الاحتلال يواصل احتجاز مدير المشافي الميدانية بغزة رغم إصابته

غزة- يدخل الدكتور مروان الهمص، مدير المشافي الميدانية في قطاع غزة، يومه السابع والعشرين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط أوضاع صحية حرجة ناجمة عن إصابة بالغة لحقت به أثناء عملية اعتقاله، فيما يرافقه في الأسر عدد من الكوادر الطبية الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة داخل مراكز الاحتجاز.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى نحو ثلاثة أسابيع، حين نفذت قوة إسرائيلية خاصة عملية مباغتة في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس، مستهدفة الدكتور الهمص أثناء تواجده قرب المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر.

استهداف ممنهج

ووصلت القوة الإسرائيلية في مركبة مدنية رباعية الدفع، وأطلقت النار بشكل مباشر باتجاهه ومرافقيه، ما أدى إلى استشهاد اثنين على الفور وإصابة معاونه مروان برهوم، الذي نُقل للعلاج، قبل أن يتم اقتياد الهمص إلى جهة مجهولة.

شهود عيان أكدوا للجزيرة نت أن المركبة اتجهت نحو مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال في رفح، وسط ترجيحات بأن العملية كانت من تنفيذ وحدة خاصة تابعة لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، نظرا لدقتها وطبيعتها، في وقت نفت فيه المجموعات المحلية المتعاونة مع الاحتلال أي علاقة لها بالهجوم.

ويُعرف الدكتور الهمص بدوره البارز في القطاع الصحي، إذ شغل سابقا إدارة مستشفى أبو يوسف النجار قبل تدميره، وتولى مؤخرا تنسيق العمل بين وزارة الصحة والمؤسسات الأممية المشرفة على المستشفيات الميدانية، في ظل الانهيار الحاد للمنظومة الصحية في قطاع غزة.

وكان آخر ما كتبه على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل اعتقاله، دعوة للدول العربية، لكسر الحصار عن غزة، وإنهاء المجاعة، جاء فيها "يا مسلمون يا عرب.. نحن لسنا جوعى نحن مجوعون من أعدائنا أولا.. وبسبب خذلان أبناء أمتنا ثانيا، لسنا بحاجة لدعائكم لسنا بحاجة لبكائكم، نحن بعد الله بحاجة لجهدكم وجهادكم.. افتحوا الحدود.. ادخلوا الطعام لإخوانكم الفلسطينيين كما تدخلونه لعدونا وعدوكم.. هذا وكفى".

من جانبه، دعا الدكتور محمد زقوت، مدير عام مستشفيات وزارة الصحة بغزة، المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل للإفراج عن الهمص وكافة الأطباء المعتقلين، مؤكدا -في تصريح للجزيرة نت-، أن استمرار احتجاز الكوادر الطبية يفاقم من أزمة الرعاية الصحية ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر.