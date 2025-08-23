ألوية الناصر صلاح الدين تستهدف آليات وجنود الاحتلال بالهاون في خان يونس

بثت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مشاهد من قصف مقاتليها بالاشتراك مع "كتائب شهداء الأقصى– لواء العامودي" قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط شارع الفلل شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون 60 مليمترا، وذلك بتاريخ 22 أغسطس/آب الجاري.

وأظهرت المشاهد المصورة عناصر القوة المشتركة أثناء إعداد ونصب المدافع، حيث أكد أحد المقاتلين أن هذا القصف يأتي "ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا المجاهد الصابر"، مضيفا "إنه لجهاد، نصر أو استشهاد".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بمقتل جندي إسرائيلي خلال ما أطلقت عليه "حدثا أمنيا صعبا" في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الجندي قُتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها.

وتأتي هذه الخسائر الجديدة لتؤكد فشل الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، حيث لم يفلح الاحتلال -رغم توغله في مساحات واسعة من غزة- في إيقاف عمليات المقاومة ضد قواته ونقاطه العسكرية داخل القطاع.

كما يستمر القصف الصاروخي الذي يستهدف مدنا وبلدات إسرائيلية بين الفينة والأخرى.

خسائر الاحتلال أعلى

وعلى الصعيد الإحصائي، أقر جيش الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في غزة بمقتل 898 عسكريا وإصابة 6196 آخرين، وفقا للمعطيات المعلنة على موقعه الإلكتروني.

لكن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن أرقام خسائر الجيش الإسرائيلي أعلى من ذلك بكثير.

وفي هذا الإطار، يواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية والمادية، وذلك في ظل رقابة عسكرية مشددة على الإعلام الإسرائيلي تهدف إلى الحفاظ على الروح المعنوية للجنود.

وعلى النقيض من ذلك، تستمر إسرائيل بدعم أميركي لا محدود في ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

وتمضي تل أبيب في هذا المسار متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الجرائم.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية المستمرة عن استشهاد 62 ألفا و622 فلسطينيا وإصابة 157 ألفا و673 آخرين -معظمهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.

كما تسببت المجاعة المتعمدة في إزهاق أرواح 263 شخصا -بينهم 112 طفلا- في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة المحاصرة.