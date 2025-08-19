واشنطن- عاشت الجزيرة نت أجواء قمة واشنطن الاستثنائية التي جمعت أمس الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبزعماء أوروبيين من خلال وجودها داخل البيت الأبيض.

ورصدت الجزيرة نت تغطية عدد قياسي -بلغ مئات الصحفيين- للحدث الذي تم الترتيب له على عجل خلال اليومين السابقين له.

ومن أهم مشاهد القمة ما جرى داخل قاعات الاجتماعات وخارجها، حيث تظاهر خارج البيت الأبيض المئات من أنصار أوكرانيا، وطالبوا باستمرار الدعم الأميركي لها.

وصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض مرتديا ملابس رسمية سوداء بدلا من الزي العسكري الذي اعتاد على ارتدائه منذ بدء الحرب، وكان أهم ما ميز لقاءه السابق بترامب في فبراير/شباط الماضي.

حكاية البدلة

وداخل المكتب البيضاوي أشاد براين غلين كبير مراسلي البيت الأبيض لموقع "صوت أميركا الحقيقي" المحافظ بالبدلة، وقال "بادئ ذي بدء، الرئيس زيلينسكي، إنك تبدو رائعا في تلك البدلة"، وأضاف ترامب من جانبه "قلت نفس الشيء".

وردّ زيلينسكي "أنت ترتدي نفس البدلة"، وانطلقت الابتسامات والضحك من الغرفة، بمن في ذلك من الرئيس الأميركي.

ومزح الرئيس الأوكراني، وقال للصحفي "لقد تغيرت، أنت لم تفعل، ترتدي نفس البدلة".

وكان غلين قد أحرج زيلينسكي في لقاء فبراير/شباط الماضي عندما استجوبه بشأن ملابسه العامة، والتي تضمنت سترة خضراء داكنة عسكرية، وسأل الصحفي آنذاك "لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت تجلس مع أعلى مستوى في أهم مكتب في هذه الدولة وترفض ارتداء بدلة، هل تمتلك واحدة؟".

وبدأ اجتماع أمس ببعض الإطراء رفيع المستوى، وشكر زيلينسكي ترامب بغزارة على جهوده لإنهاء الصراع وأشاد بسيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب لإرسالها رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأطفال الأوكرانيين المختطفين، وقدّم خطابا لميلانيا وطلب من ترامب إيصاله لها، وسط ابتسام الحاضرين في المكتب البيضاوي.

إعلان

ونشر ترامب على منصته تروث سوشيال "رسالة السلام" من السيدة الأولى، والتي تم تسليمها باليد إلى بوتين في قمة ألاسكا يوم الجمعة الماضي.

خريطة

وخلال اجتماعهما عرض الرئيس الأميركي على زيلينسكي خريطة تُظهر نسبا مئوية من المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وبدا زيلينسكي وكأنه يعترف بالخريطة خلال اجتماع لاحق مع ترامب والقادة الأوروبيين، وذكر أنه شرح له تفاصيل ساحة المعركة عليها، وقال "شكرا لك على الخريطة"، فأجاب ترامب "خريطة جيدة"، وردّ الرئيس الأوكراني ساخرا "أفكر في كيفية استعادتها"، ليرد ترامب "ستحصل على واحدة".

ويُعتقد أن هناك رسالة من وراء إظهار الخريطة في المكتب البيضاوي، وهي تذكير باقتناع ترامب بأن روسيا ستحتفظ بالسيطرة على الأراضي الأوكرانية، ويعد موضوع تنازل كييف عن هذه الأراضي إحدى نقاط الخلاف الرئيسي بين الجانبين الأميركي والأوروبي.

توبيخ فشكر

واستبق ترامب اللقاء بنشر تغريدة على منصة تروث سوشيال قال فيها إن "زيلينسكي يمكنه إنهاء الحرب فورا تقريبا إذا وافق على العديد من المطالب، بما في ذلك عدم عودة شبه جزيرة القرم"، في إشارة إلى شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو في عام 2014.

وبعد نحو 6 أشهر من توبيخه في الغرفة نفسها بسبب عدم الامتنان شكر زيلينسكي ترامب 3 مرات في تصريحاته الأولية في المكتب البيضاوي أمس الاثنين، ثم شكره لاحق لسماحه لأوروبا بشراء أسلحة أميركية الصنع نيابة عن بلاده.

وفي حديثه لوسائل الإعلام للمرة الثانية في الغرفة الشرقية، وصف محادثته مع ترامب بأنها بناءة ومحددة، والأفضل التي أجراها الزعيمان.

وأشاد الرئيس الأميركي بنظيره الأوكراني خلال تصريحات قبل اجتماعهما الخاص، وهي لهجة مختلفة تماما عن اشتباكهما في المكتب البيضاوي في فبراير/شباط الماضي عندما انتقده ترامب ونائبه جيه دي فانس لإصراره على مطلب الضمانات الأمنية.

ثم طلب ترامب من زيلينسكي حصة بقيمة 50 مليار دولار في صناعة الطائرات المسيرة الأوكرانية من شأنها أن تضمن بعض المكاسب للولايات المتحدة، وقد قامت كييف ببناء صناعة كبيرة لهذه الطائرات منذ بدء الحرب مع روسيا.

من جهته، عرض زيلينسكي شراء أسلحة ومعدات أميركية بقيمة 100 مليار دولار بمساعدة مالية من شركاء أوروبيين، وتشير تقديرات إلى أن ترامب يبدو أنه كان لديه رد إيجابي.