشمل الجميع، إلا أن الاهتمام الأكبر ينصب على ما يحصل للعاملين في المجال الإعلامي.

كما أعرب عن قلقه البالغ من محاولات التعتيم على ما يحصل في غزة والقتل الجاري فيها، مشيرا إلى وجود حملة بلا هوادة من أجل إيقاف نشر الحقيقة، ويزداد تعقيدا بعدم قدرة الصحفيين من الخارج على الدخول مما يحد من التغطية الإعلامية المطلوبة.

وعلى صعيد الاستجابة الدولية، انتقد الخبير البريطاني بشدة العجز الدولي عن إيقاف هذه المجازر ضد الصحافة والصحفيين، متسائلا عن وجود دول فوق القانون أو من يحميها من المساءلة.

ضرورة اتفاق دولي

وفي هذا الإطار، أكد أن العالم لا يتعامل بشكل كاف وليس لديه رد فعل مناسب تجاه ما يحصل، مسلطا الضوء بشكل خاص على الولايات المتحدة التي يجب أن تقوم بالمزيد لحماية الصحفيين.

وبناء على هذا التقييم للوضع الراهن، دعا دولي إلى ضرورة وجود اتفاق دولي يضمن سلامة الصحفيين، مؤكدا أن سلامتهم تعتمد على توفير مناخ آمن للعمل.

وفي هذا الصدد، أوضح أن الظروف التي يجب على الصحفيين العمل فيها قاسية للغاية، لافتا إلى أن العديد من القتلى منهم كانوا متعاونين دون عقود دائمة، رغم حرصهم على إخبار العالم بما يحصل.

إعلان

ومن جانب آخر، كشف الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا أن نقابته والاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو منذ سنوات للتحرك ضد إسرائيل بسبب أساليبها مع الصحفيين.

وأضاف أن المنظمات والنقابات كانت قوية في إدانة هذه الهجمات، مشيرا إلى تنظيم عدد من المسيرات والمظاهرات من قبل النقابات الصحفية في بروكسل وأماكن أخرى.

أما حول السبل المتاحة لوقف هذا الاستهداف، فأكد دولي أن ما بوسع النقابات والمنظمات المهنية فعله هو رفع الصوت مرة تلو الأخرى ولفت انتباه الحكومات، مشيرا إلى خطط لتسليم رسائل إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داوننغ ستريت وإلى مقر الحكومة الأيرلندية.

وفي السياق ذاته، شدد على أن الأمم المتحدة تحتاج للقيام بالمزيد وممارسة ضغط أكبر، مؤكدا أن جميع الجهات الدولية عليها التحرك واتخاذ إجراءات فورية، داعيا إلى مساءلة إسرائيل وإجراء تحقيق دولي مخصص لطريقة تعاملها مع الصحفيين.

وأكد دولي على وجود شعور متزايد في المجتمع الدولي بضرورة القيام بالمزيد لحماية الصحفيين، رغم صعوبة تجنب الشعور باليأس والإحباط من الوضع الراهن، معربا عن أمله في أن يعرف الصحفيون أن هناك تضامنا دوليا معهم ومع قضيتهم العادلة.