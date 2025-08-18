ديلي بيست: ترامب ينفجر غضبا بسبب التغطية السلبية لقمة بوتين

قال موقع ديلي بيست الأميركي إن نوبة غضب شديدة انتابت الرئيس دونالد ترامب عند الإفطار صباح الأحد بسبب التغطية الإعلامية السلبية للقمة التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي وصفها الإعلام بالفاشلة.

وأوردت الصحيفة أن وسائل الإعلام الأميركية أفادت بأن ترامب لم يحقق شيئا يذكر من لقائه التاريخي مع بوتين في أنكوراج بولاية ألاسكا، باستثناء محاضرة غامضة من بوتين عن "القضاء على جميع الأسباب الجذرية الرئيسية" لهجومه الشامل على أوكرانيا.

وفي إحاطة بعد الاجتماع، تقول ديلي بيست إن ترامب قال "لا يوجد اتفاق حتى يكون هناك اتفاق، سأتواصل مع حلف الناتو، وسأتواصل مع الأشخاص الذين أراهم مناسبين، وبالطبع سأتصل بالرئيس زيلينسكي وأطلعهم على اجتماع اليوم، الأمر في النهاية يعود إليهم".

يشعر بالضغط

لكن من خلال منشوراته على منصته تروث سوشيال، يبدو أن ترامب يشعر بالضغط لعدم قدرته على عقد أي اتفاق مع بوتين بعد أن كان يفتخر بنفسه سابقا باعتباره صانع الاتفاقات الرئيسي لأميركا، يوضح الموقع.

وكتب ترامب "من المذهل كيف تشوّه الأخبار الزائفة الحقيقة بعنف عندما يتعلق الأمر بي. لا يوجد شيء أستطيع قوله أو فعله يدفعهم إلى الكتابة أو التقرير عني بصدق. لقد عقدت اجتماعا رائعا في ألاسكا حول حرب بايدن الغبية، حرب لم يكن ينبغي أن تحدث أبدا!!!".

ومضاعفا غضبه صباح الأحد، أضاف ترامب: "إذا جعلت روسيا تتخلى حتى عن موسكو كجزء من الصفقة، فإن الأخبار الزائفة، والديمقراطيين اليساريين المتطرفين، سيقولون إنني ارتكبت خطأ فادحا واتفاقا سيئا للغاية، لهذا السبب هم الأخبار الزائفة!".

جائزة نوبل

وقبل اجتماع يوم الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القيادات الأوروبية، حرص ترامب أيضا على الترويج لمحاولته المستمرة للحصول على جائزة نوبل للسلام، وكتب: "يجب عليهم أيضا الحديث عن الحروب الست وغيرها، التي أوقفتها أنا للتو!!! ماغا".

ومع ذلك -يتابع الموقع- وحتى قبل فشل القمة، خرج خبراء "ماغا" ليقولوا إن ترامب يستحق الجائزة بغض النظر عن النتيجة.

ونقل الموقع عن أحدهم وهو غيرالدو رايفيرا قوله "إذا كان لديك رئيس للولايات المتحدة يبذل جهدا كبيرا من أجل السلام، حتى لو لم ينجح تماما، فقط الجهد بحد ذاته واضح جدا، علني جدا، وقوي جدا. تعلمون أنه يستحق الاعتراف، على الأقل؛ لذلك".

وأجمعت كبريات الصحف الأميركية على انتقاد قمة ألاسكا بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، فرأى بعضها أن ترامب لم يحصل على الكثير، وأكد البعض الآخر أن القمة فشلت، ولكن الأمر كان يستحق المحاولة.

وبُعيد القمة، قالت واشنطن بوست إن القمة بدأت بسجادة حمراء وانتهت بخروج مبكر ورصين، ورأت وول ستريت جورنال أن ترامب فرش السجادة الحمراء لبوتين ولم يحصل على الكثير في المقابل، فيما أشارت فورين بوليسي إلى أن مناورة ترامب مع بوتين فشلت، ولكن الأمر كان يستحق المحاولة، ونقلت نيوزويك عن مسؤول أوكراني قوله إن القمة كانت فاشلة.