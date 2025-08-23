نيوزويك: الأمم المتحدة تصف مجاعة غزة بفشل الإنسانية

أوردت مجلة نيوزويك الأميركية إعلان هيئة أمن الغذاء (آي بي سي) المدعومة من الأمم المتحدة رسميا أن غزة تواجه مجاعة، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التقرير واصفا إياه بـ"الكذبة الصريحة".

وقالت إن تقرير الهيئة ذكر أن المجاعة من صنع الإنسان بالكامل، نتيجة الحصار العسكري الإسرائيلي المستمر والهجمات خلال الحرب التي استمرت قرابة عامين، مؤكدا أنه يمكن "إيقافها وعكسها" إذا تم اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة.

ووصفت المجلة تقرير "آي بي سي" بأنه أول إعلان رسمي عن المجاعة في غزة، مما يجذب مزيدا من الاهتمام الدولي بضرورة وصول المساعدات، ومن المرجح أن يزيد من الدعوات لحلول سياسية.

رفض إسرائيلي

كذلك أوردت نيوزويك رفض إسرائيل إعلان المجاعة، ووصفها إياه بالمنحاز وغير الدقيق، واتهامها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقة المساعدات، وزعمها أن "الأشخاص الوحيدين الذين يعانون الجوع في غزة هم الرهائن الإسرائيليون".

وقالت إن هذا الخلاف يبرز التوتر بين الوكالات الإنسانية العالمية وإسرائيل، التي تواصل عملياتها العسكرية في مدينة غزة بينما تستعد لهجوم أوسع.

وكانت "آي بي سي" قد رفعت محافظة غزة إلى المرحلة الخامسة من مدرج الأمن الغذائي، وهي أعلى مرحلة في المدرج، والمحدد بالجوع والفقر والموت، كما قدرت أن حوالي 500 ألف شخص، ما يقرب من ربع سكان غزة، يعانون بالفعل من المجاعة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 640 ألفا بحلول نهاية الشهر المقبل.

آي بي سي: لا ينبغي لأحد أن يشك في ضرورة الاستجابة الفورية وعلى نطاق واسع

نهاية وقت النقاش والتردد

وأشارت نيوزويك إلى ما ذكره تقرير "آي بي سي" من أن وقت النقاش والتردد قد انتهى، وأن الجوع حاضر وينتشر بسرعة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ضرورة الاستجابة الفورية وعلى نطاق واسع.

وذكرت أيضا تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية من صنع الإنسان، وإدانة أخلاقية وفشل للإنسانية نفسها، مضيفا أن المجاعة ليست مسألة طعام؛ إنها انهيار متعمد للأنظمة الضرورية لبقاء الإنسان.

وختمت المجلة تقريرها بأن إعلان المجاعة في غزة يأتي بينما تكثف إسرائيل استعداداتها لاحتلال مدينة غزة، ونتنياهو يقول إن إسرائيل ستستأنف المفاوضات لإطلاق سراح "الرهائن"، ولكن فقط وفقا لشروط تراها مقبولة.