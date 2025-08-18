القسام تدمر جرافة عسكرية وتستهدف قوات الاحتلال في شمال غزة

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد فيديو لعملية عسكرية نوعية في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وتضمنت العملية تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا جرافة عسكرية إسرائيلية وقوة راجلة متوغلة.

وجاءت هذه العملية ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، حيث وثقت الكتائب مراحل التنفيذ كاملة منذ مرحلة الإعداد وحتى التدمير الفعلي للأهداف.

وأظهرت المشاهد المصورة مراحل إعداد العبوات الناسفة، بدءاً من تجهيز عبوات الشواظ بالمواد التفجيرية عالية القدرة التدميرية.

تلا ذلك زراعة العبوات المتفجرة في المسارات المحددة مسبقاً لتقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية.

ونتج عن التفجير تدمير كامل لجرافة عسكرية من طراز "دي 9″، و أظهرت المشاهد بقايا الآلية المدمرة في موقع الانفجار.

وتضمنت العملية رصد قوة مشاة إسرائيلية متوغلة، حيث رصد عناصر الكتائب تحركات قوة جيش الاحتلال قبل تفجير عبوة ناسفة في مسار تقدمها.

قصف بالهاون

كما شملت العملية استهداف تجمعات وآليات القوات الإسرائيلية في منطقة جباليا البلد باستخدام قذائف الهاون، حيث وثقت المشاهد عملية نصب مدافع الهاون من قبل عناصر الكتائب، تلاها إطلاق القذائف باتجاه مواقع القوات المعادية.

وكانت الكتائب بثت أمس الأحد تسجيلاً مصورا يوثق عمليات عسكرية نفذتها في محاور التوغل الإسرائيلية بمدينة خان يونس ومحور صلاح الدين جنوبي قطاع غزة.

وظهر أحد عناصر الكتائب يردد مقولة سبق أن رددها القائد العام الراحل لكتائب القسام محمد الضيف "كما أنتِ هنا، ‏مزروعٌ أنا، ولي في هذه الأرض ‏آلاف البذور، ‏ومهما حاول الطغاة قلعها، ‏ستنبت البذور، ‏أنا هنا في أرضي الحبيبة، الكثيرة العطاء، ‏ومثلها عطاؤنا يواصل الطريق، لا يخطئ المسير"، ويضيف "الله أكبر، ولله الحمد، رجال القسام رجال الله وحوش في الميادين، نحن على بعد أمتار قليلة من العدو".

وأظهرت مقاطع الفيديو تفاصيل عملية استهداف دبابتين إسرائيليتين في دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس، حيث استخدمت الكتائب قذائف "ياسين 105" إلى جانب عبوات ناسفة.

كما وثق التسجيل استهداف ناقلتي جند تابعتين للجيش الإسرائيلي بقذائف "ياسين 105″، وتضمنت العمليات المُوثقة أيضا قصف مواقع حشود الجنود الإسرائيليين بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.