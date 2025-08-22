إسرائيل تمنع عمدة برشلونة من الدخول بسبب موقفه من إبادة غزة

منعت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة رئيس بلدية برشلونة جاومي كولبوني من دخول إسرائيل، وذلك على خلفية قطع المدينة الإسبانية علاقتها مع تل أبيب منذ مايو/أيار الماضي بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن سلطة السكان والهجرة رفضت دخول كولبوني، الذي كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل في وقت متأخر من فجر اليوم.

وقالت الهيئة إن طلب تأشيرة كولبوني رُفض بسبب تشويه سمعة إسرائيل والمشاركة في مقاطعة البلاد، كما قالت إنه وفقا لطلبه كان يخطط لزيارة السلطة الفلسطينية أيضا.

ونقلت هآرتس عن مسؤولين قولهم إن كولبوني أُخطر بالرفض، وأبرزوا أن القرار يتماشى مع القانون الإسرائيلي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.

وكان مجلس بلدية برشلونة قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل بسبب الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وذلك في إعلان طالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة، وإلغاء حظر دخول المساعدات الغذائية الذي تسبب بمجاعة حادة بين الفلسطينيين جراء إغلاق إسرائيل المعابر منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

وجاء قرار بلدية برشلونة بقطع العلاقة مع إسرائيل بعد عام من اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، مما أثار استياء تل أبيب، مقابل ترحيب عربي واسع النطاق.

ومنعت إسرائيل خلال الشهور الأخيرة مسؤولين وناشطين غربيين من الدخول بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفضهم الإبادة والتجويع اللذين تنتهجهما تل أبيب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية لحد الآن أكثر من 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح أكثر من 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.