جون بولتون: لماذا يُعد ترامب أسوأ مفاوض في العالم؟

في مقابلة بودكاست مع موقع ديلي بيست الأميركي تحدث جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق عن سبب اعتبار كثيرين، بمن فيهم هو، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسوأ مفاوض في العالم.

وأوضح بولتون الذي شغل منصب المستشار منتصف فترة ترامب الرئاسية الأولى لمقدمة البودكاست جوانا كولز أن ترامب "عادة لا يقرأ المواد الإعلامية التي يعدّها موظفو مجلس الأمن القومي الأميركي، بمساهمات من جميع الدوائر والوكالات المعنية. هذه المواد تُعدّ بعناية، وأنا واثق أنه لم يقرأ الكثير منها في معظم الحالات".

وقارن بولتون بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما الأخيرة في ألاسكا، قائلا إن بوتين كان تلقائيا وكان في أفضل حال، بعكس ترامب.

صعوبة الترتيب للجلسات

وأضاف بولتون أنه سبق له أن أطلع ترامب على قمة أخرى مهمة مع بوتين عام 2018، مشيرا إلى الصعوبات التي رافقت ذلك.

وأشار إلى أن محاولة ترتيب جلسات إحاطة قبل مغادرة واشنطن كانت صعبة أحيانا، مستشهدا بالتحضيرات على متن الطائرة الرئاسية أثناء الرحلة من أسكتلندا إلى فنلندا في يوليو/تموز 2018.

وقال: "أثناء تلك الرحلة أطلعتُه على قضايا الأسلحة الإستراتيجية والتفاوض مع روسيا أثناء الطيران، وكان يشاهد مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وكرواتيا، فوجدت صعوبة لجذب انتباهه".

وبالنسبة لقمة الجمعة في ألاسكا، أضاف بولتون أن بوتين بدأ الحوار بسرعة، ثم استقلا سيارة الرئاسة، مما أتاح لبوتين دقائق كاملة من الحديث الانفرادي.

بولتون: ترامب عادة لا يقرأ ما يكتبه موظفو المؤسسات الحكومية المعنية بالتحضير للاجتماعات

نجاح بوتين

وأوضح بولتون بعد المؤتمر الصحفي اللاحق لقمة ألاسكا: "خرجتُ بانطباع قوي أن بوتين شعر بأن الاجتماع كان ناجحا جدا، بينما ربما شعر ترامب أن النتائج لم تكن كذلك".

وعند سؤاله عن الفروقات بين ترامب في فترته الأولى والآن، كشف بولتون عن أن الرئيس يخلط بين الأسماء أحيانا، لكنه قال "لا ينبغي استخلاص الكثير في ذلك".

إعلان

وأضاف "أحيانا كان يناديني مايكل، وظن البعض أنه يخلط بيني وبين مايكل بولتون المغني، لكن أعتقد أنه كان يخلط بيني وبين مايكل بومبيو، وزير الخارجية".