ملبورن- شهدت مدن أستراليا، اليوم الأحد، موجة احتجاج واسعة، إذ خرج آلاف المتظاهرين للتعبير عن غضبهم الشديد إزاء المجازر المستمرة في قطاع غزة، ولإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وتصدرت مدينة ملبورن المشهد في مظاهرة نادرة هي الأولى من نوعها، انطلقت فيها مسيرة ضخمة من أمام مكتبة ولاية فيكتوريا باتجاه البرلمان، وسط أجواء وصفت بأنها الأكبر منذ عقود.

وامتلأت المسيرة بالأعلام الفلسطينية، وحمل المتظاهرون لافتات تندد بما يجري في غزة، ووصفت الأحداث بـ"الإبادة" ولافتات أخرى استنكرت قتل الأطفال. كما رفع شبان صورا لصحفيي الجزيرة الذين استهدفتهم إسرائيل في غزة، مكتوبا عليها "الصحافة ليست جريمة".

ولم تغب الهتافات التي طالبت الحكومة الأسترالية بتحرك عاجل، من بينها الدعوة إلى طرد السفير الإسرائيلي ووقف صفقات السلاح، في وقت يرى المنظمون أن الموقف الرسمي الأسترالي صامت ومتواطئ.

مسيرة مهيبة نحو البرلمان

في الوقت المحدد، تدفق المحتجون إلى قلب مدينة ملبورن، ثم بدؤوا السير بخطى موحدة نحو البرلمان، وسط إغلاق الشرطة عددا من المحاور الرئيسية لتأمين المسيرة.

وامتلأت الشوارع الرئيسية بعشرات الآلاف من المشاركين، وأكد المنظمون أن حجم المشاركة تجاوز كل التوقعات، معتبرين الحراك صرخة ضمير جماعية ضد ما يتعرض له الفلسطينيون.

ولم تقتصر المشاركة على النشطاء فقط، بل شاركت عائلات كاملة تحمل صور أطفال قتلوا تحت القصف. وقالت سارة عبد الله (من اللجنة المنظمة) إن المظاهرة جزء من حراك وطني يشمل كافة الولايات الأسترالية، مشددة على أن رسالتهم واضحة "كفى صمتا دوليا أمام الإبادة الجماعية في غزة".

وأوضح الناشط الحقوقي جيمس كولينز أن ما شهده اليوم يعكس تلاحما غير مسبوق بين الجاليات العربية والمسلمة وبين المجتمع الأوسع في أستراليا، مؤكدا أن العدالة لفلسطين قضية إنسانية بالدرجة الأولى.

أصوات من قلب المظاهرة

وفي تصريح للجزيرة نت، قال المتظاهر آدم باك إن قرار بنيامين نتنياهو ـالمطلوب للمحكمة الجنائية الدوليةـ باحتلال غزة وسط صمت عالمي سمح بحدوث هذه المهزلة دون محاسبة، داعيا الشعوب الحرة إلى التحرك للتصدي لتلك "المأساة التاريخية".

وقالت إيمان علي (طالبة جامعية وعضو اتحاد طلاب من أجل فلسطين) إنها شعرت بأن وجودها واجب أخلاقي، مؤكدة استمرارها في المشاركة بالفعاليات المقبلة.

وجاء تصريح ممثل نقابة الصحفيين الأستراليين أندرو أكثر حماسة وغضبا، خاصة فيما يتعلق باستهداف الصحفيين، حيث أكد أن النقابة تدين التجاوزات الصارخة، مشددا على أن "الصحافة ليست جريمة" وأن النقابة تواصل الدفاع عن الصحفيين في كل المحافل والمواقف الدولية.

تضامن وطني واسع

وشكلت الاحتجاجات رسالة تضامن وطنية واسعة مع الفلسطينيين، حيث لم تقتصر المسيرات على ملبورن بل امتدت إلى سيدني وبريزبن وأديلايد وبيرث وكانبرا، إذ تجمع المشاركون بالساحات الرئيسية قبل انطلاقهم في مسيرات متزامنة رفعوا خلالها شعارات تطالب بالعدالة للفلسطينيين وإنهاء الحصار على غزة والتصدي للممارسات الإسرائيلية.

وأكد المنظمون لهذه المظاهرات أن هذه الموجة جزء من خطة مستمرة تشمل التواصل مع نواب البرلمان والهيئات الحقوقية الدولية.

وقال أحد منظمي هذا الحراك ويدعى حسام أحمدي -للجزيرة نت- إن الهدف هو الضغط من أجل موقف أسترالي أكثر وضوحا وحزما تجاه الانتهاكات في غزة، معتبرا هذه المظاهرات خطوة أولى لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة أهل غزة.

من الشارع إلى السياسة

مع وصول المسيرة إلى مقر البرلمان في ملبورن، ارتفعت الهتافات، وألقى عدد من النشطاء كلمات طالبوا فيها الحكومة بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية ووقف الدعم العسكري لإسرائيل، قبل أن تختتم الفعالية بدعوات لمواصلة الضغط الشعبي وعدم التراجع أمام أي ضغوط سياسية أو إعلامية.

ويرى مراقبون أن هذه المسيرات الضخمة لم تعد تضامنا رمزيا فحسب، بل دخلت النقاش العام الأسترالي والضمير الجمعي، مع توقعات بأن تترجم هذه الأصوات الشعبية إلى مواقف سياسية رسمية تحد من التواطؤ مع آلة الحرب الإسرائيلية.