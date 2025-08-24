كاتس يتوعدها.. تعرف على مخيمات الضفة الغربية

رام الله- في 10 أغسطس/آب الجاري أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيشه سيبقى في مخيمات شمالي الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل، لكنه في 17 أغسطس/آب صرح بأنه وجّه الجيش إلى تغيير سياسته لتشمل احتلال مخيمات اللاجئين بالضفة وإجلاء السكان والبقاء هناك بشكل دائم، معتبرا أن ذلك سيغيّر الواقع الأمني.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع الاحتلال من استهداف مخيمات اللاجئين بالضفة، وشرع في 21 يناير/كانون الثاني 2025 في عملية عسكرية ما زالت مستمرة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ونفذ عمليات قصيرة تراوحت بين أيام وساعات في باقي المخيمات.

وفق معطيات الأمم المتحدة، أدت العمليات العسكرية إلى نزوح نحو 30 ألف فلسطيني، وتدمير واسع النطاق طال نحو 1400 منزل.

في ما يلي عرض معلوماتي مختصر عن واقع مخيمات الضفة وتوزيعها وعدد سكانها، استنادا إلى معطيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يليها عرض لمخيمات غير معترف بها.

أين تقع مخيمات اللاجئين بالضفة؟

على امتداد الضفة بما فيها القدس والبالغة مساحتها نحو 5 آلاف و500 كيلومتر مربع مقطعة الأوصال بالمستوطنات والحواجز الإسرائيلية، يعيش نحو 3 ملايين و394 ألف فلسطيني، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. أما تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فتشير إلى وجود نحو 913 ألف لاجئ بينهم من مختلف مدن وقرى الـ48، يعيش ربعهم في 19 مخيما، أغلبها أُقيم على أراض استأجرتها الأونروا من الحكومة الأردنية قبل احتلال الضفة.

ما أبرز مشاكل مخيمات الضفة؟ وماذا طرأ عليها بعد 7 أكتوبر 2023؟

تشترك المخيمات في مجموعة من التحديات منها: البطالة العالية، نقص المساحات الفارغة، المدارس المكتظة، التهوية السيئة، عدم توفر شبكة للمجاري.

شرع جيش الاحتلال في 21 يناير/كانون الثاني الماضي بعملية عسكرية مركزة تحت اسم "السور الحديدي" على مخيمات جنين وطولكرم، تخللها هدم أكثر من 1400 منزل وتدمير واسع للبنية التحتية، وتهجير أكثر من 40 ألف لاجئ، بينهم نحو 33 ألفا ما زالوا مهجرين.

وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بتغيير سياسته في الضفة الغربية لتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وإخلاء السكان والبقاء هناك بشكل دائم وهو ما سيغير الواقع الأمني هناك

من يتولى شؤون اللاجئين ورعايتهم صحيا وتعليميا؟

تتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تقديم الخدمات للمخيمات، لكن دورها بدأ يتأثر بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاق مكتبها الإقليمي للضفة والواقع بمدينة القدس أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ويتلقى قرابة 48 ألف طالب وطالبة تعليمهم في 96 مدرسة، في حين يتلقى اللاجئون خدمات صحية في 43 مركزا صحيا، تسجل نحو 895 ألف زيارة سنوية تقريبا.

وتتبنى الوكالة برنامج إغاثة يستفيد منه نحو 36 ألف لاجئ، إضافة إلى 19 مركزا نسويا وبرنامجا للقروض قدم أكثر من 135 ألف قرض بما قيمته 190 مليون دولار.

ومع استمرار السيطرة الإسرائيلية على المخيمات الثلاثة شمالي الضفة، يجري الحديث عن خطط لإبعاد الوكالة وتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية عنها.

أين تتوزع المخيمات وما عدد سكانها؟

تتوزع مخيمات اللاجئين على 8 محافظات بالضفة هي: القدس ورام الله (وسط)، نابلس وجنين وطولكرم (شمال)، وأريحا (شرق) وبيت لحم والخليل (جنوب)، وفي ما يلي عرض ملخص عنها:

محافظة القدس

مخيم شعفاط: أُسّس عام 1965 فوق أرض مساحتها نحو 200 دونم (الدونم ألف متر مربع) شمال القدس، ويبلغ عدد سكانه المسجلين نحو 16 ألفا و419 لاجئا، لكن "أونروا" ترجح أنهم أكثر من 18 ألفا.

مخيم قلنديا: أسس عام 1949 على مسافة 11 كيلومترا شمال القدس فوق أرض مساحتها نحو 350 دونما، ويخضع لسيطرة الاحتلال، ومنه يمر الطريق الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله. ويقدر عدد سكانه بنحو 16 ألفا و344.

محافظة جنين

مخيم جنين: أسس عام 1953، ضمن حدود بلدية جنين وهو المخيم الأقصى شمالا في الضفة الغربية.

في عام 2002 هاجمه جيش الاحتلال ودمر أكثر من 400 منزل، وألحق أضرارا جسيمة بمئات أخرى، وشرد أكثر من ربع سكانه. واليوم يتجدد استهداف المخيم، ويستمر تدمير مبانيه والبنية التحتية، وبلغ عدد سكانه 24 ألفا و239 عام 2023، أصبحوا مهجرين مجددا.

محافظة نابلس

مخيم الفارعة: أسس عام 1949 فوق أرض مساحتها نحو 260 دونما، ويبعد 17 كيلومترا شمال شرقي نابلس. يبلغ عدد سكانه نحو 11 ألف لاجئ.

مخيم بلاطه: أسس عام 1950 على مساحة نحو 250 دونما ضمن حدود بلدية نابلس، ويتجاوز عدد سكانه 23 ألفا.

