كاتبة سودانية: المرتزقة الكولومبيون بدارفور خانوا إرث بوليفار وغيفارا

كشفت الكاتبة السودانية صباح المكي أن رئيس الوزراء كامل إدريس حرص على إيصال كلماته إلى شعوب أميركا اللاتينية بلغة صريحة سلسة، مستحضرا عمق التاريخ والأدب لإبراز خطر الارتزاق بالنسبة للكولومبيين.

وتابعت في مقال لها بموقع براون لاند نيوز أن إدريس بمخاطبته الكولومبيين وجميع الدول الناطقة بالإسبانية بلغتهم، تجاوز العوائق التي تفرضها شروط العمل الدبلوماسي وتحدث بصراحة، حيث حملت رسالته تفاصيل معاناة السودان، ولكنها حملت أيضا معاني تحذيرية واضحة.

وقالت إن إدريس ناشد ضمير أميركا اللاتينية، مذكرا بقادة كولومبيا الذين أدانوا تصدير المرتزقة إلى الحروب الأجنبية، وتحدث في خطابه عن كنوز الثقافة الإسبانية واستلهم تمرد بابلو بيكاسو، وأشعار بابلو نيرودا، والواقعية السحرية لغابرييل غارسيا ماركيز، ونضال ماريو فارغاس يوسا الإنساني، وخاطب الجميع بأن: "قفوا مع السودان، واكسروا حصار الفاشر، وضعوا حدا لتهريب المرتزقة".

ستالينغراد أفريقيا

وتابعت صباح المكي أن الفاشر تحملت حتى الآن أكثر من 400 يوم متتال من الحصار، ومن التجويع ومن انهيار المستشفيات، وقطع الأدوية والكهرباء، وموت الأطفال بسبب إغلاق الممرات الإنسانية عمدا.

وزادت أن الفاشر تتضور جوعا وتختنق أمام أعين العالم، ووصفتها بأنها ستالينغراد أفريقيا التي أصبحت رمزا لتحدي "آلة الحرب والحصار الذي تنظمه قوى أجنبية عازمة على كسر إرادة أمة بأكملها".

وتابعت أن رئيس الوزراء أورد في خطابه أسماء مرتزقة كولومبيين، لكنه لم يكشف عن هوية من يجندهم ويسلحهم ويمولهم، وهو ما تحدثت عنه تسريبات عديدة.

وقالت إن أهم تلك التسريبات هو أمر نشر سري من 18 صفحة، مكتوب باللغة الإسبانية ومؤرخ في 1 ديسمبر/كانون الأول 2024 في الفاشر، يحدد عمليات الوحدة الكولومبية "كتيبة عمليات ذئاب الصحراء".

الشباب الكولومبيون الذين كان ينبغي أن يكونوا ورثة رؤية غيفارا للعدالة العالمية يُستغلون اليوم كمرتزقة، ويُرسلون إلى السودان ليس للدفاع عن المضطهدين بل لمهاجمتهم، ليس لتجسيد التضامن، بل لخيانته

وأوضحت أن التسريب يشرح التسلسل القيادي والبروتوكولات التشغيلية وأهداف المهمة، بل يحدد الذخائر التي تستخدم، بما في ذلك الفوسفور الأبيض، وهو سلاح محظور صراحة بموجب القانون الدولي عندما يستخدم ضد المدنيين. وإدراجه في التوجيهات الرسمية ليس أمرا عاديا، بل هو دليل على وجود إستراتيجية مكتوبة لإبادة المدنيين، كما توضح الكاتبة.

وأكدت أن مثل هذه التوجيهات المكتوبة عثر عليها في ممتلكات المرتزقة الكولومبيين القتلى في دارفور، وتوثق هذه المقاطع عمليات قتالية جنبا إلى جنب مع قوات الدعم السريع، مما يكمل سلسلة الأدلة.

وذكرت أن هذه التسريبات تؤكد أن حرب السودان ليست صراعا أهليا، بل هي حرب إبادة تديرها قوى أجنبية، تمويلا وتنسيقا وتجنيدا للمرتزقة.

بوليفار وغيفارا

ولاحظت الكاتبة السودانية أن رئيس الوزراء السوداني استحضر في خطابه بعضا من الأسماء الأدبية البارزة في العالم الناطق بالإسبانية "لكنه لم يذكر الشخصية الأكثر إشراقا في الذاكرة الوطنية الكولومبية: سيمون بوليفار، المحرر، مؤسس كولومبيا الكبرى".

وتابعت أن بوليفار "لم يكن مجرد جنرال، بل كان ضمير قارة بأكملها، لقد علمنا أن الحرية لا تُمنح أبدا، بل تُنتزع، وأن الكرامة لا يمكن أن تدوم في ظل الاستعباد، وأن السيادة وحدها هي التي تضمن مستقبل الأمم".

وزادت أن بوليفار "كان صاحب رؤية للتضامن، ففي رسالته من جامايكا عام 1815 تنبأ بمصير مشترك لأميركا اللاتينية، مصير يهدده الانقسام والتبعية، وحذر من أن الاستقلال من دون وحدة هو وهم هش، وأنه ما لم تتحد الأمم فسيعاد استعمارها، إن لم يكن بواسطة الجيوش، فسيكون ذلك بواسطة المال والوكلاء والمرتزقة".

في ضوء ذلك، تبدو حقيقة اليوم -تتابع المكي- انقلابا مأساويا على إرث بوليفار، إذ تحول بعض الكولومبيين إلى مرتزقة في السودان.

كما تحدثت صباح المكي عن إرنستو "تشي" غيفارا الذي وصفته بالضمير الثوري لأميركا اللاتينية، حيث حمل لواء النضال من كوبا إلى الكونغو وبوليفيا.

وقالت إن "الشباب الكولومبيين الذين كان ينبغي أن يكونوا ورثة رؤية غيفارا للعدالة العالمية يُستغلون اليوم كمرتزقة، ويُرسلون إلى السودان ليس للدفاع عن المضطهدين بل لمهاجمتهم، ليس لتجسيد التضامن، بل لخيانته".

وقالت إن ما يحتاجه العالم الآن هو الأفعال، ابتداء من الضغط على الحكومات لتفكيك شبكات التجنيد، والملاحقة القانونية للشركات التي تتاجر بالبشر كما لو كانوا سلعا، وليس انتهاء بفرض عقوبات على المموّلين الذين يتاجرون بالدماء، وفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لمدينة الفاشر المحاصرة.