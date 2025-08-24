صحف عالمية: نتنياهو يورط إسرائيل بحرب دائمة ونائبة أميركية: لن أبقى صامتة

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على الأمراض المتفشية في غزة، وعلى الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب عرقلته المتواصلة للمفاوضات مع المقاومة الفلسطينية وبشن حرب لا نهاية لها في قطاع غزة.

وكشف تقرير في صحيفة الإندبندنت البريطانية أن قطاع غزة يشهد تفشيا غير مسبوق لحالات مرض الشلل الرخو الحاد بسبب تدمير محطات المياه بفعل القصف الإسرائيلي. وتضيف الصحيفة أنه تم تسجيل 110 إصابات بالمرض في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو عدد قياسي مقارنة بالحالات المحدودة السابقة.

وتواجه المستشفيات المحلية صعوبات كبيرة في التعامل مع تدفق المصابين عليها.

ومن جهة أخرى، قال يوناتان توفال في مقال له بمجلة تايم الأميركية، إن "نتنياهو يعرقل المفاوضات ويشن حربا لا نهاية لها"، لافتا إلى أن الحرب تجاوزت سببها، ولم تدعمها إلا الاحتياجات السياسية للرجل الذي يديرها.

وأضاف "وحتى يغادر نتنياهو السلطة، فعلى الجميع توقع المزيد من المجازفات العسكرية لتحقيق مكاسب شخصية سياسية، والمزيد من البحث العقيم عن نهاية اللعبة".

ورأت افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن على إسرائيل التوصل إلى اتفاق بدلا من التورط في حرب دائمة، وتضيف أن "القرار بشن عملية عسكرية تلو الأخرى يؤدي إلى مقتل مزيد من الجنود، ويقتل الرهائن بدلا من إنقاذهم، ويقود إسرائيل إلى كارثة إنسانية واجتماعية".

وترى الصحيفة أن "الحرب الأبدية هي الهدف الوحيد والأفق الوحيد الذي تتبناه حكومة نتنياهو الفاشلة".

ثمن إبادة جماعية

وعلى مستوى المواقف الدولية المعارضة للسياسات الإسرائيلية، ذكر موقع ذا هيل أن عضو مجلس النواب الأميركي، مارجوري تايلورغرين صعّدت انتقاداتها ضد حرب غزة بعد إعلان المجاعة هناك، ودعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى مراجعة موقفها من الضربات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين.

وأكدت غرين أن دافعي الضرائب الأميركيين يموّلون إسرائيل بمليارات الدولارات سنويا، مضيفة: "لا أريد أن أدفع ثمن إبادة جماعية في بلد أجنبي ضد شعب أجنبي في حرب لم تكن لي يدٌ فيها، ولن أبقى صامتة".