مخيم عسكر: أسس عام 1950 فوق أرض مساحتها نحو 120 دونما ضمن حدود بلدية نابلس ويسكنه نحو 24 ألفا و227 لاجئا. مع تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994 قسم إلى مخيم جديد وقديم، فأصبح المخيم الأصلي واقعا ضمن مناطق سيطرة السلطة والجديد تحت السيطرة الفلسطينية والإسرائيلية المشتركة.

مخيم رقم واحد (عين بيت الماء): أسس عام 1950 فوق أرض مساحتها نحو 5 دونمات، على طول الطريق الرئيسي المؤدي من نابلس إلى جنين، ويقع ضمن حدود بلدية نابلس في منطقة تخضع للسيطرة الفلسطينية، ويسكنه نحو 9 آلاف و688 لاجئا.

محافظة طولكرم

مخيم طولكرم: أسس عام 1950 فوق أرض مساحتها نحو 180 دونما، ضمن حدود بلدية طولكرم، وأصبح تحت السيطرة الفلسطينية عام 1995. وبلغ عدد سكانه نحو 27 ألفا و631 عام 2023، أغلبهم أصبحوا نازحين مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية منذ يناير/كانون الثاني 2025.

مخيم نور شمس: أنشئ عام 1950 ويبعد حوالي 3 كيلومترات شرق مركز مدينة طولكرم. ومنذ يناير/كانون الثاني 2025 يتعرض لعدوان إسرائيلي تخلله تدمير مئات المباني والبنية التحتية وتشريد سكانه المقدر عددهم عام 2023 بنحو 13 ألفا و739 لاجئا.

محافظة رام الله والبيرة

مخيم الأمعري: أسس عام 1949 ضمن حدود بلدية البيرة، على أقل من كيلومتر مربع واحد، وتسلمت الأونروا مسؤوليته عام 1950. وبعد إقامة السلطة الفلسطينية، أصبح تحت سيطرتها. ويقدر عدد سكانه بنحو 15 ألفا و315 لاجئا.

مخيم الجلزون: أسس عام 1949 فوق أرض مساحتها نحو 250 دونما على مسافة 7 كيلومترات شمال مدينة رام الله. ويبلغ عدد سكانه نحو 16 ألفا و700.

مخيم دير عمار: يقع على بعد 20 كيلومترا شمال غرب مدينة رام الله على مقربة من قرية دير عمار، وفي المنطقة "ب" تحت السيطرة الإسرائيلية والفلسطينية المشتركة، ويسكنه 3 آلاف و768 لاجئا.

محافظة أريحا

مخيم عقبة جبر: أسس عام 1948 على مسافة 3 كيلومترات جنوب غرب أريحا. وقبل حرب 1967، كان يقدر عدد سكانه بنحو 30 ألفا، لكن أغلبهم غادروا إلى الأردن، وقدر من بقي فيه بنحو 10 آلاف و500، ويخضع للسيطرة الفلسطينية.

مخيم عين السلطان: أسس عام 1948 فوق أرض مساحتها 870 دونما، أسفل جبل قرنطل وعلى بعد كيلومتر واحد من مركز مدينة أريحا. ويقدر عدد سكانه بنحو 3 آلاف و458 لاجئا.

محافظة بيت لحم

مخيم الدهيشة: أسس عام 1949 فوق أرض مساحتها نحو 330 دونما، ضمن حدود بلدية مدينة بيت لحم. ويبلغ عدد سكانه حوالي 19 ألفا و240 لاجئا.

مخيم العرّوب: أسس عام 1949 على مسافة 15 كيلومترا جنوب بيت لحم فوق أرض مساحتها نحو 240 دونما، ويبلغ عدد سكانه نحو 16 ألفا.

مخيم بيت جبرين (العزّة): أسس عام 1950 في قلب مدينة بيت لحم، وتبلغ مساحته7 دونمات، ويسكنه قرابة 3 آلاف و100 لاجئ.

مخيم عايدة: أسس عام 1950 بين مدينتي بيت لحم وبيت جالا، فوق أرض مساحتها نحو 700 دونم، ويسكنه أكثر من 7 آلاف و244 لاجئا.

محافظة الخليل

مخيم الفوار: أسس عام 1949 فوق أرض مساحتها نحو 270 دونما، على مسافة 10 كيلومترات جنوب مدينة الخليل، ويسكنه أكثر من 12 ألفا و675 لاجئا.

مخيمات غير معترف بها وجميعها في محافظة رام الله والبيرة:

إضافة إلى المخيمات المعترف بها من قبل "أونروا"، هناك 4 مخيمات مأهولة غير معترف بها، وفق مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وموسوعة المخيمات الفلسطينية وجميعها تقع في محافظة رام الله والبيرة:

مخيم بيرزيت: أسس عام 1948 في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله على قطعة مساحتها 23 دونما، لكنها تقلصت إلى أقل من 6 دونمات. اضطر أغلب سكانه إلى مغادرته، ويقدر عدد سكانه اليوم بنحو 600 نسمة.

مخيم قدورة: أنشئ عام 1948 على أرض مساحتها 25 دونما، ويقع داخل مدينة رام الله بالقرب من مستشفى رام الله الحكومي. ويقدر جهاز الإحصاء الفلسطيني عدد سكانه أواسط 2025 بنحو 1089 نسمة.

مخيم عين عريك: أقيم عام 1948 على بعد حوالي 7 كيلومترات إلى الغرب من مدينة رام الله، فوق أرض مساحتها 25 دونما. نزح أغلب سكانه ويسكنه اليوم حوالي 500 نسمة.

مخيم سلواد (غزة): أنشئ عام 1972م، ويقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الشرق من رام الله، على أرض مساحتها 28 دونما، ويقدر جهاز الإحصاء الفلسطيني عدد سكانه أواسط 2025 بنحو 534 نسمة.