صحافة عالمية: مسؤول إسرائيلي يتمنى تدخل ترامب لإنهاء حرب غزة

تناولت صحف عالمية تطورات مهمة في ملفين دوليين حساسين، فقد ركّزت على التطورات الجارية للعدوان الإسرائيلي على غزة والأزمة الأوكرانية الروسية، كاشفة عن تفاصيل جديدة حول هذين الملفين الشائكين.

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، نقلت تقارير إسرائيلية عن أحد أبرز أعضاء الحكومة الإسرائيلية تمنياته لو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض على الحكومة إنهاء حرب غزة.

وحسب التقارير نفسها، فإن ذلك المسؤول قال إنه يتمنى أن يضيق ترامب ذرعا ويكرر ما فعله حين كانت المقاتلات الإسرائيلية في طريقها إلى طهران، عندما اتصل قائلا بحزم إن الأمر قد انتهى، "مما قدم حينذاك خدمة عظيمة لإسرائيل"، حسب تعبيره.

لكن المسؤول الإسرائيلي أكد أن ترامب لا ينوي فعل شيء من هذا القبيل، بل على العكس يريد حسم المعركة بأسرع وقت وبأكبر قدر من الألم.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية حجم الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين بقطاع غزة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يبالغ فيما يتعلق بخسائر المقاتلين الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباري قوله إنه لو صدقت التقارير العسكرية لظننا أننا قتلنا 200% من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المنطقة.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وفي تطورات الأزمة الأوكرانية، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بعد قرابة أسبوع على قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب، لن تتحقق توقعات الرئيس الأميركي بحدوث انفراجات وشيكة.

وأكدت الصحيفة أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لا يزال مشكلة مستعصية، ولا يبدو أن هناك وقفا لإطلاق النار أو تسوية سلمية في الأفق القريب.

وأضافت أن روسيا تستمر في قصف أوكرانيا بوابل من الصواريخ والمسيرات، مشيرة إلى أنه قد يكون الطرفان يناقشان تنازلات في الغرف المغلقة، لكن الهوة بين مواقف موسكو وكييف لا تزال شاسعة.

من جهتها، رصدت صحيفة "موسكو تايمز" العقبات التي قد تعرقل اللقاء الموعود بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرة إلى عدم وجود إرادة دبلوماسية واضحة لرفع مستوى اللقاءات الأوكرانية الروسية.

وأضافت الصحيفة أن الكرملين الذي يسعى لتغيير القيادة الأوكرانية ينظر إلى زيلينسكي على أنه "رئيس غير شرعي" بعد انتهاء ولايته العام الماضي، كما أشارت إلى أن مناطق شرق أوكرانيا، التي ستكون موضع تبادل مذكورة في دستور كلا البلدين، مما يعقّد فرص التسوية بشكل كبير.