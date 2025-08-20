طهران – بعد مرور نحو شهرين على الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، كشفت شركة "روساتوم" الروسية عن مفاوضات مع طهران لبناء جيل جديد من المفاعلات النووية الصغيرة، في خطوة قد تُحوّل أنقاض المفاعلات المدمرة إلى فرصة لتعزيز قدرات إيران النووية من جهة، ومعالجة عجزها المتفاقم في قطاع الطاقة من جهة أخرى.

وعلى وقع المسارات الدبلوماسية المتبادلة بين طهران والعواصم الأوروبية لثني الأخيرة عن تفعيل آلية الزناد مقابل إعادة الجانب الإيراني إلى طاولة المفاوضات، أعلن أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة "روساتوم" أن إيران قدمت مقترحا لتوسيع أجندة التعاون الثنائي في الطاقة النووية، بما في ذلك بناء مفاعلات نووية صغيرة.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن ليخاتشوف قوله إن المفاوضات بين الجانبين تمضي على قدم وساق، معربا عن أمله -خلال مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الروسي يوم الجمعة الماضي- أن يوقع الطرفان اتفاقيات لمباشرة العمل قريبا، كما كشف عن عرض روسي لتوطين التقنيات النووية في إيران.

توجيهات المرشد

ورغم تفاعل الصحافة الإيرانية مع إثارة ملف إنشاء مفاعلات نووية صغيرة على الأراضي الإيرانية، فإن الموضوع لم يعد جديدا على الأوساط السياسية بطهران، بل يذكرهم بتصريح ليخاتشوف بشأن توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي يوم 10 يونيو/حزيران 2023، حيث اعتبر أن العمل على إنشاء محطات طاقة صغيرة ومنخفضة السعة ضروري.

ولدى استقباله حشدا من العلماء والخبراء ومسؤولي الصناعة النووية في بلاده، خاطبهم خامنئي قائلا "خذوا موضوع إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية الذي أعلناه قبل سنوات على محمل الجد، وتابعوا إنجاز هذا الهدف بشكل ممنهج"، مؤكدا أن بلاده بحاجة إلى محطات الطاقة الصغيرة في شتى القطاعات.

ومنذ ذلك الحين تحوّل موضوع إنشاء هذه المفاعلات إلى بيت القصيد في حقل الأبحاث النووية للدولة التي كانت حينها تكابد بدايات الأزمة الكهربائية، لكن اصطدم تنفيذها بعتبة التكنولوجيا التي لم تتمكن من توطينها بعد رغم عقدها تحالفات شراكة إستراتيجية مع كل من الصين وروسيا اللتين، تمتلكان معرفة متقدمة فيها.

من جانبه، أعلن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي عن توصل الجانبين الإيراني والروسي إلى اتفاق لبناء محطات طاقة كبيرة وصغيرة بسعة 5000 ميغاواط، وذلك خلال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى موسكو مطلع العام الجاري.

يأتي ذلك في وقت استغرق فيه تعاون طهران مع موسكو لبناء مفاعل بوشهر النووي نحو ثلاثة عقود دون أن يتمكن من سد حاجة البلاد من الكهرباء، ناهيك عن كلفته الباهضة، لكن رغم ذلك يرى مراقبون في إيران أن الجانب الروسي لا يزال يمثل الخيار الأنسب لها للتحول من الاعتماد على مفاعلات متمركزة إلى اللامركزية النووية.

ميزات نوعية

من ناحيته، يعتقد الأمين العام لحزب "سبز" (الأخضر) المحافظ حسين كنعاني مقدم أنه لابد من مواكبة أحدث التقنيات النووية واستخدامها لتلبية حاجات البلاد في شتى المجالات لاسيما في قطاعات الطاقة والصحة وتحلية المياه، مؤكدا أن المساحة اللازمة لإنشاء بعض نماذج المفاعلات النووية الصغيرة لا تتجاوز 4 أمتار مربع.

وفي حديث للجزيرة نت، يوضح كنعاني أن بلاده تأخذ من الغواصات النووية نموذجا مثاليا في مشاريعها لبناء محطات طاقة نووية صغيرة الحجم كونها تمثل حلا مناسبا لتوفير الطاقة للمناطق النائية وبتكاليف استثمارية أقل وفترات زمنية أقصر مقارنة بالمفاعلات الكبيرة، مستدركا أن نماذج الغواصات النووية تمتلك دورة وقود طويلة الأمد دون الحاجة لإعادة تزويدها بالقود بين الفينة والأخرى.

ويشير إلى أن مستويات أمان المفاعلات الصغيرة أعلى من النماذج الكبيرة لاسيما أنه يمكن تصميم الصغيرة على أن تكون متحركة، بالإضافة إلى مرونة توزيعها في جغرافيا البلاد تحت الجبال أو في الصحاري وحتى داخل المنازل السكنية، من دون الحاجة إلى الشبكات الكلاسيكية لنقل الطاقة.

وعلى الرغم من أن الجمهورية الإسلامية سبق أن خططت لبناء مفاعلات نووية جديدة لتوليد الطاقة مثل منشآتها النووية الكبيرة الأخرى، وفق كنعاني، فإنها قد تلغي تنفيذ هذه المشاريع الضخمة وتستبدلها بنماذج صغيرة موزعة في ربوع البلاد، فضلا عن توطينها هذه التكنولوجيا الجديدة.

تجربة الحرب

من جهته، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة آزاد الإسلامية ياسر إرشادمنش أن توجيه القيادة الإيرانية العليا بتطوير المفاعلات النووية الصغيرة لم يأت اعتباطا وليس مجرد توصية تقنية، وإنما خطة جيوسياسية لمواجهة التحديات الداخلية -ومنها عجز الطاقة- والخارجية المتمثلة في الهجمات الإسرائيلية والأميركية على أبرز المنشآت النووية وسط البلاد.

وفي حديثه للجزيرة نت، يشير الأكاديمي الإيراني إلى أن مهاجمة منشآت نطنز وفوردو كشفت هشاشة المركزية النووية في البلاد، معتبرا أن اللامركزية وتوزيع المفاعلات في ربوع الجغرافيا الواسعة يمثل الحل الأمثل للتقليل من المخاطر الإستراتيجية وضمان أمن الطاقة مستقبلا.

وإن كان العمل بمباشرة بناء مفاعلات نووية صغيرة "قد تأخر كثيرا في إيران"، فإن إرشادمنش يرى أنه سيكون مجديا ومتناسبا مع موقف طهران الرسمي القاضي بضمان حقها في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، ذلك لأن توزيع المئات منها في ربوع البلاد وفي أماكن سرية سيكون كفيلا بمواصلة التخصيب وسيضع حدا للمغامرات الخارجية.

وخلص إلى أن الاعتماد على عدد محدود من المفاعلات النووية سيكون خطأ إستراتيجيا بعد تجربة الهجوم الأميركي والإسرائيلي على منشآت إيران النووية، وأن جميع الدول الأخرى ستجد في التشتيت الجغرافي ضرورة وجودية لمصالحها الوطنية.

وبينما تسرّع الهجمات العسكرية على منشآت إيران النووية من عزمها استبدال مفاعلاتها الكبيرة بنماذج صغيرة لتقليل مخاطر الاستهداف الأجنبي ومواجهة العمليات التخريبية، يتساءل مراقبون: هل ستشكل حرب يونيو/حزيران الماضي ذريعة ذهبية لتسريع برنامج طهران النووي تحت شعار "أمن الطاقة"؟