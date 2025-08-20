واشنطن بوست: هذا ما طالبت به روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب

قالت صحيفة واشنطن بوست إن تساؤلات رئيسية عما قد يقبله الجانبان، الروسي والأوكراني، لا تزال مطروحة بعد أن أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات متتالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم سامي ويستفال وماري إليوشينا- أن موسكو وكييف لا تزالان فيما يبدو متباعدتين بشأن الشروط التي قد تقبلانها لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ووسط جولة دبلوماسية سريعة شملت محادثات بين ترامب وبوتين في ألاسكا، وأخرى في البيت الأبيض مع زيلينسكي وقادة أوروبيين، حافظ الزعيم الروسي على شروطه القصوى لأي تسوية محتملة، وبدا أن أوكرانيا وروسيا في طريق مسدود بشأن قضايا رئيسية، لخصتها الصحيفة كالتالي:

الأراضي

بعد 3 سنوات ونصف من الحرب، تسيطر روسيا على نحو خمس مساحة أوكرانيا -حسب الصحيفة- وقد استبعد الكرملين التنازل عن أي من الأراضي التي استولى عليها، بعد أن ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، رغم أنها لا تزال معترفا بها دوليا كجزء من أوكرانيا.

ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا عام 2022، ضمت بشكل غير قانوني -حسب الصحيفة- مناطق أخرى، وقالت روسيا وفي مذكرة أصدرتها في يونيو/حزيران، إن "المعيار الرئيسي" للتسوية النهائية هو الاعتراف القانوني الدولي بدمج جميع المناطق التي تسيطر عليها في الاتحاد الروسي، وأكد بوتين أن روسيا وأوكرانيا "شعب واحد. كيان واحد" واتهم الغرب باستخدام أوكرانيا "كمشروع عدواني مناهض لروسيا".

أما زيلينسكي فقد ظل يؤكد أن أوكرانيا لن تتنازل عن أية أراض، وقال قبل اجتماعه مع ترامب إن مسألة الأراضي بالغة الأهمية، ولا تنبغي مناقشتها إلا "على المستوى الثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا"، ولكن ترامب دعا لمناقشة التبادل المحتمل للأراضي، مع مراعاة خطوط الحرب الحالية.

وتشمل شروط روسيا أيضا نزع سلاح أوكرانيا، وتحديد الحد الأقصى لعدد القوات المسلحة الأوكرانية، والأسلحة "وخصائصها المسموح بها"، كما تطلب تأكيدا بأن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة نووية ولن تقبل بها، علما أن كييف تخلت عن أسلحتها النووية عام 1994، مقابل ضمانات أمنية من روسيا.

الحياد والضمانات الأمنية

من جهة أخرى، ترفض موسكو إمكانية توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقد صرحت بأن المعيار الرئيسي لاتفاقية السلام سيكون "حياد أوكرانيا"، أي رفض انضمامها إلى التحالفات والائتلافات العسكرية، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية التي تنتهك مبدأ الحياد.

إعلان

ولكن زيلينسكي يرى أن عضوية أوكرانيا في التحالف ضمانة أمنية رئيسية، كما "يعتبر أن انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي جزء من الضمانات الأمنية"، ولكن ترامب قال في منشور إنه بالنسبة لأوكرانيا، "لا عودة" لشبه جزيرة القرم و"لا انضمام إلى الناتو"، وأضاف "بعض الأشياء لا تتغير أبدا".

ومع ذلك، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف قبل يوم من زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم ضمانات أمنية بموجب المادة الخامسة، ولكن ليس من الناتو مباشرة، بل من الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى".

واستبعد الكرملين وجود قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا، وخاصة من دول الناتو، وقال إن اتفاق السلام سيتطلب حظرا على النشاط العسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا.

تخفيف العقوبات

يؤكد الكرملين علنا أن جميع العقوبات غير قانونية ويجب رفعها، إلا أن موسكو سرا -كما تقول الصحيفة- سترحب بأي تخفيف للعقوبات الأميركية، وقد طالبت برفع جميع العقوبات الاقتصادية بين روسيا وأوكرانيا.

وكان من أهم الإجراءات التي واجهتها روسيا تجميد أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في الغرب، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي العام الماضي خطة لاستخدام الفوائد المتأتية من هذه الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا، وهو ما دانه بوتين ووصفه بأنه "سرقة".

عودة المدنيين والجنود

صرح زيلينسكي يوم الاثنين بأن جزءًا أساسيا من الاتفاق سيكون إعادة آلاف الأطفال المختطفين إلى أوكرانيا، كما قال إنه يريد إعادة الجنود والمدنيين المسجونين، بمن فيهم الصحفيون.