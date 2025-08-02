غزة- في الوقت الذي تروّج فيه وسائل إعلام إسرائيلية ودولية لدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تفيد شهادات ميدانية من مواطنين فلسطينيين، أن شيئا لم يتغير على أرض الواقع، وأن هذه المساعدات "لا تصل إلى مستحقيها"، بل تُترك عرضة للنهب بعد أن يرفض الاحتلال تأمين وصولها.

ورصد مراسل الجزيرة نت، آراء عدد من المواطنين في مناطق مختلفة من القطاع، ووجّه لهم أسئلة مباشرة عمّا إذا كانوا قد تلقوا أي نوع من المساعدات التي يُقال إنها تدخل منذ الإعلان الإسرائيلي الأخير عن "تحسين التدخل الإنساني".

وأجمعت الإجابات على عدم تسلمهم أي مساعدات، مؤكدين أن الصور المتداولة عن شاحنات تمر عبر المعابر لا تعكس الحقيقة، بل تضلل الرأي العام العالمي، وتمنح الاحتلال فرصة للهروب من مسؤولياته تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة.