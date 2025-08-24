عودة "الكابوس".. ما مسيرة "بيرقدار تي بي 2" التي أغرقت سفينة روسية؟

قالت صحيفة لوباريزيان إن المسيرة "بيرقدار تي بي 2" -التي كانت نجمة الحرب بداية الصراع الروسي الأوكراني قبل أن تختفي- عادت للظهور الخميس الماضي لإغراق زورق دورية روسي في البحر الأسود.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذه المسيرة التي اختفت تدريجيا من خطوط المواجهة بسبب نقص الموارد من جانب كييف، شاركت مجددا الخميس في هجوم أوكراني في البحر الأسود، وأغرقت زورق دورية روسيا في منطقة خيرسون، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الخمسة الذين كانوا على متنه.

وقد نشرت المخابرات العسكرية الأوكرانية صورا للهجوم الذي يشير إلى "استهداف مسيرة بالليزر" بضربة صاروخية دقيقة ومدمرة، وأظهرت الصور أن مسيرة "بيرقدار تي بي 2" هي التي شنت العملية الناجحة.

نجم سابق بسعر زهيد

صنعت هذه المسيرة من قِبل شركة بايكار التركية، وصممت كمسيرة تكتيكية متوسطة الارتفاع وطويلة المدى، وهي قادرة على القيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجوم المسلح، كما يقول محرر تقرير الصحيفة فيكتور كوزين.

وقد حظيت هذه المسيرة العملاقة بلحظة مجد في بداية الصراع، بجناحيها البالغ طولهما 12 مترا ووزنها البالغ 650 كيلوغراما، واعتبرها العديد من الخبراء "كابوسا" بالنسبة للروس، قبل أن تختفي تدريجيا من خطوط المواجهة بسبب نقص الموارد.

أما كييف، التي استخدمتها لضرب قوافل الأسلحة الكبيرة والمركبات المدرعة، فلم يكن لديها منها سوى 20، واعتبر غيابها مشكلة، لأنها معروفة "بفعاليتها" على الجبهات الأمامية. وقالت مستشارة الدفاع والأمن سيني أوزاكاراساهين إن بيرقدار "أثبتت جدارتها في بيئاتٍ مختلفة تماما، من ليبيا إلى أوكرانيا، وكذلك في ناغورنو قره باغ".

وتعتمد "بيرقدار تي بي 2" -التي تستطيع البقاء في الجو بشكل مستقل لأكثر من 20 ساعة- على نظام صاروخي موجه بمحدد ليزر عالي الأداء، وهي تستخدم 4 ذخائر ذكية من طراز "روكستان مام" في ضرباتها "المدمرة" كما تقول المخابرات العسكرية الأوكرانية بفخر.

وهذه المسيرة مجهزة بنظام بايكار لنقل الصور في الوقت الفعلي، ولكنها اشتهرت كذلك بقيمتها الممتازة مقابل سعرها الذي لا يتجاوز 4.6 ملايين يورو، الذي يعد منخفضا لهذا النوع من التكنولوجيا، فهو أقل بنحو 10% من نظيرتها الأميركية ريبر، وهي قيد التطوير حاليا للحفاظ على مكانتها بالسوق، حسب شركة بايكار التركية.