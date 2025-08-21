نيويورك تايمز: أسلوب حربي روسي جديد يثير مخاوف أوكرانيا

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى جاهدا للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الأوكرانية، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم كيم باركر ومايكل شويرتز- أن بوتين يواصل الضغط بقوة باستخدام تكتيكات تطورت على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة من الحرب، لتحقيق مكاسب لا تكاد تكون ملحوظة على الخريطة لأنها تقاس بمئات الأمتار، لا بمئات الأميال.

ونظرا لأن أسراب مسيّرات المراقبة تجعل أي حركة في ساحة المعركة خطيرة، يرسل الروس مجموعات صغيرة من الجنود المشاة الذين يصعب اكتشافهم، ويتسلل هؤلاء بفعالية عبر القوات الأوكرانية، ويعيدون تنظيم صفوفهم ثم يهاجمون، مكررين هذه الدورة مع تقدمهم ببطء.

استغلال الوقت

واستحوذت هذه الجماعات على بعض الأراضي في وقت سابق من هذا الشهر، وخاصة في منطقة دونيتسك الحيوية، كما طوقت تشكيلات أكبر من القوات الروسية بعض الدفاعات الأوكرانية، مما أثار مخاوف من أن خط المواجهة قد يبدأ في الانهيار بالتزامن مع بدء جهود واضحة في محادثات السلام الحالية.

وصرح القائد العسكري الأعلى لأوكرانيا الجنرال أوليكساندر سيرسكي بأن القوات الروسية تكثف عملياتها الهجومية شمال دونيتسك، وقال قائد اللواء الآلي 33 في أوكرانيا العقيد دميترو باليسا "مع بدء ظهور المفاوضات والصفقات السياسية، يحاول بوتين استغلال ضيق الوقت المتبقي للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي".

وأضاف متحدثا عن بوتين "لا يهمه عدد الجنود الروس الذين يموتون أو كمية المعدات المفقودة، ما يهمه الآن هو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من منطقة دونيتسك، وهذا بدوره قد تكون له عواقب سلبية علينا، لأنه سيجبرنا على الدخول في أي مفاوضات من موقع أضعف".

وذكرت الصحيفة أن روسيا استحوذت على جزء كبير من الأراضي التي تسيطر عليها حاليا عام 2014 عندما استولت على شبه جزيرة القرم، ثم أججت الحرب بالوكالة والتي أعقبت ذلك في شرق أوكرانيا وفي الأشهر الأولى بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022، وقد بلغت سيطرتها على الأراضي الأوكرانية قريبا من 20% خلال العام الماضي.

ولكن مع تراجع الدفاعات الأوكرانية على طول خط المواجهة الذي يمتد على نحو 1207 كيلومترات عبر شرق وجنوب البلاد، استولت القوات الروسية على ضعف مساحة هذه الأراضي بعد بدء هجومها الربيعي، وبدت أكثر الألوية الأوكرانية صرامة في المعارك منهكةً بعد استخدامها لسد الثغرات والانخراط في أخطر المعارك.

توغلات روسية

ولفهم ما يحدث في الحرب، يكفي -كما تقول الصحيفة- أن تنظر إلى دونيتسك، وهي نقطة محورية في ساحة المعركة وفي مفاوضات السلام، إذ يصر بوتين على أنها تنتمي بحق إلى روسيا، وفي اجتماعه مع ترامب في ألاسكا يوم الجمعة الماضي أقنعه بأن على أوكرانيا التنازل عن منطقة دونباس لموسكو لتحقيق السلام.

وتظهر خريطة ساحة المعركة التي تحتفظ بها "ديب ستيت" -وهي مجموعة أوكرانية مرتبطة بالجيش- تنامي التوغلات الروسية، مع تحقيق مجموعات صغيرة من قواتها مكاسب في الغرب والشمال.

وقال العقيد باليسا إن "هدفهم هو التقدم إلى أقصى حد ممكن، والتوقف والحفاظ على خط دفاعي. لقد اندفعوا ببساطة إلى الأمام واستقروا في أماكنهم. لم يكن وراء ذلك أي معنى إستراتيجي عميق".

وقال الرقيب الأول في اللواء الميكانيكي 93 فيتالي بياسِتسكي "هذا هو التكتيك الذي يستخدمونه الآن، تسلل ناجح خارج حدود منطقة مسؤوليتنا بقليل"، وأضاف أن الهجمات الآلية أصبحت نادرة نظرا للعدد الكبير من المسيّرات التي يمكنها اكتشاف حركة المركبات المدرعة والشاحنات والدراجات النارية.