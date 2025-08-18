لاكروا: غزة تعاني من كارثة غير مسبوقة والحل وقف إطلاق النار

كتب رئيس تحرير صحيفة لاكروا جان كريستوف بلوكين أن الوضع في قطاع غزة أصبح كارثيا بين خطر المجاعة وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما يعني ضرورة الضغط لفرض وقف إطلاق النار.

وأوضح الكاتب -في افتتاحية الصحيفة الفرنسية- أنه يجب مهما كان الثمن، وحتى لو كانت الصور والمعلومات المتداولة نادرا ما تكون محايدة، أن نبقي اهتمامنا منصبا على قطاع غزة، حيث تتكشف مأساة مروعة في هذه المنطقة الفلسطينية المكتظة بالسكان، والتي تشهد حربا منذ 22 شهرا.

وذكر بأن المجاعة كامنة في أماكن عديدة، ومناطق جديدة يسكنها عشرات الآلاف من السكان الذين يعانون من قصف عنيف ومتواصل، حتى قبل أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 8 أغسطس/آب شن هجوم واسع النطاق بهدف معلن هو "نزع سلاح" حركة حماس وتحرير الأسرى في غزة، في حملة عسكرية لا تزال في مراحلها الأولية، مواصلا دوامة من التصعيد لا نهاية لها كما يبدو.

ومن المفارقات أن أحد التحديات في هذا الصراع هو القدرة على تصوير الواقع، لأن حرب الصور مستعرة أيضا على الرغم من أن إسرائيل تقيد -بمنعها الصحفيين الأجانب من دخول البلاد- القدرة على إجراء تحقيقات مستقلة، ولكن الصور مع ذلك وفيرة.

ومن حيث ينوي الجانب الفلسطيني إظهار الطبيعة الدنيئة والقاسية للصراع، يسعى الجانب الإسرائيلي إلى إخفائه ونزع الشرعية عن المعلومات المتعلقة بمعاناة السكان، وبالتالي تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في نقل المعلومات الموثوقة، كما يقول الكاتب.

وأكد المقال أن لاكروا تقوم بذلك بالاعتماد على معلومات تقدمها جهات مستقلة، كالشبكات الكنسية ووكالات الأمم المتحدة، ودول لديها مصادر استخباراتية خاصة بها، ومنظمات غير حكومية لا يزال يصرح لها بالعمل على الأرض.

وأكد أنها تتفق جميعا على أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأن السبيل الوحيد لوقفها هو التوصل إلى وقف إطلاق النار.