غازيتا: أين يمكن أن تعقد القمة الثلاثية بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟

في تقرير نشرته صحيفة "غازيتا" الروسية يسلط ألكسندر كاربوف الضوء على إمكانية عقد لقاء ثلاثي محتمل، يجمع بين قادة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في ظل التوترات المستمرة بأوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الاثنين، أنه بدأ ترتيبات لعقد قمة سلام ثنائية بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن تتبعها قمة ثلاثية يشارك فيها هو بنفسه.

وقال ترامب -بعد استضافته زيلينسكي وزعماء أوروبيين في البيت الأبيض– إنه في ختام الاجتماعات "اتصلت بالرئيس بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي".

الأماكن المقترحة

وينقل الكاتب عن قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن القادة الأوروبيين اقترحوا على الرؤساء الثلاثة عقد القمة الثلاثية المحتملة في أوروبا، وتشمل هذه المواقع روما وجنيف والفاتيكان وبودابست وهلسنكي ومطار أتاتورك في إسطنبول.

وأفادت "سكاي نيوز" أنه خلال مؤتمر فيديو لقادة "تحالف الراغبين"، اقترحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أن تُعقد القمة في روما، بينما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدينة جنيف.

من جهته، أبدى كل من زيلينسكي وترامب موافقتهما على أن تكون روما أو الفاتيكان مواقع محتملة لعقد الاجتماع، فيما يُرجح أن يفضل بوتين مدينة جنيف، وفقا لمصادر القناة.

وأعلنت كل من إيطاليا وسويسرا استعدادهما لاستضافة المفاوضات، كما أن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يدرسون مواقع أخرى محتملة، من بينها بودابست وهلسنكي.

في المقابل، صرحت سفارة روسيا في المجر بأنها لا تمتلك أي معلومات حول التحضيرات لعقد لقاء محتمل بين الرؤساء الثلاثة في بودابست.

مطار أتاتورك

من جانبها، ذكرت صحيفة "ملييت" التركية أن مكان عقد القمة قد يكون مطار أتاتورك في إسطنبول.

وأوضحت الصحيفة أن اختيار المطار يعود إلى موقعه الملائم ومستوى الأمان العالي، مشيرة إلى أنه سبق أن استقبل وفودا رسمية، ومجهز بغرف للضيوف الرسميين ومرافق للصحافة، كما يمكن نشر أنظمة الدفاع الجوي بسرعة واستيعاب طائرات جميع رؤساء الدول والوفود.

وفي سياق متصل، اقترحت النائبة العامة السابقة لشبه جزيرة القرم ناتاليا بوكلونسكايا عقد اللقاء على الأراضي القرمية، وكتبت على قناتها في تليغرام "إذا عقد الاجتماع فعلا، فلا يوجد مكان أفضل من شبه جزيرة القرم. فهذه الأرض شهدت أحداثا تاريخية عالمية تمثل بداية عصور وتغيرات جديدة".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قال إن الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني سيلتقيان في غضون أسبوعين، وإن مكان عقد هذا الاجتماع -الذي وافق عليه بوتين خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي- لم يحدد بعد.